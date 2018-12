Le programme musical de Denisa Kerschova : Bach, Schumann, Blumenfeld, Vivaldi...

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert Chant de Noël avec le Café Zimmermann et la soprano Lenneke Ruiten en l'Eglise Saint-Paul à Toulon le lundi 10 décembre à 20h30.

Au programme :

Georg Philipp Telemann :

Ouverture « À la Pastorelle »,

Cantate « Enfant, venez avec joie » composée pour le premier jour de Noël

Jean-Sébastien Bach :

Oratorio de Noël (extrait instrumental)

Cantate « Préparez les chemins, préparez la voie », BWV 132

Quelle musique voyez-vous sur la photo : "Plage, village de Puri, Inde" de Martine Franck ?

, © Martine Franck/Magnum Photos

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 7 décembre en vous inspirant de la photo "Plage, village de Puri, Inde" de Martine Franck.

Cette photographie est actuellement visible à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris dans le cadre de l'exposition Martine Franck du 6 novembre 2018 au 10 février 2019.

Programmation musicale

Jean Sebastien Bach

Concerto brandebourgeois n°1 en Fa Maj BWV 1046 - pour violon piccolo 2 cors de chasse 3 hautbois basson

1. Allegro

2. Adagio

3. Allegro

Cecilia Bernardini : Violon

Baldin Deleno : Cor de chasse

Franceso Meucci : Cor de chasse

Paolo Grazzi : Hautbois

Alfredo Bernardini : Hautbois

Magdalena Karolak : Hautbois

Alberto Grazzi : Basson

Zefiro Alfredo Bernardini, direction

ARCANA A452

-- A Neuilly sur Seine, dans divers lieux, fêtez Noël en concerts du 8 au 23 décembre.

Robert Schumann

Quintette en Mi bémol Maj op 44 - pour quatuor à cordes et piano

Finale

Quatuor Jerusalem

Alexander Pavlovsky : Violon

Sergei Bresler : Violon

Ori Kam : Alto

Kyril Zlotnikov : Violoncelle

Alexander Melnikov : Piano

HARMONIA MUNDI HMC 902122

-- Il est encore temps de réserver vos places pour applaudir le Quatuor Jerusalem sur le site de la maison de la radio, pour les concerts du 11 et 13 décembre au studio 104 !

Ils seront également en concert le 10 à la Philharmonie de Luxembourg.

Felix Blumenfeld

Etude pour la main gauche du piano en La bémol Maj op 36

Nelson Goerner : Piano

CASCAVELLE VEL 1521-1522

Robert Schumann

Fantaisie pour piano en Ut Maj op 17 : Langsam getragen, Durchwegleise zu halten

Leif Ove Andsnes : Piano

EMI 5564142

-- Leif Ove Andsnes sera au Théâtre des Champs Elysées, à Paris le 11 décembre.

Antonio Vivaldi

Orlando furioso : Ah fuggi rapido (Acte II Sc 3) Air d'Astolfo

Cecilia Bartoli : Mezzo-soprano

Ensemble Matheus

Jean Christophe Spinosi, direction

DECCA 4834475

Antonio Vivaldi

La verità in cimento : Solo quella guancia (Acte I Sc 3) Air de Roxane

Cecilia Bartoli : Mezzo-soprano

Ensemble Matheus µ

Jean Christophe Spinosi, direction

DECCA 4834475

Georg Friedrich Haendel

The trumpet's loud clangor (air du ténor et choeur)

Lucy Crowe : Voix, Soprano

Jenkins / Choeur Des Musiciens Du Louvre

Les Musiciens Du Louvre

Marc Minkowski, direction

NAIVE RECORDS V5183

-- Marc Minkowski et Les Musiciens du Louvre seront à Genêve, Victoria Hall, le 13 décembre. Le 15 à la Philharmonie de Paris, le 18 au MC2 de Grenoble et le 20 au Bozar de Bruxelles.

Domenico Scarlatti

Sonate pour clavecin en La Maj K 208 L 238

Jean Rondeau : Clavecin

ERATO 01902955633684

-- Jean Rondeau sera en concert le 14 décembre à Lyon, Salle Molière et le 19 à Paris, Salle Cortot.

Anonyme

Parle qui veut

Sollazzo Ensemble

Anna Danilevskaia, direction

LINN CKD529

Joseph Haydn

Concerto pour violon en Ut Maj HOB VIIa : 1 : 2. Adagio

Amandine Beyer : Violon

Gli Incogniti

HARMONIA MUNDI 902314DI

Gioacchino Rossini

Le Comte Ory : Que Les Destins Prospères (Acte I) air du Comte Ory

Juan Diego Florez : Ténor

Orchestre Symphonique Giuseppe Verdi De Milan

Manlio Benzi, direction

DELTATRADE

-- Juan Diego Florez sera en concert à New York le 15 décembre, retransmis en direct dans les cinémas français. Au programme, La Traviata, de Verdi.

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Au mont Ida (Acte I) Air de Pâris

Juan Diego Florez : Ténor

Pâris Orchestre Du Theatre Communal De Bologne

Roberto Abbado, direction

DECCA 478 5948

Georges Enesco

Rhapsodie roumaine en La Maj op 11 n°1

Adler Larry : Harmonica

George Stoll & His Orchestra

NAXOS 8.120608

Johannes Brahms

Concerto en Ré Maj op 77 : Adagio - pour violon et orchestre

Chung Kyung Wha : Violon

Orchestre Philharmonique De Vienne

Simon Rattle, direction

EMI 5571652

-- En concert le 17 décembre à la Philharmonie, à Paris.

Antonio Vivaldi

Il Giustino RV 717 : Vedro con mio diletto (Acte I Sc 8) Air d'Anastasio

Jakub Jozef Orlinski : Contre-ténor

Il Pomo D'Oro

Maxim Emelyanychev, direction

WARNER CLASSICS

-- Vous pouvez retrouver Jakub Jozef Orlinski le 18 décembre à Versailles, dans le cadre d'une série de concerts de Noël à la Chapelle Royale.

Ambroise Thomas

Hamlet : A vos jeux mes amis (Acte IV) Air d'Ophélie

Sabine Devieilhe : Soprano, Ophélie

Orchestre Les Siecles Francois

Xavier Roth, direction

ERATO 0190295767723

-- Hamlet est donnée du 17 au 29 décembre à Paris, Opéra Comique.

Jean Sebastien Bach

Cantate BWV 30a : Angenehmes Wiederau prange nun in deinen Auen (Choeur)

Monika Frimmer : Soprano

Robin Blaze : Alto (voix)

Markus Schafer : Ténor

Stephan Mac Leod : Basse (voix)

Chantres Du Centre De Musique Baroque De Versailles

Cafe Zimmermann

Gustav Leonhardt, direction

ALPHA (ET MBM) @ ALPHA 815/5