Le programme musical de Denisa kerschova : Ligeti, Couperin, Schneider,...

On vous offre des places !

Remportez une invitation pour deux personnes pour assister au Prix France Musique - SACEM de la musique de films. Une superbe soirée vous attends à l'auditorium de Radio France le 11 janvier 2019 pour écouter les plus belles œuvres musicales du 7ème art, de Tati à Godard. Cette soirée sera aussi l'occasion de la création de la commande de Radio France à Anne Dudley : Hail to the superheroes.

Plus d'infos et réservations sur le site de la maison de la radio.

Afin de participer au tirage au sort, contactez-nous via le formulaire.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau Chant de l'aube II, de Bazaine ?

L 'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 21 décembre en vous inspirant du tableau de Bazaine : "Chant de l'Aube II"

, © Jean Bazaine (1904-2001) / ADAGP, Paris 2018

Ce tableau est actuellement visible musée GRANET à Aix-en-Provence dans le cadre de l'exposition "Traverser la lumière" du 10 novembre 2018 au 31 mars 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Gyorgy Ligeti

2001 l'odyssée de l'espace : Lux aeterna - pour 16 voix solistes a cappella

Schola Cantorum de Stuttgart

Clytus Gottwald, chef de choeur

CDCBS 70275

François Couperin

Pièces de clavecin Livre IV 22º ordre en Ré Maj : Le point du jour

Pièces de clavecin Livre IV 21º ordre en mi min : La couperin

Christophe Rousset, clavecin

HMC 901445/46

Traditionnel (arr. Joseph Mijnapfel)

Ocho Kandelikas - pour soprano et ensemble instrumental

XVII-21 Le Baroque Nomade

Cyrille Gerstenhaber, soprano

Jean-Christophe Frisch, direction

EVCD029

Kezako ?

Jean Cras

Trio à cordes : 3. Animé

Trio à cordes : 4. Très animé

Trio Goldberg

ARS38263

Joseph Haydn

Concerto pour violoncelle n°1 en Ut Maj HOB VIIb : 1 : 2. Adagio

Concerto pour violoncelle n°1 en Ut Maj HOB VIIb : 1 : 3. Finale. Allegro molto

Ensemble Gli Incogniti

Marco Ceccato, violoncelle

HARMONIA MUNDI 902314DI

Louis-Nicolas Clerambault

Le triomphe d'Iris : Heureuse paix doux charme (Acte III sc 1) Air de Silvie

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet, direction

NAXOS 8.554455F

Benjamin Britten

Peter grimes : 4 interludes marins et passacaille - pour orchestre :

dawn / sunday morning / moonlight

Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool

Libor Pesek, direction

VIRGIN 5611952

Bohuslav Martinu

Procession des chats une nuit de solstice H 122

Pièce pour le petit Evas H 242

Sur les ondes de la TSF H 173bis

Giorgio Koukl, piano

NAXOS 8.50215

Maria Schneider

Perfectly still this solstice morning

Dawn Upshaw, soprano

Australian Chamber Orchestra

ARTISTSHARE AS0121

Ludwig van Beethoven

Les créatures de Prométhée op 43 :

Ouverture / introduction (La tempesta) / Poco adagio / Adagio - Allegro con brio

Orchestre de chambre Orpheus

DGG 453713-2

Georg Philipp Telemann

Kapitänsmusik TWV 15 : 11 oratorio : Licht des Lebens

Das Kleine Konzert, orchestre

Rheinische Kantorei, choeur

Hermann Max, direction

CPO 777 386-2

Franz Liszt

Etudes d'exécution transcendante : Feux follets en Si bémol Maj S 139 n°5

Georges Cziffra, piano

DGG 453 444 - 2

Joseph haydn

Die Schöpfung HOB XXI : 2 :

- Nun schwanden vor dem heiligen Strahle (1ère partie) Air d'Uriel et choeur

- Und Gott machte das Firmament (1ère partie) Récitatif de Raphaël

- Mit Staunen sieht das Wunderwerk (1ère partie) Air de Gabriel et choeur

Gachinger kantorei Stuttgart, choeur

Bach Collegium Stuttgart, orchestre

Helmuth Rilling, direction

Christine Schafer, soprano

Michael Schade, tenor

Andreas Schmidt, basse

HANSSLER CLASSICS CD 98938

Jean-Sébastien Bach

Choral BWV 645 : Wachet auf ruft uns die Stimme - arrangement pour piano BV B 27 n°2

Choral BWV 734 : Nun freut euch lieben Christen gmein - arrangement pour piano BV B 27 n°4

Béatrice Berrut, piano

APARTE AP100

Jean-Luc Godard

Camille (BoF : Le mépris)

UNIVERSAL MUSIC 984 896 2