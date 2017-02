Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places !

Andrei Korobeinikov, piano et Alexandre Kniazev, violoncelle / 28 février 2017 / GRAND THÉÂTRE / Aix en Provence / 20:30

Johannes Brahms

Sonate pour violoncelle et piano n°2 en fa majeur, op. 99

Sonate pour violoncelle et piano n°3 en ré majeur, op. 108 (transcription de la Sonate pour violoncelle de Yo-Yo Ma)

Ludwig van Beethoven

Sonate n°9 en la majeur, op. 47 dite “Sonate Kreutzer” (transcription pour violoncelle d’Alexander Rudin)

Vent d'est avec l'arrivée de deux prodiges de la musique russe, le pianiste Andreï Korobeïnikov et le violoncelliste Alexandre Knaziev.

L'impressionnante discographie de Knaziev est à la mesure de son talent et de la boulimie musicale qui l'anime. Lauréat du Concours Tchaïkovski, il est reconnu pour son intense expressivité, déployant « des ressources poétiques qui sont semblables à celle des premiers romantiques » (International Record Review). Son phrasé étincelant trouve un partenaire idéal en la personne de Korobeïnikov.

Le public aixois a eu la chance de l'applaudir l'an dernier en duo avec le violoniste Vadim Repin. Son génie précoce et polymorphe - il est aussi avocat et compositeur - l'a conduit à être souvent comparé à Evgueny Kissin.

Partagé entre Beethoven et Brahms, deux maîtres reliés par un même lignage, le concert débute par la Sonate pour violoncelle et piano n°2 du second, une œuvre de l'été 1866. Suivent deux arrangements, celui tout d'abord de la célèbre Sonate « à Kreutzer », initialement écrite par Beethoven pour le violon. A l'époque de sa création, elle marqua un tournant dans l'écriture en duo, tant l'écriture rageuse de l'instrument à cordes et la mise en scène des contrastes étaient d'une modernité tout à fait inouïe. Enfin, l'apocryphe Sonate pour violoncelle et piano n°3 de Brahms représente en réalité un arrangement de la Sonate pour violoncelle seul, par le grand violoncelliste Yo-Yo Ma - que le public a pu entendre au Festival de Pâques de cette année.

Quelle musique voyez-vous sur "L'Eglise d'Auvers-sur-Oise, vue du chevet" de Vincent Van Gogh (1890) ?

, © Getty / Musée d'Orsay

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Piotr Illich Tchaikovsky

La Belle au bois dormant : Acte III : N°22 Polonaise (Cortège des personnages de contes de fées)

Orchestre Symphonique de Londres

Direction: André Prévin

Warner Classics 0190295974893

Franz Liszt

Années de pèlerinage 1ere année Suisse S 160

Au lac de Wallenstadt S 160° 2 / Orage S 160 n° 5

Bertrand Chamayou: piano

Naive records 5260

Rubrique Kezako

Robert Schumann

Märchenbilder op 113 : Nicht schnell / Lebhaft

Lise Berthaud : alto

Adam Laloum : piano

Aparte 069

Robert Schumann

Märchenbilder op 113: Rasch / Langsam mit melancholischem Ausdruck

Lise Berthaud : alto

Adam Laloum : piano

Aparte 069

Pietro Antonio Locatelli

Caprice n° 23 en ré Majeur / Caprice n° 15 en mi mineur

Gabriel Tchalik : violon

Evidence 002

Steve Reich

Different trains during the war : Europe during the war

Quartuor Kronos

Nonesuch 7559792422

Rubrique ephéméride

Franck Délius

Double concerto : Very quietly - pour violon violoncelle et orchestre

Tasmin Little: violon

Paul Watkins: violoncelle

Orchestre Symphonique de la BBC

Direction: Andrew Davis

Chandos 5094

Franz Schubert

The wanderer: Pilgerweise D 789 / Die musik D 547

Ian Bostridge: ténor

Leif Ove Andsnes: piano

EMI 5164432

Xavier Montsalvage

Labyrinthe : L'exaltation du minotaure pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Gran Canaria

Direction: Adrian Leaper

ASV 1060

Leo Brouwer

Sonata del caminante : Toccata nordestina - pour guitare

Pedro Mateo Gonzalez: guitare

Naxos 8573363

Emmanuel Chabrier

Marche des cipayes

Pierre Barbizet: piano

Erato 4509953092

Francisco Guerrero

Due Seraphim : pour 2 sopranos baryton et choeur mixte a cappella

Grace Davidson / Elin Manahan-Thomas (soprano), Sam Evans: baryton

Chœur Monteverdi

Direction: John Eliot Gardiner

Emarcy Records 0028947630104

Johannes Brahms

Sonate n°2 en Fa Maj op 99 - pour violoncelle et piano: Adagio affettuoso

Alexander Kniazev: violoncelle

Andrei Korobeinikov: piano

Mirare 270

Albert Roussel

Bacchus et Ariane opus 43 suite n° 1 : Introduction / Jeunes gens en train de jouer / Danse du labyrinthe / Apparition de Bacchus / Thésee et ses compaghnons se précipitent vers Bacchus / Danse de Bacchus 5'07''

Orchestre de Paris

Direction: Christoph Eschenbach

Ondine 10652