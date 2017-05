Le programme musical de Denisa Kerschova : Au-delà des étoiles

On vous offre des places

Le concert de Nelson Freire le lundi 15 mai à 20h à La Halle aux Grains à Toulouse.

Bach / Siloti : Prélude en sol mineur pour orgue, BWV 535

Bach / Busoni : Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ, BWV 639

Bach / Busoni : Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist, BWV 667

Bach / Hess : "Jesus que ma joie demeure"

Schumann : Fantaisie en ut majeur, opus 17

Villa-Lobos : Bachianas Brasileiras nº 4, Prelúdio

Villa-Lobos : 3 pièces de A Prole do Bebê: Branquinha; Pobrezinha; Moreninha

Chopin : Sonate n°3 en si mineur, opus 58

Quelle musique voyez-vous sur "Gelée blanche, jeune paysanne faisant du feu" de Camille Pissaro, 1888 ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 12 mai en vous inspirant du tableau : "Gelée blanche, jeune paysanne faisant du feu" 1888) de Camille Pissaro (1830-1903).

Actuellement visible au Musée du Luxembourg à Paris dans le cadre de l'exposition "Pissaro à Eragny, La nature retrouvée", du 16 mars au 9 juillet 2017.

Programmation

(générique) Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Giacomo Puccini

Tosca : E lucevan le stelle (Acte III) Cavaradossi

Carlo Bergonzi, ténor

Orchestre de la société des concerts du conservatoire

Direction Georges Prêtre

Warner Classic 0825646340798

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra / Also sprach Zarathustra op 30 TrV 176 :

1. Einleitung

2. Von den Hinterweltern

3. Von der grosssen Sehnsucht

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction Zubin Mehta

Decca 4821837

Kezako

Emmanuel Chabrier

L'Etoile : O petite etoile du destin (Acte I) air de lazuli

Fanély Revoil : chant

Orchestre dirigé par Roger Désormière

Emi Classic 5682922

Hoagy Carmichael

Stardust

Stéphane Grappelli / Alain Clare : piano

Black Lion Record 760117

Rubrique Cinéma

John Williams

BO du film "La guerre des étoiles"

Orchestre Symphonique de Londres

Direction John Williams

RSO 8117672

Arvo Part

Spiegel im Spiegel - pour violon et piano

Lisa Batiashvili : violon

Hélène Grimaud: piano

DGG 4779299

Gustav Holst

The planets op 32 : Venus the bringer of peace

New York Choral Artists

Orchestre Philharmonique de New York

Direction Zubin Mehta

Teldec 2292463162

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 1 : Wie schon leuchtet der morgenstern pour solistes choeur et orchestre : Wie schon leuchtet der morgenstern (choeur)

Chœur Monteverdi

Solistes Baroques Anglais

Direction John Eliot Gardiner

SDG 118

Gyorgy Ligeti

2001 l'odyssée de l'espace : Lux aeterna - pour 16 voix solistes a cappella

Schoal Cantorum de Stuttgart

Direction Clytus Gottwald

CBS 70275

Tarquino Merula

Canzon "la strada"

Ensemble La Fenice et Elseneur

Empreinte digitale 13021

Claude Debussy

La mer : 3 esquisses symphoniques : Dialogue du vent et de la mer (3eme esquisse)

Orchestre National de Lille

Direction Jean Claude Casadesus

Harmonia Mundi 901490

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate nº12 en Fa Maj K 332 pour piano : 1. Allegro; 2. Adagio; 3. Allegro Assai

Nelson Freire : piano

Alpha 9502003

Olivier Messiaen

Des canyons aux étoiles pour piano cor xylorimba glockenspiel et orchestre : 3eme partie : Les ressuscites et la chant de l'étoile aldebaran

Roger Muraro: piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Myun Whun Chung

DGG 4716172

Anton Dvorak

Rusalka op 114 B 203 : Mesicku na nebi hlubokem (Acte I) Air de Rusalka - pour soprano et orchestre

Lucia Popp, soprano

Orchestre de la radio de Munich

Direction Stefan Soltesz

EMI 7493192