Le programme musical de Denisa Kerschova: Allez Cadeau ! (1/5)

FRANCIS POULENC : GLORIA / Samedi 07 janvier - 18h

Grande salle de l’Auditorium de Lyon

PROGRAMME

César Franck Quare fremuerunt gentes

César Franck Domine non secundum

César Franck Ave Maria

César Franck Quæ est ista

Francis Poulenc Litanies à la Vierge noire

Francis Poulenc Gloria

Interprètes :

Orchestre national de Lyon

Spirito :

Chœurs et Solistes de Lyon

Chœur Britten

Choeur d'oratorio de Lyon

Jeune Chœur symphonique

Bernard Tétu, chef de chœur

Emőke Baráth, soprano

Diego Innocenzi, orgue

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Pierre Guedron

Si c'est pour oster la vie

Traditionnel Québec

C'est une fille muette

Maîtrise de Radio France

Direction: Sofi Jeannin

Les musiciens de Saint Julien

Direction: Francois Lazarevitch

Alpha 266

Franz Schubert

Sonate en si bémol majeur D 960: Allegro ma non troppo

Adam Laloum : piano

Mirare 299

Brian Eno

3 variations sur le canon en Ré Majeur de Pachelbel : French catalogues (2ème variation)

Brian Eno

Cockpit ensemble

Direction: Gavin Bryars

Editions EG 23

Johann Pachelbel

Canon en Ré Majeur pour 3 violons et basse continue

Daniel Hope, Lorenza Borrani, Lucy Gould (violons)

Stewart Eaton (alto)

William Conway (violoncelle)

DGG 4778094

Benjamin Britten

Hymn to St Cecilia opus 27: Blessed Cecilia, Appear in Visions / O Dear whose Creatures / O Dear White Children

Chœur du Trinity College de Cambridge

Conifer 75605512872

Rubrique J'aurais voulu être là

Anton Dvorak

Concerto en sol mineur opus 33: Andante Sostenuto

Sviatoslav Richter: piano

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Direction: Vaclav Smetacek

Melodram 18029

Nikolaus Medtner

Sonata reminiscenza en la mineur opus 38 n° 1

Evgueni Kissin : piano

RCA 82876653902

Jan Dismas Zelenka

Psaume 150 : Chvalte Boha silného ZWV 165

Tomas Kral (basse)

Musica Florea

Direction: Marek Stryncl

Supraphon 41112

Valentin Silvestrov

The messenger pour piano et cordes

Nadia Cole: piano

Kremarata Baltica

Direction: Gidon Kremer

Nonesuch 7559796332

Jean Sibélius

Symphonie n° 3 en Ut Majeur opus 52: Andantino con moto, quasi allegretto

Orchestre Symphonique de Londres

Direction: Colin Davis

LSO 0051

Francis Poulenc

Gloria : Gloria

Françoise Pollet: soprano

Chœur et Maîtrise de radio France

Orchestre National de France

Direction: Charles Dutoit

Decca 4481392

Antonio Vivaldi

Concerto en ut mineur RV 510 P 435

Amandine Meyer et Giuliano Carmignola : violon

Gli Incogniti

Harmonia Mundi 902249

César Franck

Panis Angelicus

Pavol Breslik : ténor

Sonia Wieder-Atherton : violoncelle

Daniel Maurer: Orgue

Chœur de chambre Accentus

Direction: Laurence Equilbey

Naive Records 5216