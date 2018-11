Le programme musical de Denisa Kerschova : Bach, Rimski-Korsakov, Kreisler

On vous offre des places

Gagnez des places pour le récital du pianiste Lukas Geniušas le mercredi 5 décembre à 20h30 à la Salle Gaveau à Paris.

Au programme :

Frédéric Chopin : Mazurkas op. 33, Mazurkas op. 63, Sonate No. 3 in B minor, Op. 58

Piotr Illich Tchaïkovski : Dumka

Leonid Desyatnikov : 12 Preludes (Chants de Bucovine)

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Paysage Nocturne (le fiacre)" de Robert Delaunay ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour du tableau "Paysage Nocturne (le fiacre)" (1906/1907) de Robert Delaunay et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 23 novembre

Ce tableau est actuellement visible au Centre Pompidou-Metz dans le cadre de l'exposition "Peindre la nuit" qui se a débuté le 13 octobre 2018 et s'achèvera le 15 avril 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Edvard Grieg

Peer Gynt suite n°1 op 46 : Au matin - Morgenstemning

Orchestre Symphonique De San Francisco

Herbert Blomstedt, direction

DECCA 478 3356

Gilles De Binche

Aubade matinale

FOLKLORE REC CD FOLKLORE 1507

Edouard Lalo

Le Roi d'Ys : Vainement ma bien-aimée (Acte III) Aubade de Mylio

Alain Vanzo : Ténor

Orchestre Lyrique De La RTF

Jesus Etcheverry, direction

CHANT DU MONDE LDC 78833/34

Serge Prokofiev / arrg. Sergei Babayan

Roméo et Juliette op 64 : 9. Aubade - arrangement pour 2 pianos

Martha Argerich : Piano

Sergei Babayan : Piano

DGG 4799854

Francisco Tarrega

La alborada - caprice pour guitare

Narciso Yepes : Guitare

DGG (DEUTSCHE GRAMOPHON) 4797455

Jean Sébastien Bach

Suite pour luth en mi min BWV 996 : Bourrée - arrangement pour guitare

Narciso Yepes : Guitare

DGG (DEUTSCHE GRAMOPHON) 4797455

Salvador Bacarisse

Passepied n°1 - pour guitare

Narciso Yepes : Guitare

DGG (DEUTSCHE GRAMOPHON) 4797455

Nicolas Rimski-Korsakov

Capriccio espagnol op 34 : Alborada; Variazioni; Alborada II; Scena e canto gitano; Fandango asturiano - pour orchestre

Orchestre Symphonique De Londres

Antal Dorati, direction

MERCURY 434308-2

Cécile Chaminade

Album des enfants 2eme cahier op 126 : Aubade op.126 no.2; Patrouille op.126 no.9; Villanelle op.126 no.10; Tarantelle op.123 no.10 Peter Jacobs : Piano

HYPERION CDA 66846

Lou Harrison

Easter cantata : aubade - pour contralto tenor choeur et ensemble instrumental Ensemble Parallèle

Brian Staufenbiel : Ténor

Michelle Rivard : Contralto

Choeur De Chambre De L’Université De Californie

Orchestre De L’Université De Californie

Nicole Paiement, direction

MODE MODE 122

Fritz Kreisler

Aubade provençale dans le style de Couperin / Pour violon et piano / Arrangement pour violon et harpe

Gilles Apap : Violon Marie

Pierre Langlamet : Harpe

APAPAZIZ PRODUCTIONS GKJ 001

Johannes Brahms

Trio n°3 en ut min op 101 : Presto non assai

Trio Wanderer : Jean Marc Phillips-Varjabedian : Violon; Raphael Pidoux : Violoncelle; Vincent Coq : Piano

HARMONIA MUNDI HMC 901916

Francis Poulenc

Aubade FP 51 : Toccata; Les compagnes de Diane; Diane et ses compagnes; Toilette de Diane; Introduction à la variation de Diane; Variation de Diane; Adieux et départ de Diane - pour piano et 18 instruments

Louis Lortie : Piano

Orchestre Philharmonique De La BBC

Edward Gardner, direction

CHANDOS CHAN 10875

Fabrizio Cassol

Lacrimosa - pour voix et ensemble instrumental

Fredy Massamba : Voix

Russell Tshiebua : Voix

Boule Mpanya : Voix

Lhilhi Mngxekeza : Soprano

Owen Metsileng : Ténor

Stephen Diaz : Contre-ténor

Rodrigo Ferreira : Contre-ténor

Rodriguez Vangama : Guitare électrique, Guitare basse

Joao Barrabas : Accordéon

Kojack Kossakamvwe : Guitare électrique

Niels Van Heertum : Euphonium

Bouton Kalanda : Mbira (lamellophone)

Erick Ngoya : Mbira (lamellophone)

Silva Makengo : Mbira (lamellophone)

Michel Seba : Percussions

Rodriguez Vangama, direction

OUTNOTE RECORDS 223895

Edvard Grieg / Duke Ellington

Peer Gynt suite n°1 op 46 : Au matin

Duke Ellington : Piano

Ellington Duke & His Orchestra

COLUMBIA CK 46825

Maurice Ravel

Miroirs pour piano : Alborada del gracioso

Claudio Arrau, piano

SWR MUSIC SWR19054CD/2

Maurice Ravel

Miroirs : 4. Alborada del grazioso (extraits) - pour orchestre

Leonard Bernstein : Voix et Piano

Orchestre National De France

Leonard Bernstein, direction

Répétition à la Maison de la Radio en 1975

WARNER CLASSICS 0190295689544/5

Isaac Albeniz

Recuerdos de viaje op 71 T 72 (Souvenirs de voyage) : 3. Alborada - pour piano

Miguel Baselga : Piano

BIS BIS2173

Carlos Nunez

Alvorada de cartola

SONY 88697583992

Frédéric Chopin

Sonate n°2 en si bémol min op 35 : Scherzo - pour piano

Lukas Geniusas : Piano

NARODOWY INSTYTUT FYDERYKA CHOPINA NIFCCD 604-605