Le programme musical de Denisa Kerschova : Berlioz & Co

Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo :

Portrait Berlioz : Samedi 8 avril 2017 à l'Auditorium Rainier III à Monaco

Ce programme est comme une fête : une fête du son et de l’invention. Car Berlioz plus que tout autre a su déceler dans l’orchestre un terrain de créativité proprement inouï. À son époque, aucun n’a eu autant le désir d’aller à la recherche de tant de couleurs et de rythmes différents, si bien que l’on parle parfois de « peintures musicales » en écoutant ses œuvres. Le choix de Kazuki Yamada est parfait : il donne à entendre des pages très rarement entendues qui témoignent de l’amour de Berlioz pour Shakespeare, Walter Scott, l’Antiquité, la Révolution française et l’Italie de la Renaissance. Chaque ouverture sonne ainsi comme un opéra de poche : on y entend comme un condensé d’action, un univers dramatique en miniature.

Programme du concert :

Benvenuto Cellini, ouverture, op. 23, H 76

Les Troyens à Carthage, prologue, op. 29, H 133

Waverley, grande ouverture, op. 1, H 26

Les Francs-juges, ouverture, op. 3, H 23

Le roi Lear, grande ouverture, op. 4, H 53

Rob Roy, ouverture, H 54

Béatrice et Bénédict, ouverture, H 138

Rêverie et Caprice, op. 8, H 88

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Kazuki Yamada, direction

Liza Kerob, violon

Quelle musique voyez-vous sur L’empereur Napoléon Ier préside la régate à Venise le 2 décembre 1807 de Giuseppe BORSATO ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 7 avril en vous inspirant de ce tableau.

Actuellement visible au Musée Cognacq-Jay dans le cadre de l'exposition Sérénissime ! Venise en fête de Tiepolo à Guardi (25 février au 25 juin 2016).

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Hector Berlioz

Béatrice et Bénédict op 27 : Ouverture

Orchestre Philharmonique d'Helsinki

Vladimir Ashkenazy

ONDINE ODE 1188-2

Rubrique Kesako

Fernando Sor

Introduction et variations sur l'air Malborough op 28 - pour guitare (extrait)

Jose Miguel Moreno, Guitare

RICERCAR RIC 103-3

Ludwig van Beethoven

Wellingtons sieg/Victory, op. 91 (extrait) :

- drums and trumpets on the french side

- marlborough

- invitation and response

- battle

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Direction : Lorin Maazel

RCA 09026 68471 2

Hector Berlioz / Franz Liszt (arr.)

Benvenuto cellini : bénédiction et serment - réduction pour piano s 396

Alfred Brendel, piano

PIANO CLASSICS PCLD0016

Hector Berlioz

Orchestre symphonique de Chicago

Direction : Claudio Abbado

DGG 410 895-2

Franz Schubert / Goran Sollscher (arr.)

Bagatelles op 13 : Bagatelle op 13 nº9 - pour violon et piano / arrangement pour guitare acoustique et violoncelle

JIAN WANG, Violoncelle

Goran Sollscher, Guitare

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 00289 477 6401

Karl Goldmark

Die Königin von Saba : Danse de l'abeille des almées (Acte III Sc 1) (instrumental)

Orchestre de l'Opéra d'Etat Hongrois

Direction : Adam Fischer

HUNGAROTON SLPX 12 179/82

Rubrique Éphéméride : Camille Saint-Saëns : Introduction et rondo capriccioso en la min op 28 - pour violon et orchestre

Camille Saint-Saëns

Introduction et rondo capriccioso en la min op 28 - pour violon et orchestre

Itzhak Perlman, Violon

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Zubin Mehta

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4794800

Hector Berlioz

Nuits d'été op 7 :

- Villanelle

- Le spectre de la rose

- Sur les lagunes

- Absence

Veronique Gens, Soprano

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

Direction : Louis Langrée

VIRGIN 5454222

Henry Purcell

_The fairy queen :

- See see I obey (Acte V) Air de l'Hymen

- Chaconne : Dance for the Chinese men and women (Acte V) (instrumental)

_Els Bongers, soprano

Catherine Bott, Soprano

Michael Schopper, Basse

Orchestre baroque d'Amsterdam

Direction : Ton Koopman

ERATO 4509-98507-2

François Couperin

Pièces de clavecin 1er ordre en sol min (Livre I) : Les abeilles

Frederick Hass, Clavecin

ALPHA (ET MBM) @ ALPHA 136

Hector Berlioz

Reverie et caprice op 8

Augustin Dumay, Violon

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Direction : Manuel Rosenthal

EMI 7475442

Johannes Brahms

Concerto nº1 en ré min op 15 pour piano et orchestre : Rondo

Hélène Grimaud, Piano

Staatskapelle de Berlin

Direction : Kurt Sanderling

ERATO 3984-21633-2