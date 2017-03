Le programme musical de Denisa Kerschova: Bach & Co

On vous offre des places !

JEFF MILLS / Jeudi 30 mars - 20h / Grande Salle de l'Auditorium de Lyon

Charles IvesThe Unanswered Question

Jeff MillsThe Planets (arrangement Sylvain Griotto)

INTERPRÈTES

Orchestre national de Lyon

Christophe Mangou, direction

Jeff Mills, dj

Originaire de Detroit, le berceau de la musique techno, Jeff Mills est l’un des pionniers de ce genre musical qui a ensuite envahi le monde. Voici vingt-cinq ans qu’il enflamme les dance-floors. Mais ces dernières années il multiplie également les présences dans les grandes salles de concert, aux côtés d’orchestres symphoniques. Son dernier projet en date, créé en 2015 à Porto, nous fait décoller vers les étoiles. Après les interrogations métaphysiques d’Ives (La Question sans réponse), nous découvrons en effet The Planets. Composée en 2014, cette suite de dix pièces fait écho à l’une des partitions les plus célèbres du répertoire symphonique classique,Les Planètesde Gustav Holst, composée il y a tout juste un siècle (1914-1916).

Pour Jeff Mills, «les Hommes ont de tout temps plongé leur regard dans l’espace pour y trouver des réponses […]. J’ai conçu The Planets pour nous rapprocher un peu de l’espace, une entité qui paraît souvent impossible à atteindre. […]. Le mélange du classique et de la musique électro produit toujours des résultats inattendus. […]. Cette performance musicale traite avant tout de nous, de notre manière de partager la même vision, les mêmes questionnements et convictions face à quelque chose de plus grand et de plus puissant que nous».

Quelle musique voyez-vous sur Jeune femme assise au virginal de Johannes Vermeer, vers 1671-1674

, © National Gallery, London

Programmation

Sortie CD le 10 mars 2017 chez Erato. On retrouve dans ce nouvel opus du claveciniste Jean Rondeau, Jean Sébastien Bach mais également les plus célèbres de ses 10 enfants, Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emmanuel et Johann Christian. Un disque France Musique.

, © DR

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n° 2 en la mineur BWV 807 (Arrangement marimba): Bourrées I et II

Trio SR9 : Paul Changarnier / Nicolas Cousin / Alexandre Esperet

Naive records V 5426

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en ré mineur BWV1052!: Allegro

Jean Rondeau : clavecin

Sophie Gent, Louis Creac'h (violons), Fanny Paccoud (alto), Antoine Touche (violoncelle)

Erato 0190295888466

Rubrique Kesako

Alec Templeton

Bach goes to town

Benny Goodman : clarinette

RCA PDC2 1014

Wilhelm Friedmann Bach

Sonate en Sol Majeur FK 7: lamento (arrangement pour clavecin et cordes)

Jean Rondeau : clavecin / Sophie Gent, Louis Creac'h (violons), Fanny Paccoud (alto), Antoine Touche (violoncelle)

Erato 0190295888466

Wilhelm Friedmann Bach

Cantate FK 81: Der Herr wird mit Gerechtigkeit BR F 18 Fk 81 : Die Wunderkraft (Air de basse)

Klaus Temps : basse

Chapelle de la cour de Rastatt

Direction: Jurgen Ochs

Carus 83429

Jean-Sébastien Bach/ Leopold Stokowski

Toccata et fugue en ré mineur BWV 565 (transcription pour orchestre)

Orchestre de Philadelphie

Direction: Wolfgang Sawallisch

EMI 5555922

Rubrique Gramophone

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint Jean BWV 245: Tout est accompli (2eme partie) Air de contralto (1937)

Lina Fal: contralto / Noelie Pierront : orgue / Viole de Gambe: Clerget

Direction: Ruggero Gerlin

Lumen 32052

Jean-Sébastien Bach

Partita n°3 en Mi Maj BWV 1006 - pour violon: Prélude

Isabelle Faust : violon

Harmonia Mundi 902059

Félix Mendelssohn

Prélude et fugue pour piano en mi mineur opus 35 n° 1

Célimène Daudet : piano

Arion 68820

Jean-Sébastien Bach

16 pièces extraites des petits livres de notes d'Anna Magdalena Bach: Menuet en sol majeur BWV 113

Stefano Grondora : guitare

Stradivarius 33868

Carl Philipp Emmanuel Bach

Concerto pour clavecin en ré mineur Wq23H427 : Allegro (mvt1)

Jean Rondeau : clavecin / Sophie Gent, Louis Creac'h (violons), Fanny Paccoud (alto), Antoine Touche (violoncelle)

Erato 0190295888466

Arvö Part

Collage sur Bach pour hautbois, clavecin, piano et cordes: Toccata / Sarabande

Marja Talka: Hautbois, Jouko Laivuori (piano et clavecin )

Tapiola Sinfonietta

Direction: Jean-Jacques Kantorow

BIS CD 834

Jean-Sébastien Bach

Choral bwv 659 : nun komm der heiden heiland pour orgue / arrangement pour piano

Alfred Brendel : piano

Decca 4782117

Jeff Mills

The planets: Jupiter

Orchestre: Casa da Musica (Porto)

Chef d’orquestre: Christophe Mangou

Arrangements: Sylvain Griotto

Label: Axis Records

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 24 : Aria alt. Ein ungefarbt gemute

Nathalie Stutzmann

Monteverdi Choir

English Baroque Soloists

Direction: John Eliot Gardiner

SDG 141

Jean-Sébastien Bach /Richard Galliano

Double concerto en ré min BWV 1060 : Allegro

Richard Galliano: accordéon / Jean-Marc Phillips, Sébastien Surel (violons), Jean Marc Apap (alto), Stéphane Logerot (Contrebasse)

Universal Music 4803341

Johann Christian Bach

Concerto pour clavecin en fa mineur: Andante / Prestissimo

Jean Rondeau : clavecin / Sophie Gent, Louis Creac'h (violons), Fanny Paccoud (alto), Antoine Touche (violoncelle), Thomas de Pierrefeu (Contrebasse) Evolene Kiener (basson)

Erato 0190295888466