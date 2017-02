Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places !

Dans le cadre du la 15ème édition : « Happy Baroque », le Festival Mars en Baroque fête les 25 ans de Concerto Soave du 1er mars au 31 mars 2017

Vendredi 3 Mars – 20h30 / Abbaye Saint Victor (Marseille)

LAMENTAZIONI / Création

Leçons de ténèbres d’orient et d’occident pour soprano, ensemble baroque & oriental

Lamentations de G. Frescobaldi, G. Carissimi…

Exercices de lumière, création de Zad Moultaka

Deux cycles s’entrelacent dans un tissage subtil, traditions savantes et populaires méditerranéennes se croisent au coeur d'une souffrance cathartique et irradiante : en contrepoint des déchirantes lamentazioni italiennes du XVIIe, Zad Moultaka a construit ses Exercices de Lumière.

Intemporel symbole du désespoir, les Lamentations du Prophète Jérémie, colonne vertébrale de ce deuxième projet réunissant le compositeur libanais et Concerto Soave, déploient leur force pénétrante sous les voûtes de l’abbaye Saint-Victor.

Incomparable porteuse du message, tour-à-tour déchirante et réconfortante, la voix de María Cristina Kiehr s’abandonne aux instruments d’Occident et d’Orient subtilement mêlés, voguant comme dans un rêve du passé à la création contemporaine.

Concerto Soave et l'ensemble Mezwej

María Cristina Kiehr, soprano

Caroline Delume, archiluth

Sylvie Moquet, viole de gambe

Henri Agnel, oud, rebek

Jean-Marc Aymes, clavecin, orgue et direction

Quelle musique voyez-vous sur "L'Eglise d'Auvers-sur-Oise, vue du chevet" de Vincent Van Gogh (1890) ?

, © Getty / Musée d'Orsay

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Anonyme

Los set gotxs

La Capella Reial de Catalunya

Hesperion XXI

Direction: Jordi Savall

Alia Vox 9919

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour piano n°14 en ut min K 457: Molto allegro / Adagio / Allegro Assai

Yvonne Lefebure : piano

Disques FY et du Soleil

Rubrique Kezako

Antonio Vivaldi

Andromeda liberata : Aria "sovvente il sole"

Anne Sofie Von Otter: mezzo-soprano

Daniel Hope: violon

Orchestre de Chambre D'Europe

Direction: Lorenza Borrani

DGG 4777463

Edouard Grieg

Sigurd Jorsalfar op 22 : Marche d'hommage / Prélude de l'Acte III

Orchestre Symphonique de Goteborg

Direction: Neeme Jarvi

DGG 4230792

Robert Schumann

Le pèlerinage de la rose: Die Frühlingslufte bringen / Johannis war gekommen / Elfenreigen / Und wie sie sangen

Anna Lucia Richter: soprano

Michael Dahmen: basse

Christoph Pregardien: ténor

Michael Gees: piano

Ensemble Vocal d'Allemagne du Sud

Direction: Gerhard Jenemann

Carus 83450</div>

Rubrique gramophone: Route 66

Bobby Troup / Arrangements Teddy Broughton

Route 66

Malcolm Mitchell et son trio : Malcolm Mitchell :guitare / Johnny Pearson: piano / Teddy Broughton : contrebasse

Disque Harmo 17

Martial Solal

BOF du film A bout de souffle : poursuite

Interprète non identifié

Moochin about 04/2

Leonard Bernstein

Wonderful town : Acte I : One hundred easy ways to lose a man

Kim Criswell: chant

Groupe de musique contemporaine de Birmingham

Direction: Simon Rattle

EMI 2150142

Hector Berlioz

Harold en italie : II - marche des pèlerins, chantant la prière du soir

Orchestre de Cleveland

Direction: Lorin Maazel

Decca 4250552

Vladimir Martynov

Beatitudes

Ensemble Sirine

Direction: Andrei Kotov

Opus 111

Ludwig Van Beethoven

Quatuor à cordes n°16 en Fa Maj op 135: Allegretto / Vivace

Quartetto Italiano

DECCA 4788868

Giacomo Carrissimi

Et egressus est a filia Sion - pour soprano et basse continue

Maria Christina Kiehr : soprano

Concerto Soave

Direction: Jean Marc Aymes

Harmonia Mundi 901952

Ottorino Respighi

Les pins de Rome : Les pins de la villa Borghese / Les pins de la voie appienne

Orchestre Symphonique de Boston

Direction: Guido Cantelli

BSO 109/10