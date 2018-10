Le programme musical de Denisa Kerschova : Albinoni, Gounod, Respighi

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du Quatuor Diotima le dimanche 7 octobre à 16h à l'Auditorium de Radio France.

Au programme :

Béla Bartók :

Quatuor à cordes n°2 op 17

Franz Schubert :

Quatuor n°13 op. 29 D 804 « Rosamunde »

Béla Bartók :

Quatuor à cordes n° 1 op 7

Pour gagner des places, cliquez ici.

L'Agenda des Régions

A Joinville en Haute-Marne, concert de l’accordéoniste Félicien Brut et du violoniste Omer Bouchez le samedi 6 octobre à 20h dans le cadre des Concerts de Poche.

Au programme : Brahms, Tchaïkovski, Piazzolla, Sarasate...

Retrouvez tout le programme des Concerts de Poche ici.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Scène de carnaval ou Le Menuet" de Giandomenico Tiepolo ?

, © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 5 octobre en vous inspirant du tableau "Scène de carnaval ou Le Menuet" (1754-1755) de Giandomenico Tiepolo.

Ce tableau est visible au Musée du Grand Palais dans le cadre de l'exposition : Éblouissante Venise ! Venise, les arts et l'Europe au XVIIIe siècle, du 26 septembre 2018 au 21 janvier 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Ottorino Respighi

Fêtes romaines pour orchestre : Les fêtes d'octobre

Orchestre Symphonique De Montreal

Charles Dutoit, direction

DECCA 410 145-2

Piotr Ilitch Tchaikovski / Alexandre Raskatov

Octobre chant d'automne; Novembre troika en traineaux; Décembre : Noël / arrangement pour violon cordes percussions et piano préparé

Gidon Kremer : Violon

Reinut Tepp : Piano préparé

Andrey Pushkarev : Percussions

Kremerata Baltica

NONESUCH 7559-79803-2

Tomaso Albinoni / Jean Ledrut

Jazz sur l'adagio d'Albinoni

Lemel Paul & Sa Formation

Paul Lemel, direction

PHILIPS 77 908

Tomaso Albinoni

Adagio en sol min - transcription pour 2 guitares

Alexandre Lagoya : Guitare

Ida Presti : Guitare

PHILIPS 426868-2

Tomaso Albinoni

Concerto ré min op 9 n°2 : Allegro e non presto; Adagio; Allegro - Pour hautbois cordes et basse continue

Matthew Jennejohn : Hautbois baroque

Boreades De Montreal

Francis Colpron, direction

ATMA CLASSIQUE ATMAC ACD2 2606

Tomaso Albinoni

Il nascimento dell'aurora : Aure andate e baciate (Zefiro)

Cecilia Bartoli : Mezzo-soprano

Zefiro Sol Gabetta : Violoncelle

Andres Gabetta : Violon

Cappella Gabetta

Andres Gabetta, direction

DECCA 4832473

Franz Liszt

Rapsodie hongroise en ut diese min s 244 n°2 - pour piano

Vladimir Horowitz : Piano

PHILIPS (PHPS) 456844-

Frédéric Chopin

Nocturne nº19 en mi min op posth 72

Vladimir Horowitz : Piano

GRAMMOFONO 2000 GR20 , AB 78619

Richard Galliano

La valse à Margaux - pour accordéon et violon

Trio Astoria : Felicien Brut : Accordéon Nina Skopek : Violon

LUDE & INTERLUDE INT001

Charles Gounod

Enthousiasme; Soir d'automne - pour baryton et piano

Francois Le Roux : Baryton

Jeff Cohen : Piano

REM 311243

Darius Milhaud

Concertino d'automne op 309 / Pour 2 pianos et 8 instruments Genevieve Joy : Piano

Jacqueline Bonneau : Piano

Orchestre Des Concerts Lamoureux

Darius Milhaud, direction

ACCORD 461767-2

Anton Dvorak

Concerto en la min op 53 B 96/108 : Finale

Julia Fischer : Violon

Orchestre De La Tonhalle De Zurich

David Zinman, direction

DECCA 478 3544

Frank Bridge

In autumn "En automne" - pour piano : 1 - retrospect "Rétrospective"; 2 - through the eaves "A travers les avant-toits" Mark Bebbington : Piano

SOMM RECORDINGS SOMMCD 082

Johannes Brahms

Quintette en fa min op 34 : Scherzo - Trio

Andre Previn : Piano

Quatuor Du Musikverein De Vienne : Rainer Kuchl : Violon Eckhard Seifert : Violon Peter Gotzel : Alto; Franz Bartolomey Franz : Violoncelle

Bela Bartok

Quatuor n°5 : Scherzo

Quatuor Diotima

Concert enregistré au Théâtre des Bouffes du Nord dans le cadre du Festival ManiFeste à Paris le 15 juin 2015