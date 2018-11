Le programme musical de Denisa Kerschova : au long de la rivière

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert "Berstein Story, on the town" que donnera l'Orchestre National de France dirigé par Jesko Sirvend, le jeudi 22 novembre à l'auditorium de la Maison de la Radio

Au programme

Leonard Bernstein

On the Town, trois épisodes de danse

Halil, nocturne pour flûte et orchestre

Prelude, fugue and Riffs

Pascal Dusapin

Morning in Long Island

Leonard Bernstein

Divertimento pour orchestre

Distribution

Philippe Pierlot, flûte

Patrick Messina, clarinette

Orchestre National de France

Jesko Sirvend, direction

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Gabrielle et Jean" d' Auguste Renoir

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour du tableau "Gabrielle et Jean" (1895-1896) d' Auguste Renoir et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 16 novembre.

Vous pouvez voir ce tableau en ce moment au Musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition "Renoir Père et fils" qui a débuté le 6 novembre et s'achèvera le 27 janvier 2019

Programmation musicale

Kilar Wojciech

Orawa - pour orchestre à cordes

Orchestre de la Radio Nationale Polonaise

Antoni Wit, direction

LABEL : JADE 74321 39653-2

Frederic Chopin

Smutnarzeka / Rivière triste op 74 n°3

Elzbieta Szmytka : Soprano

Malcolm Martineau : Piano

LABEL : DGG 0289 463 0722 9

Christoph Willibald Von Gluck

Orphée et Eurydice : J'ai perdu mon Eurydice (Acte III) Air d'Orphée

Maria Callas : Soprano (Orphée)

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

Georges Prêtre, direction

LABEL : WARNER CLASSICS 0825646340088

Christoph Willibald Von Gluck

Orphee et eurydice : Ballet des ombres heureuses (Acte II) / réduction pour piano

Jean Yves Thibaudet : Piano

LABEL : DECCA 475 7668

Franz Schubert

La truite op 32 D 550

Boite A Musique

LABEL : OTOLABO RECORDS

Franz Schubert

Die Forelle op 32 D 550 - pour soprano et piano

Emanuel Ax : Piano,

Barbara Bonney : Soprano

LABEL : SONY CLASSICAL 88697 52307 2/51

Franz Schubert

Die Forelle op 32 D 550 - pour soprano et piano

Emanuel Ax : Piano

Barbara Bonney : Soprano

LABEL : SONY CLASSICAL 88697 52307 2/51

Franz Schubert

Quintette en La Maj op 114 D 667 : IV. Andantino (tema con variazioni)

Alfred Brendel : Piano,

Quatuor de Cleveland

LABEL : PHILIPS PHPS 400 078-2

Franz Schubert

Quintette en La Maj op 114 D 667 : V. Finale (allegro giusto)

Alfred Brendel : Piano

Quatuor de Cleveland

LABEL : PHILIPS PHPS 400 078-2

Gaetano Donizetti

L'élixir d'amour : Una furtivalagrima (Acte II) Air de Nemorino

Luciano Pavarotti : Ténor

Orchestre de Chambre Anglais

Richard Bonynge, direction

LABEL : DECCA 4782371

Xiangjiang Yuan

Tristesse sur la rivière Xiang

Sou Si-Tai : Cithare

VDE-GALLO VDE CD-1214

Claudio Monteverdi

L'orfeo : Toccata

Taverner Consort and Players

Andrew Parrott, direction

LABEL : AVIE AV2278

Claudio Monteverdi

L'Orfeo : Dal mioPermessoamato (Prologue) La Musique

David Hurley : Haute-contre (La Musique)

Charles Daniels : Ténor (Orphée)

Faye Newton : Soprano, Eurydice

Emily Van Evera : Soprano (La messagère / Proserpine)

Clare Wilkinson : Mezzo-soprano (L'Espérance)

Taverner Consort And Players

Andrew Parrott, direction

LABEL : AVIE AV2278

Agostino Steffani

La lotta d'Hercole con Acheloo (Trois aires pour les nymphes de la rivière) : 1er air

I Barocchisti

Diego Fasolis, direction

LABEL : DECCA 478 5741

Agostino Steffani

La lotta d'Hercole con Acheloo (Trois aires pour les nymphes de la rivière) : 2ème air

I Barocchisti

Diego Fasolis, direction

LABEL : DECCA 478 5741

Agostino Steffani

La lotta d'Hercole con Acheloo (Trois aires pour les nymphes de la rivière) : 3ème air

I Barocchisti

Diego Fasolis, direction

LABEL : DECCA 478 5741

Agostino Steffani

La lotta d'Hercole con Acheloo (Trois aires pour les nymphes de la rivière) : gigue da capo

I Barocchisti

Diego Fasolis, direction

LABEL : DECCA 478 57413

Agostino Steffani

Amor vien dal destino (Trois aires pour les nymphes de la rivière) : Introduzione al dramma

Choeur de la Radio Suisse Italienne

I Barocchisti

Diego Fasolis, direction

DECCA 478 5741

Karol Szymanowski

Métopes op 29 : L'île des sirènes

Cedric Tiberghien : Piano

HYPERION CDA67886

Anatole Liadov

Toi ma riviere

Maitrise de L'Academie de Chant Choral de Moscou

Viktor Popov, direction

CHANT DU MONDE RUS 288144

Maurice Ravel

Ariettes oubliées : L'ombre des arbres dans la rivière - pour voix et piano

Nathalie Stutzmann : Contralto

Catherine Collard : Piano

LABEL : RCA RD 60899

Aaron Copland

Old American songs livre I ( Intégrale ) : Long time ago arrangement pour choeur et orchestre

Don Becker : Baryton (voix)

Orchestre Symphonique de l'Utah

Mormon Tabernacle Choir

Michael Tilson-Thomas, direction

LABEL : CBS MK 42140

Aaron Copland

Old American songs livre II ( Intégrale ) : The golden willow _tree - arrangement pour choeur et orchestr_e

Orchestre Symphonique de l'Utah

Mormon Tabernacle Choir

Michael Tilson-Thomas, direction

LABEL : CBS MK 42140

Aaron Copland

Old American songs livre II ( Intégrale ) : At the river arrangement pour choeur et orchestre

Orchestre Symphonique de l'Utah

Mormon Tabernacle Choir

Michael Tilson-Thomas, direction

LABEL : CBS MK 42140

Henry Mancini

Moon river

Henry Mancini & His Orchestra

LABEL : PAIR PDC2-1213

Benjamin Britten

Curlew river op 71 BTC 1116 : The moon has risen (l'Abbé les pèlerins la folle le passeur le voyageur)

Matthew Hargreaves : Basse (voix), L'abbé

Gwyn Hughes Jones : Baryton (voix), Le passeur

Mark Evans : Baryton (voix), Le voyageur

Mark Milhofer : Ténor, La folle

Hugo Ticciati : Soprano, L'esprit du garçon

Jeremy Carpenter : Baryton (voix), Un pèlerin

David Angus, direction

LABEL : SCHWANN 3-1397-2

Leonard Bernstein

On the town : 3 épisodes de danse : Lonelytown / Pas de deux

Orchestre du Minnesota

Edo De Waart, direction

LABEL : ERATO 5616122

Charles Trenet

Ma rivière LABEL : FREMEAUX ET ASSOCIES FA08