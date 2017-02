Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places

« Beethoven héroïque »

Au programme : la 3ème symphonie de Beethoven**

Orchestre Philharmonique de Radio France

Ludovic Morlot, direction

Auditorium de la Maison de la Radio

Dimanche 26 février à 16h

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Giuseppe Verdi

Aida : marche triomphale (Acte II)

Orchestre Philharmonique de Vienne Direction Lorin Maazel

Sony Classical 888837120522013

Rubrique Kezako

Charles Koechlin

Au loin opus 20

Orchestre Philharmonique de Rhénanie Palatinat

Direction : Leif Segerstam

Naxos 8550637

Henry Purcell

BOF du film England by England de Tony Palmer

Mort de Didon

Susan Graham

English baroque soloists

Direction : John Eliot Gardiner

Erato 0630107002

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n° 21 en Ut majeur K 467

Andante (2ème mouvement)

Maria Joao Pires, piano

Orchestre de Chambre d'Europe

Direction : Claudio Abbado

Decca 4789883

Rubrique Maestro

Arte Dimanche 19 février à 18h15

Jonas Kauffman chante le Berlin de 1930

De la fin des années 1920 à l’avènement du nazisme, l’opérette a le vent en poupe dans la capitale allemande. En duo avec la soprano Julia Kleiter, le ténor allemand Jonas Kaufmann fait revivre les succès d’antan depuis la Funkhaus de Berlin, une maison de la Radio chargée d’histoire.

Franz Lehar

Frasquita : Hab' ein blaues Himmelbett (Acte II) Air d'Armand

Jonas Kaufmann, ténor

Orchestre symphonique de la radio de Berlin

Direction : Jochen Rieder

Sony Classical 88883757412

Alexandre Arutuinian

Concerto en La bémol Maj pour trompette et orchestre

Andante (1er mouvement)

Alison Balsom, trompette

Orchestre de la BBC D'Ecosse

Direction : Lawrence Renes

Emi classics 6785902

Hector Berlioz

Les troyens : « Je vais mourir adieu fière cité » (Acte V). Air de Didon

Jennifer Larmore, mezzo-soprano

Orchestre Symphonique de la radio de Vienne

Direction : Bertrand de Billy

Teldec 8573871932

Christoph Willibald Gluck

Orphée et Eurydice: « J'ai perdu mon Eurydice » (Acte III) Air d'Orphée

Juan Diego Florez, ténor

Orchestre Symphonique Giuseppe Verdi de Milan

Direction : Carlo Rizzi

Decca 4756187

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op 14 : Scène aux champs

Orchestre National de France

Direction : Leonard Bernstein

EMI 7690022

Jacques Offenbach

Barbe-bleue: « Y'a des bergères dans le village » (Acte I) Air de Boulotte

Anne Sofie Von Otter, mezzo-soprano

Les musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

DGG 4715012

Charles Ives

The unanswered question - pour trompette et orchestre

David Gordon, trompette

Orchestre Symphonique de Seattle

Direction : Ludovic Morlot

Seattle Symphony Orchestra 1009

Paul Dukas

L'ondine et le pêcheur

Chantal Santon-Jeffery, soprano

Chœur de la radio flamande

Orchestre Philharmonique de Bruxelles

Direction : Hervé Niquet

Ediciones Singulares 1021

Giacomo Puccini

Tosca : « Vissi d'arte vissi d'amore » (Acte II) Air de Tosca / réduction pour piano

Jean-Yves Thibaudet : piano

Decca 4757668

Frank Churchill / Larry Morey

Someday my prince will come

John Coltrane: saxoxophone ténor

Mile Davis Quintet :

Wynton Kelly: piano

Paul Chambers: contrebasse

Jimmy Cobb : drums

Miles Davis : trompette

Date d'enregistremet 21/03/1961

Columbia 8869752492213