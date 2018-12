Le choix des auditeurs

On vous offre des places

Le 13 janvier à 16h, venez applaudir l'Orchestre Colonne, salle Colonne, à Paris.

Un concert en compagnie du ténor Jérôme Billy et sous la direction d'Alexandre Piquion.

Au programme :

HERSANT ∙ PATMOS

BRITTEN ∙ LES ILLUMINATIONS

SCHÖNBERG ∙ LA NUIT TRANSFIGURÉE

Maestro !

Sur Arte, retrouvez le Concert de fête à St Petersbourg.

Ce dimanche 23 décembre à 17h55, revivez le concert donné le 15 décembre par Mariss Jansons dirigeant l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, à l'occasion des 80 ans de son maître et ami, le chef d’orchestre russe Yuri Temirkanov.

Tchaïkovski, Rachmaninov, Prokofiev, Paliachvili... Mais aussi Mahler, Kreisler, Lehár, Milhaud et Gershwin sont au programme.

Les sopranos Dinara Alieva et Karen Slack, le baryton Matthias Goerne, la basse Paata Burchuladze, les violonistes Vadim Repine, Yuri Bashmet et Julian Rachlin, les pianistes Denis Matsuev et Nikolai Luganski sont également accompagnés des chœurs de chambre de Saint-Pétersbourg et du théâtre Mikhailovsky.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau Chant de l'aube II, de Bazaine ?

L'émission Allegretto vous a proposé cette semaine de participer à la programmation musicale du vendredi 21 décembre en vous inspirant du tableau de Bazaine : "Chant de l'Aube II"

, © Jean Bazaine (1904-2001) / ADAGP, Paris 2018

Ce tableau est actuellement visible musée GRANET à Aix-en-Provence dans le cadre de l'exposition "Traverser la lumière" du 10 novembre 2018 au 31 mars 2019.

Programmation musicale

Igor Stravinsky

Le sacre du printemps : Dance of the young girls

Orchestre Philharmonique d'Israel

Leonard Bernstein, direction

DGG 431045-2

Ludwig van Beethoven

Sonate n°21 en ut Maj op.53 : "waldstein/aurore" (1. allegro con brio)

Yves Nat, piano

EMI 7629062

Camille Saint-Saëns

Cyprès et lauriers, op. 156 : II lauriers - allegro non troppo

Matthias Eisenberg, orgue

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5555842

Georges Gershwin

Rhapsody in blue - pour piano et orchestre

Denis Matsuev, piano

Orchestre symphonique de la radio bavaroise

Mariss Jansons, direction

BR KLASSIK 900146

Chant Gregorien

Matines : Invitatoire christus

Moines de l'abbaye Saint Pierre de Solesmes

MUSIDISC 204642/1

Tristan Murail

Winter Fragments 2000

Ensemble Argento Chamber

Michel Galante, direction

AEON AECD 0746

Serge Prokofiev

Sonate n°7 en Si bémol Maj op 83 : Precipitato / Allegro inquieto / Andante Caloroso

Anna Vinnitskaya, piano

AMBROISE AM 177

Richard Wagner

Le crépuscule des dieux : Zu neuen Taten teurer Helde (Prologue) air de Brünnhilde / Mehr gabst du Wunderfrau (Prologue) duo Brünnhilde Siegfried

Orchestre Philharmonique de Vienne, Choeur de l'Opéra d'Etat de Vienne

Georg Solti, direction

Birgit Nilsson, soprano (Brünnhilde)

Wolfgang Windgassen, ténor (Siegfried)

DECCA 455570-2

Karel Goeyvaerts

Les Voix du Verseau - pour soprano et ensemble

Ensemble Champ d'Action

Rolande van der Paal, soprano

MEGADISC MDC 7877

Gabriel Fauré

Automne op.18 n°3

Magali Leger, soprano

Michael Levinas, piano

MUSIQUE ET ASSOCIES MUSAS JS226

Igor Stravinsky

L'oiseau de feu suite n°2 : 7. Finale - pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Londres

Klaus Tennstedt, direction

LPO 0105

Robert Schumann

Gesänge der Frühe op 133 : (1. Im ruhigen Tempo / 2. Belebt, nicht zu rasch / 3. Lebhaft)

Dana Ciocarlie, chant

LA DOLCE VOLTA LDV185

Olivier Messiaen

20 regards sur l'enfant Jésus : l'échange - pour piano

Roger Muraro, piano

DGG 480 1363

Arnold Schoenberg

La nuit transfigurée op 4 : Sehr ruhig

Orchestre Philharmonique de New York

Pierre Boulez, direction

SONY CLASSICAL 88843013332-48

Eric Clapton

Tears in heaven

Eric Clapton

DUCK RECOTRDS 9362-45024-2