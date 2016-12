Le programme musical de Denisa Kerschova: Allez Cadeau ! (3/5)

On vous offre des places !

Vendredi 06 janvier 2017 / 20h00 Maison de la radio - Auditorium

Orchestre Philharmonique de Radio France

Hans Abrahamsen

Märchenbilder

Francis Poulenc

Concerto pour deux pianos et orchestre

Maurice Ravel

Rhapsodie espagnole

Igor Stravinsky

Symphonie en trois mouvements

Lidija et Sanja Bizjak: piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Alexandre Bloch : direction

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en Si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Antonio Vivaldi

Stabat Mater en fa mineur RV 621 / Stabat Mater Dolorosa / Cujus Animam gementem / O quam tristis / Quis est homo / Quis non posset

Andreas Scholl: contre-ténor

Ensemble 415

Chiara Bianchini: direction

Harmonia Mundi 901571

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade n°13 en Sol Maj K 525 Une petite musique de nuit : Romance

Accademia Bizantina

Direction: Ottavio Dantone

Decca 4789857

Rubrique Kesako

Benjamin Godard

Pièces op 58 : Les patineurs en fa min

Alessandro Deljavan: piano

Piano Classics PVL 0072

Peter Illich Tchaikovsky

Capriccio italien en La Maj op 45 - pour orchestre

Orchestre National de Russie

Direction: Mikhail Pletnev

Pentatone Classics 5186386

Rubrique Cinéma

Philippe Rombi

Joyeux Noël (film) : I'm dreaming of home (Hymne des fraternisés)

arrangement pour choeur d'enfants et piano

Maîtrise de Paris

Direction: Patrick Marco

Discauvers DAS 014

Johannes Brahms

Trio en Mi bémol Majeur op 40 pour violon cor et piano : Andante

Yehudi Menuhin: violon / Hephzibah Menuhin : piano / Alan Civil : cor

Warner classics 082564677706814

De Torrejon y Velasco Tomas

Desvelado dueño moi

Mariana Flores / Fabian Schofrin / Fernando Guimaraes / Matteo bellotto

Capella Mediterranea

Ensemble Clématis

Direction: Leonardo Garcia Alarcon

Ricercar 334

Benjamin Britten

Saint Nicolas op 42: The birth of Nicolas / Nicolas devoted himself to God

Choeur du King's College de Cambridge

Cambridge University Musical Society

Sinfonia Britten

Direction : Stephen Cleobury

César Franck

Sonate en La Majeur M 8 : Allegretto ben moderato - arrangement pour violoncelle et piano

Adam Laloum : piano

Victor-Julien Lafferrière : violoncelle

Mirare 310

Traditionnel Etats-Unis

Shout for Joy / Oh Jerusalem

Barbara Hendricks: soprano

Mats Bergstrom : guitare

Georg Riedel : Contrebasse

Arte Verum 009

Jean-Sébastien Bach

Suite n°1 en Sol Majeur BWV 1007: Sarabande / Menuet 1et 2 / Gigue

Antoine Tamestit: alto

Naive records 5300

Francis Poulenc

Concerto en ré min FP 61

Lidija Bizjak et Sanja Bizjak: piano

Orchestre Philharmonique de Stuttgart

Direction: Radoslaw SzulcOnyx 4148