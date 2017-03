Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places !

Le Sextuor du Printemps

Johannes Brahms | Direction musicale : Jérôme Pernoo / Centre de musique de chambre de Paris c/o Salle Cortot / 78 rue Cardinet, 75017 Paris - 9 mars 21h30.

L’été de l’année 1860 se passe à Hambourg « C’est là, dans cette ambiance nordique qu’il aime et qui donne à sa musique une couleur si particulière, qu’il va composer un premier groupe d’œuvres de musique de chambre dont lui-même, à la fin de sa vie, dira qu’il n’a jamais rien fait de mieux depuis. Il s’agit du sextuor opus 18 et des deux quatuors avec piano opus 25 et 26. » (Claude Rostand, Johannès Brahms, Fayard 1978 p. 267). Joachim qui reçoit une copie du sextuor dès son achèvement en septembre 1860 ne fait pour la première fois aucune critique ni observation. L’oeuvre, douce et classique, est comparée « aux plus belles réussites de Mozart de par le jaillissement de son inspiration et la perfection de sa forme ».

Mais attablons-nous pour la soirée dans une de ces tavernes à matelots du port de Hambourg où l’on devine derrière toutes sortes d’écrans sonores et de fumée la présence d’un jeune pianiste hors du commun, qui nous interprète tour à tour à volonté czardas et romances populaires hongroises, en y mêlant de temps en temps ses propres œuvres…

Programme

Brahms, Danse hongroise

Brahms, Quatuor avec piano op. 25 (finale)

Brahms, Sonate F-A-E (scherzo)

Brahms, Intermezzo op. 117 n°2 pour piano

Brahms, Sextuor n°1 op. 18

Interpretes

Shuichi Okada, violon

Eva Zavaro, violon

Manuel Vioque-Judde, alto

Violaine Despeyroux, Alto

Bumjun Kim, violoncelle

Elisa Huteau, violoncelle

Guillaume Vincent, piano

Clément Lefebvre, piano

Quelle musique voyez-vous sur Œdipe et le Sphinx de Gustave Moreau

, © Bequest of William H. Herriman, 1920

programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jacques Brel - Jean Claude Calon

L'homme de la mancha

Jacques Brel

Barclay 8395862

Richard Strauss

Don Quichote op 35 TrV 184: Variation VI : rencontre avec la dulcinee / Variation VII : La chevauchee dans les airs / Variation VIII : Le voyage dans le bateau magique / Variation IX Le combat des deux magiciens / Variation X La défaite de Don Quichotte / Finale la mort de Don Quichotte

Heinrich Schiff (violoncelle) / Dietmar Hallmann (alto)

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction: Kurt Masur

Philips 4702512

Rubrique Kezako

Anonyme / Laure Becourt

Ah ça ira / Arrangement pour 2 clarinettes,2 bassons et 2 cors

Les Jacobins : Jane Booth, Martin Carpentier (clarinettes) / Louis Philippe Marsolais , Julie -Anne Drolet (cors) / Mathieu Lussier, Nadina Lackie Jackson (Bassons)

Atma Classique 2595

Anonyme

Ah ça ira / Arrangement pour pianoforte

Mirella Giardelli: Pianoforte

Groupe Vocal Emergence

Direction: Gerard Chouquer

CBS MK 45607

François Joseph Gossec

Symphonie en Ré Maj op 3 nº6 pour 2 hautbois cordes et basse continue : Allegro / Andante / Presto

Concerto Köln

Capriccio 10280

Rubrique Ephemeride: Christophe Colomb, ode-symphonie en quatre parties composée sur un livret de Méry, Chaubet et Sylvain Saint-Étienne, créé le 7 mars 1847 au Conservatoire de Paris.

Félicien David (1810-1876) fut l’inventeur de l’« ode-symphonie », un genre mixte mêlant l’oratorio de concert et le mélodrame, caractérisé par l’intervention d’un récitant déclamant sur un tapis orchestral mouvant.

Félicien David

Christoph Colomb ou la découverte du nouveau monde: extrait

Josef Wagner : Christoph Colomb

Chantal Santon-Jeffrey : elvire

Chœur de la radio Flamande

Ensemble les Siècles

Direction: François-Xavier Roth

Enregistrement Radio France

Dimitri Chostakovitch

La chute de Berlin opus 82: Scène près du fleuve / L'attaque / Dans le jardin 2'24''

Chœur de Chambre du RIAS de Berlin

Orchestre Symphonique allemand de Berlin

Direction: Michail Jurowski

Capriccio 10405

Erik Satie

Socrate : Portrait de Socrate (le banquet)/drame symphonique en 3 parties avec voix: 1ère Partie

Jean Paul Fouchecourt

Ensemble Erwartung

Direction: Bernard Desgraupes

Emi Classics 5099962847803

Jules Massenet

Le Cid: Aragonaise / Aubade / Madrilène / Catalane / Navarraise

Orchestre Symphonique de Barcelone

Direction: Patrick Gallois

Naxos 8573123

Marc-Antoine Charpentier

Airs sur des stances du Cid H 457 à 459 : Percé jusque au fond du coeur H 457 / Que je sens de rudes combats H 459 / Père maîtresse honneur amour H 458 - pour haute-contre et basse continue

Henri Ledroit / Philippe Pierlot : basse de viole

Bernard Foccroulle : clavecin

Alpha 955

Jean- Sébastien Bach

Suite anglaise n° 6 en ré mineur BWV 811: Gavotte / Gavotte II / Gigue

Glenn Gould: piano

CBS M2K42268

Alessandro Scarlatti

Marc'antonio e cleopatra: extrait

Gerard Lesne

Sandrine Piau

Il Seminario Musicale

Virgin 5451262

Ludwig Van Beethoven

Les créatures de Prométhée op 43 : Ouverture

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction: Claudio Abbado

DECCA 4785366

Johannes Brahms

Danse hongroise en la min WoO 1 nº11 - pour piano à 4 mains

Nicholas Angelich et Franck Braley: piano

Virgin Club 5189982