Le programme musical de Denisa Kerschova : Bach, Bartok, Francaix, musiques traditionnelles...

On vous offre des places pour le concert de Daniel Lozakovich et Alexander Romanovsky du 19 décembre à 20h, au Théâtre des Champs Elysées. Plus d'infos sur le site du TCE.

Au programme :

Mozart Sonate pour violon et piano n° 32 en si bémol majeur K.454

Brahms Sonate pour violon et piano n° 2 en la majeur opus 100

Schumann Sonate pour violon et piano n° 1 en la mineur op. 105

Saint-Saëns Introduction et Rondo capriccioso op. 28

Tchaïkovski Valse Scherzo op. 34

Pour gagner des places, cliquez ici.

Éphéméride

Le 18 décembre 1926 était créée L'affaire Makropoulos, de Leoš Janáček au Théâtre national de Brno, en République Tchèque.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau Chant de l'aube II, de Bazaine ?

L 'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 21 décembre en vous inspirant du tableau de Bazaine : "Chant de l'Aube II"

, © Jean Bazaine (1904-2001) / ADAGP, Paris 2018

Ce tableau est actuellement visible musée GRANET à Aix-en-Provence dans le cadre de l'exposition "Traverser la lumière" du 10 novembre 2018 au 31 mars 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Pense nedeleg (A ship wreck on christmas day)

Denez Prigent

COOP BREIZ CD 1100

Bela Bartok / Mathias Levy / Miklos Lukacs / Matyas Szandai

Improvisation on Romanian Christmas Carols no. 3 (Series 1)

Matyas Szandai : Contrebasse

Mathias Levy : Violon

Miklos Lukacs : Cymbalum

BMC RECORDS BMCCD254

Bela Bartok

Noëls roumains SZ 57 séries I pour piano: Allegro

Gyorgy Sandor : Piano

SONY SK 68277

Maurice Emmanuel

30 chansons bourguignonnes du pays de Beaune op 15 :

Chez Jean Nicot (d'après un noël beaunois) (choeur)

Noël (choeur)

J'ai vu le loup le r'nard le lièvre (choeur)

M'y allant promener (mezzo-soprano et choeur)

Laure Rivierre : Piano

Choeur Regional De Bourgogne

Roger Toulet, direction

NAXOS 8.553713

Leos Janacek

Vec makropulos act one - prelude

Elisabeth Soderstrom : Soprano

Peter Dvorsky : Ténor

Vladimir Krejcik : Ténor

Anna Czakova : Soprano

Vaclav Zitek : Baryton (voix)

Zdenek Svehla : Ténor

Dalibor Jedlicka : Basse (voix)

Jiri Joran : Voix

Ivana Mixova : Voix

Beno Blachut : Voix

Blanka Viktova : Voix

Choeur De L'Opera D'Etat De Vienne

Orchestre Philharmonique De Vienne

Charles Mackerras, direction

DECCA 430372-2

Deodat De Severac

- Chant de Noël -Temps de Neige

Jacques Bernier : Piano

Gabriel Bacquier : Voix, Baryton (voix)

SCALEN DISC ARI 142

Anonyme (Chansonnier de rostock, vers 1470)

Eyn hillich dach und eyn hilch nacht unde eyn salich nyge iar - Pour soliste ensemble vocal viele et harpe

Robert Weinkauf : Voix

Susanne Ansorg : Vièle

Sabine Handschuh : Harpe

RAUM KLANG RK 9503

Tradit Angleterre

Nowel syng we bothe al and som : carol pour 4 voix de femmes a cappella

Newell / Tydings trew - ballade pour voix de femme a cappella

Anonymous 4 : Ruth Cunningham ,Marsha Genensky, Susan Hellauerx, Jacqueline Horner-Kwiatek

HARMONIA MUNDI HMU 807453

Vladimir Vavilov / Giulio Caccini

Ave Maria de Caccini - pour choeur d'enfants et piano

Christine Lajarrige : Piano Maitrise De Paris Patrick Marco, direction

DISCAUVERS DAS014

Paul Ladmirault / Florian Noack

5 variations sur des airs de biniou - arrangement pour piano

1. Ronde

2. Bal

3. Passepied

4.Bal

5. Bal

Florian Noack : Piano

LA DOLCE VOLTA LDV43D

Michael Praetorius / Pierre Francisque Caroubel

Terpsichore

Ensemble Doulce Memoire

Denis Raisin-Dadre : Flûte à bec

Pascale Boquet : Luth, Guitare baroque

Jean Paul Boury : Cornet à bouquin, Cornet, Flûte à bec

Bruno Caillat : Tambourin

Freddy Eichelberger : Clavecin, Cistre

Denis Raisin-Dadre, direction

DORIAN DOR-90262

Louis Vierne

Pieces de fantaisie op 54 : Carillon de Westminster

Laszlo Fassang : Orgue

INTRADA CLASSIC INTRA024

Jean Sebastien Bach

Concerto pour violon n°1 en la min BWV 1041

Daniel Lozakovich : Violon

Olga Watts : Clavecin

Orchestre De Chambre De La Radio Bavaroise

Radoslaw Szulc, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4799372

Tradit Republique Tcheque

Nesem vam noviny

Iva Bittova

BMG (DISTR) CULT1012 2

Jean Francaix

Quintette n°2 - pour flûte traversière violon alto violoncelle et harpe

Quatuor Martinu

Irena Herajnova : Violon

Jan Jisa : Alto (instrument)

Jitka Vlasankova : Violoncelle

Carlo Jans : Flûte traversière

Katerina Englichova : Harpe

ARCODIVA STUDIOS UP 0104-2 131