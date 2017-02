Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places !

Le Chœur d’enfants de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris s’associe au Westminster Cathedral Choir. Actuellement dirigé par Martin Baker, ce chœur d’une trentaine de jeunes garçons, s'inscrit dans une tradition séculaire et est considéré comme l'un des meilleurs ensembles vocaux au monde.

Placé sous le signe de la musique anglaise et française du XXe siècle, le concert suivra le déroulement d’une messe et permettra d’entendre des œuvres majeures de Benjamin Britten et Françis Poulenc. Viendront également prendre place des pièces de Jehan Alain, Gustav Holst et Charles Villiers Stanford.

Les chœurs d’enfants sont accompagnés par Yves Castagnet à l’orgue et dirigés par Emilie Fleury et Martin Baker.

Mardi 28 février 2017 – 20h30 – Notre-Dame de Paris

Maîtrise Notre-Dame de Paris

Westminster Cathedral Choir

Yves Castagnet, orgue

Emilie Fleury et Martin Baker, direction

Gabriel Fauré (1845-1924) • Cantique de Jean Racine

Yves Castagnet (né en 1964) • Ô Notre Dame du Soir

Francis Poulenc (1899-1963) • « Ave Maria », extrait du Dialogue des Carmélites

Benjamin Britten (1913-1976) • « Kyrie » et « Gloria », extraits de la Missa brevis en ré

Francis Poulenc (1899-1963) • Priez pour Paix

Francis Poulenc (1899-1963) • Litanies à la Vierge noire

Benjamin Britten (1913-1976) • « Sanctus », « Benedictus » et « Agnus », extraits de la Missa brevis en ré

Francis Poulenc (1899-1963) • Ave verum

Jehan Alain (1911-1940) • Ave Maria

Charles Villiers Stanford (1852-1924) • A Song of Wisdom

Gustav Holst (1874-1934) • Ave Maria

Quelle musique voyez-vous sur "L'Eglise d'Auvers-sur-Oise, vue du chevet" de Vincent Van Gogh (1890) ?

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Edouard Grieg

Peer Gynt opus 23

Chanson de Solveig (Acte III)

Orchestre Philharmonique d'Oslo

Direction: Esa Pekka Salonen

CBS MK 44528

Marin Marais

Pièces de viole livre IV : suite d'un goût étranger : Le labyrinthe n°74

Jordi Savall et Philippe Pierlot: basses de viole

Pierre Hantaï : clavecin

Xavier Diaz-Ltorre (guitare)

Andrew Lawrence-King (harpe)

Alia Vox 9851

Rubrique Kezako

Wolfgang Amadeus Mozart

Marche en Ré Majeur K 335/2

Academy of Saint-Martin-In-The-Fields

Direction: Neville Marriner

Philips 4164842

François Couperin

Ariane consolée par Bacchus: Sur les bords d'une île sauvage / Amour vante cette fois / Ariane en cette langueur / Pouvez vous pleurer un barbare / Tandis qu'il parle ainsi la princesse en soi-même / Chansons sans fin

Stéphane Degout: baryton

Les talens Lyriques

Direction: Christophe Rousset

Aparte 130

Nicolas Rimski Korsakov

La légende de la ville invisible de Kitège et de la demoiselle Fevronia : I know all the forest paths (Acte I) Duo Fevronya Prince Vsevolod

Tatiana Monogarova: soprano

Mikhaïl Kozakov: diction

Chœur et orchestre du théâtre Lyrique de Cagliari

Direction: Alexander Vedernikov

Naxos 866028890

Richard Strauss

Ariane à Naxos TrV 268a op 60 : Es gibt ein Reich (Acte I) Air d'Ariane

Edita Gruberova: soprano

Leontyne Price: soprano

Barry McDaniel: baryton

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction: Georg Solti

Decca

Rubrique cinéma: Le salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot (1953), musique de Georges Auric Musique

Acteurs :

: Yves Montand: Mario

Charles Vanel: Jo

Folco Lulli: Luigi

Peter Van Eyck: Bimba

Véra Clouzot: Linda

Luis De Lima: Bernardo

Jo Dest: Smerloff

Darío Moreno: Hernandez

Georges Auric

BOF du film "Le Salaire de la peur" de Henri-Georges Clouzot : générique

Orchestre symphonique de la radio slovaque

Direction: Adriano

Milano 5372422

Déodat de Severac

Le soldat de plomb : Défilé nuptial (Pas redoublé)

François Michel Rignol : piano

Solstce CD8

Leo Delibes

Sylvia suite : Marche - Cortège de Bacchus

Orchestre de la Suisse Romande

Direction: Ernest Ansermet

Decca 4807918

Bela Bartok

En plein air SZ 81: musiques nocturnes / poursuite

Stephen Kovacevich : piano

Philips 4568802

William Byrd

Emendemus in melius - à 5 voix, pour voix d'hommes a cappella

Chœur de la cathédrale de Westminster

Hyperion CDA 67938

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Au cabaret du labyrinthe (Acte I) Oreste Calchas et choeur

Marie-Ange Todorovitch: mezzo-soprano

François Le Roux: baryton

Les musiciens du Louvre

Direction: Marc Minkowski

Virgin 5454772

Serge Liapounov

Variations sur une thème russe en ré dièse min op 49

Florian Noack: piano

Ars produktion 38209

Stefano Landi

Superbe colli

Harry Van der Kamp: basse

Tragicomedia

Direction: Stephen Stubbs and Erin Headley

Teldec 2564698546