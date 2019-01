Le programme musical de Denisa Kerschova : Allegretto Junior

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert jeune public Momo de Pascal Dusapin avec les musiciens de l'Orchestre national de France le samedi 26 janvier à 17h au Studio 104 de La Maison de la Radio.

Distribution :

Emma la Clown, récitante et mise en scène

Philippe Saumont, Marionnettiste,Théâtre des Tarabates

Olivier Till, costumes

Karine Gérard, de la Compagnie Xuan Lê, participation à la scénographie

Musiciens de l'Orchestre National de France

David Rivière, violon

Jean-Luc Bourré, violoncelle

Christelle Pochet, clarinette

Natalia Korsak, mandoline et guitare

​Cyril Dupuy, cymbalum

Momo vit dans un cirque avec son grand-père, le très célèbre clown Huberto. Il aime courir entre les caravanes, regarder Bettina l'acrobate. Son grand-père le destine à être clown, mais le pauvre Momo n'aime pas les clowns. Composé par Pascal Dusapin, ce petit opéra pour un récitant et quatre musiciens évoque, avec humour et poésie, l'univers particulier et mystérieux du cirque.

Quelle musique voyez-vous sur la photographie "Rudolf Noureev, Moments" de Louis Murray ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 25 janvier en vous inspirant de la photographie "Rudolf Noureev, Moments" de Louis Murray, 1977.

, © Francette Levieux

Cette photographie est visible dans le cadre de la collection permanente Noureev au Centre national du Costume de Scène de Moulins.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation