Le programme musical de Denisa Kerschova: Allez Cadeau ! (2/5)

LA CHAUVE-SOURIS de Johann STRAUSS Fils le / 05 janvier 2017 à 20h00 à l’Opéra de Marseille

Opérette en 3 actes

Livret de Karl HAFFNER et Richard GENÉE

d'après le vaudeville d’Henri MEILHAC et Ludovic HALÉVY, Le Réveillon

Création à Vienne, Theater an der Wien, le 5 avril 1874

Dernière représentation à l'Opéra de Marseille, le 1er janvier 1995

COPRODUCTION THÉÂTRE DU CAPITOLE DE TOULOUSE / OPÉRA DE MONTE-CARLO / OPÉRA ROYAL DE WALLONIE / OPÉRA-THÉÂTRE METZ MÉTROPOLE / OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX

Direction musicale: Jacques LACOMBE

Mise en scène Jean-Louis GRINDA

Scénographie Rudy SABOUNGHI

Costumes Danièle BARRAUD

Lumières Laurent CASTAINGT

Chorégraphie Eugénie ANDRIN

Caroline Anne-Catherine GILLET

Adèle Jennifer MICHEL

Orlovsky Marie GAUTROT

Ida Estelle DANIÈRE

Gaillardin Olivier GRAND

Duparquet Alexandre DUHAMEL

Tourillon Jean-François VINCIGUERRA

Alfred Julien DRAN

Yvan / Leopold Jean-Philippe CORRE

Bidard Carl GHAZAROSSIAN

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en Si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Riccardo Broschi

Idaspe : ombra fedele anch'io

Vivica Genaux: mezzo-soprano

Akademie Fur Alte Musik de Berlin

Direction: Rene Jacobs

Harmonia Mundi 901778

Rubrique Kesako

Mikhail Pletnev

Fantasia elvetica : Tempo di Polka

Martha Argerich et Alexander Mogilevsky : piano

Orchestre de la Suisse Italienne

Direction: Mikhail Pletnev

EMI 2670512

Serge Prokofiev

Cendrillon : Suite de 9 pièces pour 2 pianos : Galop (pièce 7)

Martha Argerich et Mikhail Pletnev: pianos

DGG B000310902

Marc-Antoine Charpentier

Un oratorio de Noël : In nativitatem Dominici canticum H 416:Première Partie

Les Arts Florissants

Direction: William Christie

Harmonia Mundi 905130

Rubrique Ephéméride

Jérôme Kern

Show Boat : Can't help livin' dat man

Ava Gardner: chant

Orchestre de la MGM

Pegasus 933

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 2 en Fa Majeur K 280: Adagio

Maria Joao Pires : piano

DGG 4317602

Anonyme

Chants scolaires religieux du moyen-âge finlandais: De vita scholastica: Sum in aliena provincia / De tempore vernali : Ad perennis vitae fontem / De tempore vernali : In vernali tempore

Zefiro Torna

Chœur de la cathédrale d'Anvers

Etcetera KTC 4023

Giocchino Rossini

L'italienne à Alger : Ouverture

Orchestre de chambre d'Europe

Direction: Claudio Abbado

DGG 4792549

Alessandro Scarlatti

Abramo i ltuo sembiante: A poco a poco l'anima mia (air de Jérémie) / In te nulla piu resti (Récitatif d'Ezéchiel) / So togli dall'alma ruggiada i cieli (Air d'Ezéchiel) / Stillano alfin alma ruggiada i cieli (Récitatif d'Abraham) / Amato mio Gesu (Choeur)

Claudio Cavina (Jérémie) / Elena Cecchi Fedi (Ezéchiel) / Sergio Foresti (Abraham) / Concerto Italiano

Direction: Rinaldo Alessandrini

Opus 111 30156

Franz Liszt

Ehemals : arbre de Noël S 186

Vladimir Horowitz : piano

DGG 4743342

Nicolas Rimski-Korsakov

Les fées de la neige Snegourotchka, suite pour orchestre: Introduction / Dance of the birds / Cortège / Dance of the Tumblers

Philharmonia Orchestra

Direction: Efrem Kurtz

EMI 76777292

Johann Strauss Fils

La chauve Souris : Klange der Heimat (Acte II) Air de Rosalinde -Czardas

Diana Damrau : soprano

Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool

Direction: David Charles Abell

Erato 5099960266620

Johann Adolf Hasse

Cantate en Si bémol Majeur: Allegro

Maurice Steger : flûte à bec et direction

Harmonia Mundi 902253