Le programme musical de Denisa Kerschova : Bach, Bizet, Chostakovitch

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de la soprano Simone Kermes le vendredi 9 mars à 20h30 à la Salle Gaveau à Paris.

Au programme, des airs pyrotechniques de Porpora, Pergolèse, Hasse, Vivaldi, Broschi…

Au XVIIIe siècle, et même durant toute une partie du XIXe siècle, l'opéra napolitain imposa une virtuosité qui domina toute l'Europe, exportant ses chanteurs dans les plus grands théâtres du continent. La grande Simone Kermes compte parmi les rares chanteuses capables de ressusciter le souvenir de ces monstres sacrés. Accompagnée des Amici Veneziani, l'orchestre baroque qu'elle vient de fonder, elle vient éblouir la Salle Gaveau par sa virtuosité transcendante et son tempérament de feu.

Programmation musicale

Ottorino Respighi

Trittico botticelliano pour petit orchestre : 1. La primavera; 2. L'adorazione dei magi

Ensemble de chambre Orpheus

DGG 4375332

Geraso

Concerto pour flûte en sol majeur 1. Allegro; 2. Adagio; 3. Allegro

Auser Musici Direction

Carlo Ipata, flûte

Hyperion 67884

Gyorgy Kurtag / Jean-Sébastien Bach

1. Atiratok : Choral BWV 643 Alle Menschen müssen sterben (piano à 4 mains) 2. Jatékok : Les adieux in Janaceks Manier (piano solo) 3. Jatékok : Play with infinity (piano à 4 mains)

Jean Sébastien Dureau / Vincent Planès : piano

Editions Hortus 082

Jean Sébastien Bach

Choral BWV 643 : Alle Menschen müssen sterben

Helmut Walcha: orgue

Archiv Produktion 4747492

Jean Sébastien Bach

Choral BWV 643 : Alle Menschen müssen sterben

Michel Chapuis : orgue

Valois 4417

Dimitri Chostakovitch

Concertino en la min op 94

Martha Argerich / Lilya Zilberstein, pianos

Emi classics 0940442

Jules Massenet

Le Cid : O tout est bien fini (Acte III Sc 3)

Jose Carreras: ténor

Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden

Direction Jacques Delacote

Emi Classics 9280462

Anton Stepanovitch Arenski

Trio n°1 en ré min op 32 : IV. Finale : Allegro non troppo - andante - adagio - allegro molto

Polina Leschenko: piano

Renaud Capuçon : violon

Gautier Capuçon: violoncelle

EMI 5629702

Gioacchino Rossini

Le barbier de Séville

Comedian harmonists

Double Gold 53068

Gioacchino Rossini

Le barbier de Séville (ouverture)

Orchestre de chambre de Lausanne

Direction Jesus Lopez Cobos

Teldec 9031748852

Frédéric Chopin

Polonaise en La Maj op 40 nº1 "militaire"

Georges Cziffra : piano

EMI 7694402

1/ Tarquino Merula

Ballo detto Pollicio op 12

2/ Biago Marini Passacalio opus 22

La Cetra

Direction Andrea Marcon

DGG 4794595

Giovanni Battista Pergolese

Adriano in Siria : Sul mio cor (Air de Farnaspe)

Simone Kermes

Magnifica Comunita

Direction Isabella Longo

Sony Classical 88691963952

Georges Bizet

Petite suite pour orchestre d'après "jeux d'enfants" opus 22 pour 2 pianos 1. Trompette et tambour "marche" 2. La poupée "berceuse" 3. La toupie "impromptu" 4. Petit mari petite femme "duo" 5. Le bal "galop"

Orchestre de Paris

Direction Paavo Jarvi

Virgin Classics 5099962861304

Francis Poulenc

Petites voix FP 83 : La petite fille sage , Le chien perdu , En rentrant de l'école , Le petit garçon malade , Le hérisson

Maîtrise de Radio France

Direction Denis Dupays

Radio France 9701