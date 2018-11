Le programme musical de Denisa Kerschova : Mozart, Vivaldi, Dvořák

On vous offre des places

Gagnez des places pour assister à l'un des concerts donnés dans le cadre de la 10ème édition d'Orchestres en fête

Le vendredi 23 novembre à 20h00 - Auditorium de l’Opéra, Bordeaux : Ravel, Debussy, Dutilleux

Distribution

Henri Demarquette, violoncelle

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel, direction

Au programme

Maurice Ravel : Frontispice

Claude Debussy : Images

Henri Dutilleux : Concerto pour violoncelle «Tout un monde lointain»

Maurice Ravel : Boléro

Plus d'infos

Le samedi 24 novembre à 20h00 - La Filature, scène nationale, Mulhouse : Concert "Perdu dans l’espace"

Distribution

Orchestre Symphonique de Mulhouse

Jacques Lacombe, direction

Chœur de Haute-Alsace

Bernard Beck, direction

Au programme

John Williams : Stars Wars, Suite pour orchestre (mouvements 1,2 & 5)

Claude Debussy : Nocturnes

Gustav Holst : Les Planètes

Plus d'infos

Rubrique éphéméride

Serenata, pour quatuor à cordes, op.87, (1935) de Joaquín Turina, créée à Madrid le 20 novembre 1943

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Paysage Nocturne (le fiacre)" de Robert Delaunay ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour du tableau "Paysage Nocturne (le fiacre)" (1906/1907) de Robert Delaunay et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 23 novembre

Ce tableau est actuellement visible au Centre Pompidou-Metz dans le cadre de l'exposition "Peindre la nuit" qui se a débuté le 13 octobre 2018 et s'achèvera le 15 avril 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

La Senna festeggiante RV 693 : Qui nel profondo del cupo fondo (1ère partie) Air de la Seine; Sì sì già che tu brami (1ère partie) Récitatif l'Age d'or et la; Godrem fra noi la pace (1ère partie) Duo l'Age d'or et la Vertu; Tutto muor tutto manca (1ère partie) Récitatif la Seine la Vertu et l'Age d'or; Vaga perla benché sia dell'aurora bianca figlia (1ère partie) Air de la Vertu

Yetzabel Arias Fernandez : Soprano

Martin Oro : Haute-contre

Sergio Foresti : Basse

La Risonanza

Fabio Bonizzoni, direction

GLOSSA GCD 921513

Igor Stravinsky

Pulcinella : Mentre l'erbetta (Air de ténor) / Sérénade

Arleen Auger : Soprano

Robert Gambill : Ténor

Gerolf Scheder : Basse

Orchestre Symphonique De La Radio De Baden Baden

Christopher Hogwood, direction

HANSSLER CLASSIC CD 93.237

Igor Stravinsky

Suite d'après des thèmes fragments et pièces de Giambattista Pergolesi : Sérénade

Aylen Pritchin : Violon

Lukas Geniusas : Piano

MELODIYA MEL CD 10 02442

Rodolphe Archiduc D'Autriche

Sérénade en Si Maj pour clarinette alto basson et guitare : Tempo di marcia; Adagio-allegretto Luigi Magistrelli : Clarinette

Danilo Zaffaroni : Basson

Marco Di Giacomo

Massimo Laura

BAYER RECORDS BAYE BR 100 307/8

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade nº3 en Sol Maj K 525 / Une petite musique de nuit : Finale, rondo

Swingle Singers

VIRGIN VRGN VC 791208-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°35 en Ré Maj K 385 Haffner : Menuet; Presto

Orchestre Philharmonique De Vienne

Karl Boehm, direction

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4794414

Aaron Copland

Ukulele serenade - pour violon et piano

Adam Summerhayes : Violon

Catherine Summerhayes : Piano

MERIDIAN CDE84436

Leonard Bernstein

Sérénade : Agathon - pour violon cordes harpe et percussions

David Grimal : Violon

Les Dissonances

DISSONANCES RECORDS LD008

Joaquin Turina

Serenata op 87

Quatuor De L'Opera De Paris

Frederic Laroque : Violon

Franck Laroque : Violon

Diederik Suys : Alto

Cyrille Lacrouts : Violoncelle

UT3 RECORDS UT3-005

Alessandro Scarlatti

Il giardino d'amore : Sinfonia de la serenade pour trompette et cordes : Allegro; Largo e piano; Allegro

Isabelle Poulenard : Soprano

Serge Tizac : Trompette

Les Passions

Jean Marc Andrieu, direction

LIGIA DIGITAL LIDI 0202167-06

Johannes Brahms

Sérénade n°1 en Ré Maj op 11 pour orchestre : Rondo

Orchestre De Chambre Mahler

Claudio Abbado, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON 476 5786

Josef Suk

Serenade en la maj op 3 nº2 / pour violoncelle et piano

Steven Isserlis : Violoncelle

Stephen Hough : Piano

HYPERION CDA67529

Anton Dvorak

13 esquisses poétiques op 85 B 161 : Sérénade

Radoslav Kvapil : Piano

SUPRAPHON OU SUPRAPHONET SU 3399-2111

Anton Dvorak

Octuor en Mi Maj B 36 : Moderato; Tempo di valse - pour 2 violons alto contrebasse clarinette cor basson et piano

Nonet Tcheque

PRAGA RAGA PRD 250129

Maurice Ravel

Sérénade grotesque

Idil Biret : Piano

IBA 8.571274

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade n°10 en Si bémol Maj K 361 : 3. Adagio - pour ensemble instrumental

Horst Schneider : Hautbois; Fritz Strowitzki : Hautbois; Sepp Fackler : Clarinette; Herrmann Nobs : Clarinette; Hans Lemser : Cor de basset; Karl Meiser : Cor de basset; Karl Arnold : Cor; Karlheinz Beinke : Cor; Heinrich Eichner : Cor; Hans Zuther : Basson; Kurt Burkert : Basson; Alfred Steinmuller : Contrebasson

Hans Rosbaud, direction

Orchestre Symphonique De la Radio de Baden Baden

SWR CLASSIC SWR19066CD/8

John Williams

A new hope and end credits

SONY SK 94220