Le programme musical de Denisa Kerschova : Amadei, Fauré, Hindemith

Gagnez des places pour le concert de l'Orchestre national de Lyon dirigé par Leonard Slatkin à l'Auditorium de Lyon le samedi 25 novembre à 18h.

Au programme :

Maurice Ravel : Pavane pour une infante défunte

Thierry Escaich : Concerto pour orgue n° 3 (création européenne)

Gabriel Fauré : Pavane, op. 50

Maurice Duruflé : Requiem, op. 9 (version de 1947)

Distribution :

Orchestre national de Lyon

Spirito

Nicole Corti

Jeune Chœur symphonique

préparation : Gabriel Bourgoin, Laetitia Toulouse

Leonard Slatkin, direction

Thierry Escaich, orgue

Christianne Stotijn , mezzo-soprano

Ariunbaatar Ganbaatar, baryton

Parmi les œuvres emblématiques créées sur l’orgue de l’Auditorium, lors de ses vies antérieures parisiennes, figurent deux monuments du répertoire français : le Requiem de Fauré et celui de Duruflé, unis par une même vision apaisée et consolatrice de la mort. Lors de ce week-end célébrant les quarante ans de l’installation à Lyon du prestigieux instrument, il s’imposait de faire retentir au moins l’un d’eux. Si le choix s’est porté sur Duruflé, c’est que l’invité de ce concert est un autre compositeur-organiste, Thierry Escaich, qui se trouve être son successeur à la tribune parisienne de Saint-Étienne-du-Mont. L’ancien compositeur en résidence de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon sera aux claviers à la fois du Requiem de Duruflé et de son propre Troisième Concerto pour orgue, dont ce sera la première audition européenne quelques semaines après sa création au Japon. L’oeuvre s’annonce comme la confrontation de l’univers créateur de Thierry Escaich avec quatre époques successives : la musique médiévale, le baroque de Vivaldi, le romantisme et les sonorités de notre temps – la musique spectrale autant que le jazz ou la pop.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en ré mineur L 423 K 32 pour clavecin par Wanda Landowska

Quelle musique voyez-vous sur : "Nature morte aux instruments de musique", de Simon Renard de Saint-André, 1668 ?

, © Musée du Berry, Bourges/François Lauginie

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 17 novembre en vous inspirant du tableau : "Nature morte aux instruments de musique", de Simon Renard de Saint-André, 1668.

Ce tableau est actuellement visible dans le livre "Voir la musique" de Florence Gétreau aux éditions Citadelles et Mazenod.

, © Citadelles et Mazenod

Programmation musicale

Gabriel Fauré

Pavane en fa dièse min op 50 - pour chœur et orchestre

Orchestre de Paris

Choeur du festival d'Edimbourg

Daniel Barenboim, direction

EMI

Melanie Bonis

1. Bourrée pavane et sarabande : Pavane op 81 n°1

2. Menuet op 14

3. Bourrée pavane et sarabande : Sarabande op 82 n°1

Laurent Martin: Piano

LIGIA DIGITAL

Zoltan Kodaly

Le Paon (Fölszallott a pava) : 1. chant populaire pour chœur d'hommes a cappella; 2. Thème; 3. Variations n°1 à 6

Orchestre symphonique de Londres

Istvan Kertesz : Direction

DECCA

Thoino Arbeau

Pavane (Belle qui tient ma vie) - pour ensemble vocal a cappella

London Quartet

CHAMPS HILL RECORDS

Francis Poulenc

Suite française FP 80 :

1. Pavane - réduction pour violoncelle et piano

2. Petite marche militaire - réduction pour violoncelle et piano

3. Complainte - réduction pour violoncelle et piano

4. Bransle de champagne - réduction pour violoncelle et piano

5. Sicilienne - réduction pour violoncelle et piano

6. Carillon - réduction pour violoncelle et piano

Jean Guihen Queyras : Violoncelle / Alexandre Tharaud: Piano

HARMONIA MUNDI

Nino Rota

Danzando nella nebbia

Carlo Savina : Direction

Frederico FELLINI: Realisation CAM 74321 10817 2

Filippo Amadei

Sonate pour violoncelle et basse continue en ré min WD 896/10 : 1. Andante; 2. Andante e Cantabile assai; 3. Amor di che tu vuoi : Aria en sol min - transcription pour 2 violoncelles et basse continue

Accademia Ottoboni

Marco Ceccato : Violoncelle

ALPHA

Maurice Ravel

Pavane pour une infante defunte

Jacques Rouvier : Piano

CALLIOPE CAL. 9824.5

Jean Sibelius

Symphonie n°3 en Ut Maj op 52 : Andantino con moto, quasi allegretto

Orchestre symphonique de Londres

Colin Davis: Direction

LIVE SEP-OCT RECORDINGS

John Dowland

7 lachrimae : Lachrimae antiquae - pour 2 violons 2 altos et basse de violon

John Holloway : Violon / Monika Baer : Violon / Renate Steinmann : Alto / Susanna Hefti : Alto / Martin Zeller : Violon

ECM

Paul Hindemith

Suite de danses françaises pour orchestre : 1. pavane et gaillarde; 2. bransle de Bourgogne; 3. bransle simple; 4. bransle simple; 5. bransle d'Ecosse; 6. tourdion; 7. pavane

Orchestre symphonique de Bamberg

Karl Anton Rickenbacher : Direction

SCHWANN 3-1299-2 H1

Maurice Emmanuel

Sonatine pour piano n°5 (Alla francese) : 1. Ouverture; 2. Pavane et gaillarde; 3. Courante; 4. Sarabande; 5. Gavotte; 6. Gigue

Marie Catherine Girod, piano

ACCORD

Henry Purcell

Pavane en sol min Z 752 - pour 3 violons et basse continue

Taverner Players

Andrew Parrott : Direction

Andrew Manze: Violon

SONY

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte - version pour orchestre

Orchestre national de Lyon

Leonard Slatkin : Direction

NAXOS