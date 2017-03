Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places !

Mardi 07 mars 2017 / 20:30 - GRAND THÉÂTRE d'Aix en Provence

Junge Deutsche Philharmonie

Direction Jonathan Nott

Mezzo-soprano Michelle Breedt

Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Gustav Mahler Kindertotenlieder

Dmitri Chostakovitch Symphonie n°15 en la majeur, op. 141i

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Serge Reggiani

Le vieux costume

POLYDOR 517546-2

Mario Castelnuovo-Tedesco

Crinoline: Allegretto / Cerimonioso e galante / Leggero e volante / Teneramente / Allegro

Aldo Ciccolini (Piano)

PHOENIX PNIX 240 0030-6

Rubrique Kezako

Ibrahim Maalouf

Dans les forêts de Sibérie

Réalisateur : Safy Nebbou

Serge Prokofiev

Cendrillon : Cendrillon s'eveille (acte III)

Orchestre Symphonique de Londres

Direction: André Prévin

EMI CLASSICS 5686042

Henry Purcell

Didon et Enée Z 626 : Your counsel all (Acte III) : Trio

Direction: Teodor Currentzis

Music Aeterna The New Siberian Singers

Simone Kermes (Soprano)

Deborah York (Soprano )

Dimitri Tiliakos (Baryton)

Margarita Mezentseva (Soprano)

ALPHA (ET MBM) @ ALPHA 140

Florent Schmitt

La tragédie de Salomé op 50 : Prélude - Danse des perles - pour orchestre

Orchestre Philhramonique de Radio France

Direction: Marek Janowski

MUSIFRANCE 2292-45029-2

Wolfang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte : Benedetti I doppi coniugi (Acte II) / Sextuor et chœur / E nel tuo nel mio bicchiero / Miei signori tutto è fatto (Acte II) Sextuor et chœur / Bella vita militar (Acte II) Sextuor et choeur 4/ Sani e salvi agli amplessi amorosi (Acte II) Sextuor et choeur

Direction: René Jacobs

Veronique Gens (Soprano ) / Bernarda Fink (Mezzo-soprano ) / Werner Gura (Ténor ) / Marcel Boone (Baryton)

HARMONIA MUNDI HML 5901663.65

Rubrique Cinéma

Vladimir Cosma

Le grand blond avec une chaussure noire - danse roumaine

POMME MUSIC 953392

Maurice Ravel

Tzigane - version pour violon et orchestre

Direction: Charles Munch

Orchestre philharmonique de New-York

Ginette Neveu (Violon)

MUSIC & ARTS CD-550

Georg Friedrich Haendel

Jules César en Egypte : Caro bella (Acte III Sc 10) Duo Cléopâtre et César

Concerto Köln

Direction: Rene Jacobs & Jennifer Larmore (Contralto) & Bernard Fink (Contralto) & Olivier Lallouette (Basse) & Marianne rorholm (Soprano)

HARMONIA MUNDI HMC 901385/87 1

Jean-Philippe Viret

Les barricades mystérieuses

Sébastien Surel (Violon) David Gaillard (Alto) Eric Maria Couturier (Violoncelle)

MELISSE 666012

François Couperin

Les barricades mystérieuses, version pour piano

Yvonne Lefébure (Piano)

DISQUES FY DU SOLEIL SOCD332

Jean-Baptiste Lully

L' agriculture - dialogue de la paix et de la félicité

Direction: Hugo Reyne

La Symphonie du Marais

Dorothee LECLAIR (Soprano) et Melodie RUVIO (Contralto)

ACCORD 480 0886

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°9 en mi bémol Majeur op 70 : Presto / Largo

Allegretto Kiril Kondrachine

Junde Deutsche Philharmonie Berlin

CLASSICS 0021572 BC