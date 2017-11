Le programme musical de Denisa Kerschova : Haydn, Brahms, Orff

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de Thomas Enhco avec le Quatuor Hanson et le contrebassiste Youen Cadiou le vendredi 17 novembre à 20h dans le cadre des Concerts de Poche à Grosbliederstroff.

Au programme : Mozart : le concerto n° 24, Schubert, Enhco...

Thomas Enhco, jeune pianiste de jazz à la réputation internationale, jouera de façon magistrale une version sensible et entraînante du 24e concerto en ut mineur de Mozart, accompagné par Youen Cadiou, contrebassiste doté d'un répertoire hétéroclite et par le jeune et magnifique Quatuor Hanson. Celui-ci interprétera l’un des plus beaux quatuors du répertoire romantique avant que le pianiste virtuose s’essaye à quelques improvisations de jazz dont les incomparables mélodies permettront de l’écouter sous toutes ses facettes !

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Aujourd'hui, ce sont les résultats ! Voici les différents noms que vous avez décidé de donner à cette sonate :

Papillonnes (Marianne); Ondine (Florence); Le printemps des émotions : enthousiasme et dynamique de la nature en éveil (Anne); Chat dans le boudoir (Hugues); Esquisse pour la naissance d’un papillon (Hilario); La joyeuse insoumise (Jeannette); Cour de ferme (Alain); Lapereaux dans le pré (Alain)