Le programme musical de Denisa Kerschova : Charpentier, Schubert, Rota

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'ensemble La Tempête dirigé par Simon-Pierre Bestion avec le Quatuor Zaïde, la pianiste Aya Okuyama et la récitante Anne-Lise Heimburger, le mercredi 29 août à 20h30 à la Chapelle Corneille à Rouen dans le cadre des Musicales de Normandie.

Au programme : Fauré, Messager, Duparc, Caplet, Ravel...

La Tempête questionne sans cesse la forme du concert, offrant des performances spatialisées ou mises en scène, en collaborant avec d’autres disciplines. « Paroles à l’absent » est un émouvant hommage à la création musicale française du début du 20e siècle jusqu’à la fin de la Grande Guerre. Le programme retrace l’esprit et les préoccupations d’une époque où tranquillité et douceur se mêlent paradoxalement à la menace et à l’inquiétude. Des œuvres rares et poignantes pour voix de femmes, quatuor à cordes et piano.

Quelle musique voyez-vous sur la photographie : "Saut dans le vide" d'Yves Klein ?

, © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris © Photo Collaboration Harry Shunk and Jan

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 31 août en vous inspirant de la photographie "Saut dans le vide" d'Yves Klein.

Cette photographie est visible à La Maison Rouge à Paris dans le cadre de l'exposition L'envol ou le rêve de voler du 16 juin au 28 octobre 2018.

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto nº1 en la min BWV 1041 transcription pour voix et orchestre : I. Allegro moderato

Bobby Mac Ferrin, voix

Layton James, clavecin

Orchestre de Chambre de St Paul

Sony 64600

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour hautbois nº1 en la min BWV 1041 : II. Andante et III. Allegro assai

Ramón Ortega Quero, hautbois

Orchestre de chambre de Potsdam

GENUIN 11209

Serge Prokofiev

Sonate pour violoncelle en Ut Maj op 119 : Moderato - Andante dolce - Moderato primo

Frédéric Lodéon, violoncelle

Daria Hovora, piano

33trs ERATO STU70854

Marc-Antoine Charpentier

Te Deum en Ré Maj H 146 : Prélude, Te Deum laudamus, Te aeternum Patrem

La Capella Cracoviensis

Benoit Arnould: basse

Le Poème Harmonique

Direction, Vincent Dumestre

Alpha 952

Eurovision 1961

Jacqueline Joubert

Sonorama 29

Marc-Antoine Charpentier

Te Deum en Ré Maj H 146 : Prélude - réduction pour quintette de cuivres

Fine Arts Ensemble

Saydisc 381

Marc-Antoine Charpentier

Te Deum en Ré Maj H 146 : Prélude - arrangement pour flûte à bec et accordéon

Michael Coplet, flûte à bec

Dag Ingram, accordéon

Decca 4821785

Marc-Antoine Charpentier, Giovanni Allevi arrangement

Te Deum

Giovanni Allevi, piano

Sony 88843005412

Bedrich Smetana

Ma Patrie : Par les prés et les bois de Bohême T 114

Orchestre de la philharmonie Tchèque de Prague

Direction, Rafael Kubelik

SUPRAPHON 111997

César Franck

Prélude, fugue et variation en si mineur op 18, version piano et harmonium

Bertrand Chamayou, piano

Olivier Latry, harmonium

Naive V 5208

Franz Schubert

Schwanengesang (chant du cygne) D 957 : 4. Ständchen - arrangement pour violoncelle et piano

François Salque, violoncelle

Claire Marie Le Guay, piano

Mirare324

Georg Philipp Telemann

Sonate en trio en ré min twv 42:d10 pour flûte a bec violon et basse continue : Allegro - Adagio - Allegro - Presto Ensemble Amarillis

Naïve / Ambroisie 112

Claudio Monteverdi

Le retour d'Ulysse dans sa patrie : Acte III : 1ère partie

Santini Chamber Orchestra

Direction, Rudolf Ewerhart

33trs Vox SDLBX5 211

Claudio Monteverdi

Il ritorno d'Ulisse in patria SV 325 : Dormo ancora (Acte I Sc 7) Air d'Ulysse - arrangement pour baryton et bandonéon

Diego Valentin Flores

William Sabatier

Ambronay AMY034

Igor Stravinsky

Petrouchka, fin du 4ème tableau

Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Direction, Mariss Jansons

RCO 05004

Ludwig van Beethoven

Sonate n°26 en mi bémol majeur dite "Les Adieux", II et III: L'absence et les retrouvailles

Maurizio Pollini, piano

Deutsche Grammophone 427642-2

Giuseppe Verdi

Nabucco : Va pensiero sull'ali dorate (Acte III) Choeur des prisonniers

Chœur et Orchestre de la Scala de Milan

Direction, Arturo Toscanini

Arkadia HP 604.2

Johann Hermann

Schein Israelis Brünnlein : "Wende dich, Herr, und sei mir gnädig"

La Tempête

Direction, Simon Pierre Bestion de Camboulas

Alpha

Nino Rota

Concerto pour basson et orchestre : Toccata

Orchestre symphonique Giuseppe Verdi de Milan

Direction, Giuseppe Grazioli

Decca 4810394