Le programme musical de Denisa Kerschova : Venise

Concert de La Clique des Lunaisiens à La MC2 de Grenoble.

Il n’est pas étonnant que le XIXe siècle, qui vit se succéder tant de régimes opposés, offre un répertoire presque infini de pièces satiriques ou propagandistes sur le thème des élections et de la souveraineté. Alternant compositeurs célèbres (Saint-Saëns, Offenbach…) et chansonniers inconnus, ce programme, proposé par les chanteurs et instrumentistes de l’irrésistible clique des Lunaisiens, emmenée par le baryton Arnaud Marzoratti, convie l’auditeur au spectacle de l’exercice de rhétorique, de la complainte populaire ou de la manipulation mensongère.

La France en personne est tiraillée tout au long du spectacle entre deux candidats aux élections, l’un plus charlatan qu’énarque, et l’autre – parité oblige – plus séductrice qu’économiste. Toute ressemblance avec… sera purement fortuite.

Quelle musique voyez-vous sur L’empereur Napoléon Ier préside la régate à Venise le 2 décembre 1807 de Giuseppe BORSATO ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 7 avril en vous inspirant de ce tableau.

, © RMN-Grand Palais (Château de Versailles)

Actuellement visible au Musée Cognacq-Jay dans le cadre de l'exposition Sérénissime ! Venise en fête de Tiepolo à Guardi (25 février au 25 juin 2016).

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Johann Friedrich Fasch

Sonate en ré mineur : Largo; Allegro; Largo; Allegro

Artemandoline

K617

Rubrique Kesako

Félix Mendelssohn

Romance sans paroles en fa diese min Op 30 nº6 . Chant de gondolier venitien

Marc Falcone boîte à musique

Hosmos Record 3015672

Félix Mendelssohn

Romance sans paroles en fa dièse min op 30 n°6 pour piano : Barcarolle venitienne no. 2

Danielle Laval: piano

Warner Classics 2564698136

Félix Mendelssohn

1. Auf Flügeln des Gesänges op 34 n°2

2. Venetianisches gondollied op 57 n°5

3. Albumblatt en mi min op 117

Anthony Leroy: violoncelle

Sandra Moubarak: piano

ZZT 040102

Rubrique gramophone

Alessandro Cigognini

Vacances à Venise

Eddie Barclay et son grand orchestre de Danse

Barclay 82039

Antonio Vivaldi

1. La verità in cimento RV 739 : Mi vuoi tradir lo so (Acte I Sc 2) Air de Melindo

2. Anche in mezzo a perigliosa

Max Emanuel Cencic, contre-ténor

Il pomo d'Oro

Direction : Riccardo Minasi

Virgin classics 4645452

William Schwenk Gilbert

The Gondoliers : Ouverture

D'Oyly carte Opera Company

Direction : Isidore Godfrey

London 4172542

Piotr Illich Tchaikovsky

Symphonie n° 4 en fa mineur opus 36: Andantino in modo di canzone (mvt 2)

Orchestre du théâtre Marinsky

Direction : Valery Gergiev

Mariinsky 0593

Peter de Angelis

Gondolier

Les compagnons de la chansons

Columbia 2516671

Frédéric Chopin

Barcarolle en Fa dièse Maj op 60 - pour piano

Arthur Rubinstein, piano

RCA 89911

Antonio Caldara

Sonate pour 2 violons en ut mineur opus 2 n° 7

1. Prélude

2. Allemande

3. Courante

4. Tempo di sarabanda

Les Accents

Aparte 128

Le galant siffleur

Paroles d'Adrien-Francis Rodel

La clique des Lunaisiens / Arnaud Marzorati, baryton

APARTE 146

Nicola Antonio Porpora

De profundis :

1. Sustinuit anima mea

2. A custodia matutina

3. Quia apud dominum

4. Gloria patri

5. Sicut erat

Vocal Concert Dresden / Desdner Instrumental-Concert

Carus 83264

Chants vénitiens

1. La biondina in gondoletta - arrangement pour ténor et guitare

Vincenzo capezzuto : ténor: Sifflet / Ivano Zanenghi : guitare

2. Mi credeva d'esser sola - arrangement pour mezzo-soprano et ensemble instrumental

Cécila Bartoli / Il pomo d'Oro Direction : Riccardo Minasi

Diogenes 9783257068559

Baldassare Galuppi

Sonate en ré mineur Illy 56 : 1. Andantino

Matteo Napoli : piano

Naxos 8572490