Le programme musical de Denisa Kerschova : Couperin, Gounod, Sarasate

Gagnez des places pour le récital du pianiste Pavel Kolesnikov le mercredi 6 février à 20h30 à La Salle Gaveau à Paris.

Au programme :

Brahms : 3 Intermezzi, Op. 117

Beethoven : Sonate n° 4, Op. 7

Tchaïkovski : Natha-Valse, Op. 51/4, Polka Op.51/2, Passé Lointain, Op.72/17

Louis Couperin : Suite en la majeur, Pavanne en fa dièse mineur

Pavel Kolesnikov est né en Sibérie dans une famille dont les membres sont des scientifiques. Il a étudié à la fois piano et violon pendant dix ans, avant de décider de se concentrer uniquement sur le piano. Il suit des études au Conservatoire d'État de Moscou avec Sergey Dorensky, puis avec Norma Fisher au Royal College of Music de Londres et à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Bruxelles avec Maria João Pires.

Quelle musique voyez-vous sur les dessins de Jules Grandjouan représentant Isadora Duncan ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour des dessins de Jules Grandjouan "Isadora Duncan, Aujourd’hui" et "Isadora Duncan. Début de la Bacchanale" et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 1er février.

Ces dessins sont visibles au Musée d'Art de Nantes dans le cadre de l'exposition Isadora Duncan dansant par Jules Grandjouan visible du 17 janvier au 29 avril 2019.

