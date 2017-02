Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places !

Armida, Opéra en trois actes de Gioachino Rossini (1792-1868) (Livret de Giovanni Schmidt, sur La Jérusalem délivrée du Tasse)

Opéra Comédie Opéra / Montpellier / 5 mars 2017, 15h

L’histoire adaptée de La Jérusalem délivrée du Tasse a donné l’occasion à Rossini d’imaginer un des rôles les plus difficiles du bel canto romantique auquel seules les grandes sopranos se sont mesurées. La belle magicienne musulmane Armida a un coup de foudre (réciproque !) pour son ennemi juré, le chevalier Rinaldo. Renoncera-t-il à partir au combat bravant les pouvoirs surnaturels de sa bien-aimée ?

Coproduction Opéra Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon / Opera Vlaanderen

Michele Gamba: direction musicale

Mariame Clément: mise en scène

Jean-Michel Criqui: reprise de la mise en scène

Karine Deshayes: Armida

Enea Scala: Rinaldo

Edoardo Milletti: Gernando / Ubaldo

Dario Schmunck: Goffredo / Carlo

Daniel Grice: Idraote / Astarotte

Giuseppe Tommaso: Eustazio

Noëlle Gény: chef de chœur

Chœur Opéra national Montpellier Occitanie

Orchestre national Montpellier Occitanie

Quelle musique voyez-vous sur "L'Eglise d'Auvers-sur-Oise, vue du chevet" de Vincent Van Gogh (1890) ?

, © Getty

Programmation

Découvrir Auvers-sur Oise au travers d'un Festival ! : Festival d'Auvers-sur-Oise opus 37 du 9 juin au 7 juillet 2017.

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jean-Sébastien Bach / Andre Isoir : arrangeur

Concerto en la min BWV 1065 - réduction pour orgue

Michel Bouvard : orgue

La dolce Vita 26

Henryk Wieniawsky

Légende en sol min op 17

David Oistrakh : violon

Vladimir Yampolski : piano

EMI 2147272

Rubrique Kezako

Gabriel Fauré

Pavane en fa dièse mineur opus 50 pour chœur mixte et orchestre

Chœur de l'Orchestre de Paris

Orchestre de Paris

Direction: Paavo Jarvi

Virgin Classics 509990884702

Frédéric Chopin

Préludes opus 28 n° 15 / n° 19 / n° 24

Jean Philippe Collard: pianiste

La dolce vita 09

Rubrique Maestro

Robert Schumann

Symphonie n°2 en Ut Maj op 61 : Scherzo

Orchestre du Festival de Dresde

Direction: Ivon Bolton

Sony Classical 88985372122

Francis Poulenc

Stabat Mater FP 148 - pour soprano choeur mixte et orchestre: Stabat Mater dolorosa / Cujus Animam Gementem / O quam tristis et afflicta / Quae moerebat et dolebat

Patricia Petibon: soprano

Chœur et Orchestre de Paris

Direction: Paavo Jarvi

DGG 4791497

George Benjamin

Etudes (3) : Meditation on Haydn's name (1982)

George Benjamin : piano

Nimbus records 5713

Claudio Monteverdi

Dixit dominus

La petite bande

Direction: Sigiswald Kuijken

Challenge Classics 72311

Theodore Dubois

Concerto n° 2 en fa mineur : Allegro

Vanessa Wagner: piano

Orchestre Les Siècles

Direction: François Xavier Roth

Musicales Actes Sud 09

Edouard Grieg

Peer Gynt op 23 : Prélude - Dans la cour nuptiale (Acte I)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction: Jeffrey Tate

EMI 7541192

John Rutter

Magnificat : Et misericordia - pour soprano choeurs mixtes et orchestre

Annick Massis: soprano

Ensemble Lyrique Champagne Ardenne

Chœur de la maîtrise de Reims

Orchestre de l’Opéra de Reims

Direction: Sandrine Lebec

Jade 6998752

Franz Liszt

Années de pèlerinage 1ère année suisse S 160 pour piano : Cloches de Genève

Aldo Ciccolini : piano

EMI 7626402

Gioacchino Rossini

Armide / Armida : D'amore Al doce impero (Acte II) air d'armide

Maria Callas: soprano

Orchestre Symphonique de la Rai

Direction: Alfredo Simonetto

EMI 57203027

Georges Brassens

Le testament

Georges Brassens

Mercury 2762428