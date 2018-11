Le programme musical de Denisa Kerschova : Jaubert, Strauss, Janáček

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert que donnera le pianiste Radu Lupu le 30 novembre à la Philharmonie de Paris.

Au programme

George Enesco : Rhapsodie roumaine n°1

Béla Bartók : Concerto pour piano n° 3

Piotr Ilitch Tchaïkovski : Manfred

Distribution

Orchestre de jeunes de Roumanie

Cristian Mandeal, direction

Radu Lupu, piano

Mihai Murariu, orgue

Pour gagner des places, cliquez ici.

L'Agenda des Régions

Concert du Poème Harmonique dirigé par Vincent Dumestre le mardi 27 novembre à 20h30 à la Maison de la culture d'Amiens

Au programme

Claudio Monteverdi : Pascha Concelebranda

Domenico Mazzocchi : Breve è la vita nostra

Marco Marazzoli : Un sonno ohimè, Passacaglia Qui fà

Luigi Rossi : Un allato messagiero

Claudio Monteverdi Si soave e la pena, Maria quid ploras

Anonyme Domine ne in furore tuo

Distribution

Soprano : Deborah Cachet et Claire Lefilliâtre

Ténor : Nicholas Scott et Marc Mauillon

Basse : Benoit Arnould

Le Poème Harmonique

Direction Vincent Dumestre

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Paysage Nocturne (le fiacre)" de Robert Delaunay ?

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour du tableau "Paysage Nocturne (le fiacre)" (1906/1907) de Robert Delaunay et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 23 novembre

Ce tableau est actuellement visible au Centre Pompidou-Metz dans le cadre de l'exposition "Peindre la nuit" qui se a débuté le 13 octobre 2018 et s'achèvera le 15 avril 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Leos Janáček

Dans les brumes JW VIII/22 (intégrale) : I. Andante - pour piano

Slavka Pechocova : Piano

LABEL : PRAGA PRD/DSD 250 266

Leos Janáček

Dans les brumes JW VIII/22 (intégrale) : II. Molto adagio - pour piano

Slavka Pechocova : Piano

LABEL : PRAGA PRD/DSD 250 266

Georges Delerue

Jules et Jim : brouillard (version I)

LABEL : UNIVERSAL MUSIC (LABEL & DISTRIBUTEUR) 530846

Maurice Jaubert

Le Quai des Brumes

LABEL : DISQUES CINEMUSIQUE

Maurice Jaubert

Le quai des brumes : Java / Valse

LABEL : MILAN 3999812

Claude Debussy

Préludes Livre II L 123 : Brouillards - pour piano

Arturo Benedetti-Michelangeli : Piano

LABEL : DEUTSCHE GRAMMOPHON 4796285

Claude Debussy

Préludes livre II pour piano : Brouillards

Arturo Benedetti-Michelangeli : Piano

LABEL : DEUTSCHE GRAMMOPHON 4796285

Claude Debussy

Préludes livre II pour piano : Brouillards

Sviatoslav Richter : Piano

LABEL : RADIO ANGLAISE BBCL 4021-2/1

Arthur Honegger

Symphonie n°4 en La Maj H 191 (DeliciaeBasilienses) : 1. Lento e misterioso – Allegro

Orchestre de la Suisse Romande

Fabio Luisi, direction

LABEL : RADIO SUISSE ROMANDE RSR 6132

Astor Piazzolla

Maria de Buenos Aires : Fuga y misterio - arrangement pour mandoline clarinette accordéon contrebasse et percussions

Avi Avital : Mandoline

Richard Galliano : Accordéon

Giora Feidman : Clarinette

Klaus Stoll : Contrebasse

Itamar Doari : Percussions

LABEL : DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 479 1069

François Couperin

Pièces de clavecin Livre IV 25ème ordre : La Mistérieuse

Blandine Verlet : Clavecin

LABEL : APARTE AP036

EinojuhaniRautavaara

Angel of dusk : His last appearance - pour contrebasse et orchestre

Esko Laine : Contrebasse

Tapiola Sinfonietta

Jean Jacques Kantorow, direction

LABEL : BIS CD-910

Richard Strauss

Une symphonie alpestre Op 64 Trv 233 : Le brouillard se lève

Orchestre Symphonique de Bamberg

Horst Stein, direction

LABEL : DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4795914

Richard Strauss

Une symphonie alpestre Op 64 Trv 233 : Le soleil s'assombrit peu à peu

Orchestre Symphonique de Bamberg

Horst Stein, direction

LABEL : DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4795914

Richard Strauss

Une symphonie alpestre Op 64 Trv 233 : Elegie

Orchestre Symphonique de Bamberg

Horst Stein, direction

LABEL : DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4795914

Richard Strauss

Une symphonie alpestre Op 64 Trv 233 : Calme avant la tempête

Orchestre Symphonique de Bamberg

Horst Stein, direction

LABEL : DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4795914

Richard Strauss

Une symphonie alpestre Op 64 Trv 233 : Orage et tempête

Orchestre Symphonique de Bamberg

Horst Stein, direction

LABEL : DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4795914

Richard Strauss

Une symphonie alpestre Op 64 Trv 233 : Coucher de soleil

Orchestre Symphonique de Bamberg

Horst Stein, direction

LABEL : DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4795914

Richard Strauss

Une symphonie alpestre Op 64 Trv 233 : Descente

Orchestre Symphonique de Bamberg

Horst Stein, direction

LABEL : DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4795914

Richard Strauss

Une symphonie alpestre Op 64 Trv 233 : Nuit

Orchestre Symphonique de Bamberg

Horst Stein, direction

LABEL : DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4795914

Edouard Grieg

Concerto en la min : Adagio

Radu Lupu : Piano

Orchestre Symphonique de Londres

Andre Previn, direction

LABEL : DECCA 417728-2

Leos Janacek

Conte de fée JW VII/5 : Con moto - pour violoncelle et piano

Trio Kinsky de Prague :

Martin Sedlak : Violoncelle

Slavka Pechocova : Piano

LABEL : PRAGA PRD/DSD 250

Leos Janacek

Conte de fée JW VII/5 : Moderato - Andante - pour violoncelle et piano

Trio Kinsky de Prague :

Martin Sedlak : Violoncelle

Slavka Pechocova : Piano

LABEL : PRAGA PRD/DSD 250

Leos Janacek

Conte de fée JW VII/5 : Allegro - pour violoncelle et piano

Trio Kinsky de Prague :

Martin Sedlak : Violoncelle

Slavka Pechocova : Piano

LABEL : PRAGA PRD/DSD 250

Claudio Monteverdi

Lamento della ninfa SV 163 : Amor dicea - pour soprano et basse continue

Claire Lefilliatre : Soprano

Le Poème Harmonique

Vincent Dumestre,

LABEL : ALPHA ALPHA 172