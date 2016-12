Le programme musical de Denisa Kerschova: Allez Cadeau ! (5/5)

On vous offre des places !

Mille et une nuits:Ravel, Saint-Saëns, Lalo, Dukas

Les Siècles orchestre

François-Xavier Roth direction

Samedi 14 janvier 2017 – 20h00 – Théâtre de Caen / grande salle du théâtre

Maurice Ravel (1875-1937)

Shéhérazade, ouverture de féérie

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Concerto pour piano n° 5 L’Égyptien

Avec Jean-Philippe Collard – piano

Paul Dukas (1865-1935)

La Péri

Édouard Lalo (1823-1892)

Namouna – extraits

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Bacchanale de Samson et Dalila</div>

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jacques Offenbach

La belle Hélène : dansons Buvons (Acte III) Oreste et chœur

Marie Ange Todorovitch

Chœur et orchestre Les musiciens du Louvre Direction Marc Minkowski

Virgin 5454772

**Dave Grusin** _Bof de "Tootsie"_ Working girl march orchestre non identifié Warner Bros 9237811 ## Rubrique Kezako **Arthur Honegger** _les aventures du Roi Pausole: Ouverture / Chœur de la sieste_ Basler Madrigalisten (chœur) Atelier Philharmonique Suisse Direction: Mario Venzago Migros Genossensch Bund 6115 **Richard Strauss** _Le Chevalier à la rose: Suite de valses n°1 AV 139 \- réduction pour violon et piano_ Leonidas kavakos: violon / Enrico Pace : piano Decca 4789377 **Marguerite Monnot / Bof de "Irma la douce"** _Dis donc dis donc_ Orchestre non identifié MCA records 39068 **Aram Kchatchatourian** _Mascarade : Valse / Pour orchestre / Musique pour le drame de lermontov_ Orchestre Symphonique de la Radio Télévision Russe Direction: Samouil Samossoud Vista Vera 00132 **BOF "Billy Elliott"** Boys play football Dialogue Gary Lewis et Jamie Bell / Marc Bolan / Get it on Orchestre non identifié Interscope 5493602 **Claudio Monteverdi** _Le couronnement de Poppée SV 308 :_ Dorme l'incauta dorme (Acte II Sc 11) Air de l'Amour / Eccomi trasformato (Acte II Sc 12) Othon l'Amour Poppée Arnalta / Forsennato Scellerato Adriana Fernandez / Guillemette Laurens / Fabian Schofrin / Elena Cecchi Fedi Ensemble Elyma Direction: Gabriel Garrido K 617 1103 **Francis Poulenc** _Le bal masqué:_ Bagatelle / La dame aveugle / Finale Orchestre Saito Kinen Direction: Seiji Ozawa Philips 4565042 **"Bof "Victor Victoria"** _Henry Mancini_ Gay Paree Robert Preston Rhino Records R2 78248 **Johann Strauss Fils** _La chauve\-souris \- réduction pour piano_ Rudolph Buchbinder Helicon Classics 029636 **Jean\-Philippe Rameau** Platée : extraits Simon Keenlyside / Veronqiue Gens / Patrizia Ciofi / Lorenzo Regazo / Angelika Kirchschlager Concerto Köln Direction: René Jacobs Harmonia Mundi 80181820 **Giuseppe Verdi** _Un bal masqué: Prélude_ Orchestre Philharmonique de Berlin Direction: Herbert Von Karajan DGG 4196222 **Herbert Stohart / Harry Ruby** _Some Like It Hot : I Wanna Be Loved by You_ Marilyn Monroe Matty Malnek and his orchestra BDMUSIC 78465