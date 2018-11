Le programme musical de Denisa Kerschova : Vivaldi, Debussy, Copland

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du pianiste Adam Laloum avec l'Orchestre national Montpellier Occitanie dirigé par Pavel Baleff le vendredi 30 novembre à 20h à l'Opéra Berlioz/Corum à Montpellier.

Au programme :

Julien Guillamat :

Tubular party pour orchestre de haut-parleurs

Création pour orchestre et électronique

Johannes Brahms :

Concerto pour piano n° 2 en si bémol majeur opus 83

Max Reger :

Variations et fugue sur un thème de Mozart opus 132

Entre l’expert des musiques acousmatiques qu’est Julien Guillamat et ses grands aînés Johannes Brahms ou Max Reger, il y a un monde. C’est ce monde pluriel à cheval entre la France et l’Allemagne qui vient à votre rencontre dans ce programme dirigé par le chef bulgare Pavel Baleff. Côté piano le meilleur est pourvu avec Adam Laloum qui nous livrera sa vision du Concerto n° 2 de Brahms, sommet d’entrain et d’optimisme.

Pour gagner des places, cliquez ici.

L'Agenda des Régions

Concert d'Amandine Beyer avec l'ensemble Gli Incogniti le mardi 27 novembre à 20h30 au TAP de Poitiers

Au programme :

Antonio Vivaldi :

Sinfonia en ut majeur « L’Olimpiade » RV 725

Concerto pour violon en sol mineur « La Mandinetta » RV 322

Concerto pour clavecin en la majeur RV 780

Concerto pour violon en fa majeur RV 282

Concerto pour violino in tromba RV 313

Concerto pour violoncelle en la mineur RV 421

Concerto pour violon en ré majeur RV 228

Distribution Amandine Beyer, violon et direction

Gli Incogniti

Concert de Gilles Apap avec l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours dirigé par Benjamin Pionnier à l’Opéra de Tours le samedi 1er décembre à 20h et le dimanche 2 décembre à 17h.

Au programme :

Wolfgang Amadeus Mozart :

Ouverture de Cosi fan tutte

Concerto pour violon et orchestre n° 5 en la majeur KV.219

Pablo de Sarasate :

Airs Bohémiens pour violon et orchestre Op.20

Juan Crisóstomo de Arriaga :

Symphonie en ré majeur

Quelle musique voyez-vous sur la lithographie : "Rêverie" de Alphonse Mucha ?

, © Mucha Trust 2018

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 30 novembre en vous inspirant de la lithographie "Rêverie" de Alphonse Mucha.

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Luxembourg à Paris dans le cadre de l'exposition "Alphonse Mucha" visible du 12 septembre 2018 au 27 janvier 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Concerto en Fa Maj op 8 n°3 P 257 RV 293 (L'automne) : 1. Allegro; 2. Adagio molto; 3. Allegro

Giuliano Carmignola : Violon

Baroque Andrea Marcon : Clavecin

Orchestre Baroque De Venise

Andrea Marcon, direction

SONY SONY SK 51352

Henry Purcell

King Arthur Z 628 : What power art thou (Acte III) Air du génie du froid - pour 4 trompettes 4 trombones timbales et basse continue Ensemble De Trompettes Baroques De Berlin

Johann Plietzsch, direction

RAUM KLANG RK 3202

Antonio Vivaldi

L'olimpiade RV 725 : Sinfonia en Ut Maj : Allegro - pour cordes et basse continue

Gli Incogniti

Amandine Beyer, direction

HARMONIA MUNDI HMC902221

Gabriel Fauré

Élégie en ut min op 24 - version pour violoncelle et piano

Astrig Siranossian : Violoncelle

Théo Fouchenneret : Piano

CLAVES CD501604

Claude Debussy

La mer L 109 : Dialogue du vent et de la mer - pour orchestre

Orchestre Philharmonique De Leningrad

Evgueni Mravinski, direction

PROFIL PH15000

Johannes Brahms

Symphonie n°3 en Fa Maj op 90 : 3. Poco allegretto

Orchestre Royal Du Concertgebouw D'Amsterdam

Bernard Haitink, direction

DECCA 478 5938

Bedrich Smetana

Ma patrie / Ma vlast : Z ceskych luhu a haju T 114 / Par les prés et les bois de Bohême T 114

Orchestre Philharmonique Tchèque

Karel Ancerl, direction

SUPRAPHON SU 3661-2

Claude Debussy

3 mélodies L 85 (81) : 1. La mer est plus belle que les cathédrales; 2. Le son du cor s'afflige vers les bois; 3. L'échelonnement des haies moutonne à l'infini - pour mezzo-soprano et piano

Marianne Crebassa : Mezzo-soprano

Fazil Say : Piano

ERATO 190295768973

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°6 en Fa Maj op 68 : Scène au bord d'un ruisseau

Orchestre Symphonique De Bamberg

Kurt Sanderling, direction

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4795912

Aaron Copland

Poems of emily dickinson pour soprano et orchestre : Nature the gentlest mother; : There came a wind like a bugleworld; The world feels dusty

Dawn Upshaw : Soprano

Orchestre De Chambre De Saint Paul

Hugh Wolff, direction

TELEDEC 9031-77310-2

Charles Gounod

2 romances sans paroles : La pervenche; Le ruisseau - pour piano

Simon Zaoui : Piano

EDITIONS HORTUS 084

Claude Debussy

Préludes livre I (intégrale) : Le vent dans la plaine; Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir; La fille aux cheveux de lin; Bruyères - pour piano

Samson François : Piano

EMI 6461262

James Horner

Titanic (film) : Thème

Till Bronner : Trompette

Rolo Rodriguez : Percussions

Esko Laine : Contrebasse

Janne Saksala : Contrebasse

Wenzel Fuchs : Clarinette

Marie Pierre Langlamet : Harpe

Max Raabe

12 Violoncellistes De L'Orchestre Philharmonique De Berlin

EMI 5577892

Johannes Brahms

Concerto pour piano n°2 en Si bémol Maj op 83 : 2. Allegro appassionato

Adam Laloum : Piano

Orchestre symphonique de la Radio de Berlin

Kazuki Yamada, direction

SONY 88985460812