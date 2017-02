Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places

La Passion selon St Jean de Jean-Sébastien Bach

Solistes :

Julia Wischniewski, soprano

Guillemette Laurens, alto

Sébastien Obrecht, évangéliste et airs ténor

Stephan Imboden, basse (Pilate)

Alain Buet, basse (Jésus)

Archipels – Atelier vocal des Eléments (Joël Suhubiette)

La Maîtrise du Conservatoire de Toulouse (Mark Opstad)

Les Passions-Orchestre baroque de Montauban

Jean-Marc Andrieu, direction

Deux dates :

A Montauban le samedi 25 février au Temple des Carmes à 20h

A Toulouse le dimanche 26 février à la Halle aux Grains à 17h

Quelle musique voyez-vous sur "The Signal" de John William Godward (1899)

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

John Lennon / Paul Mac Cartney

All you need is love

The Beatles

Parlophone CDP 7480622

Leonard Bernstein

On the town : 3 Episodes de danse

-The great love

-Pas de deux

-Times Square 1944

On the town orchestra

Direction : Leonard Bernstein

Columbia Broadway

Rubrique Kezako

Stephen Stubbs

3 refrains d'après "Amor dov'e la fe" de Claudio Monteverdi

Stephen Stubbs : guitare

ECM 4760522



Claudi Monteverdi

_Lamento della ninfa

_Montserrat Figueras, soprano

Lambert Climent, ténor

Francesc Garrigosa, ténor

Daniele Carnovich, basse

Capella Reial de Catalogne

Direction : Jordi Savall

Astree E 8546

Claudio Monteverdi / Ernst Krenek

Lamento della ninfa

- Non havea febo ancora

- Si tra sdegnosi pianti

RIAS kammerchor Direction Hans Christoph Rademann

Harmonia Mundi 902049

Johannes Brahms

21 danses hongroises : 4eme cahier (extraits)

-Andantino

-Molto vivace

-Allegretto

-Poco Allegretto

-Vivace

Duo Crommelynck

Pavane records 7042

Joseph Jongen

2 pièces en trio opus 80 pour flûte, harpe et violoncelle

Allegro moderato (2eme pièce)

Ensemble Arpae

Aldo Baerten : flûte

Sophie Hallynck : harpe

Marie Hallynck : violoncelle

Cypres 1632

Rubrique Grammophone

Berthe Chevalier / Marguerite Monnot

L'amour sur la route

Jeanne Aubert

Orchestre Louis Wyns

Columbia 2174

Jacques Offenbach

Le mariage aux lanternes : Ouverture

Orchestre de la Suisse Romande

Direction : Neeme Jarvi

Chandos 5160

Franz Liszt

3 Liebesträume S 541 : Nocturne en La bémol Maj S 541 n°1

France Clidat : piano

Decca 4764088

Richard Wagner

Wesendonck Lieder WWV 91 : Im Treibhaus WWV 91 n°3 - pour mezzo-soprano et orchestre

Janet Baker, mezzo-soprano

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction : Adrian Boult

EMI Classics 9037962

Jean Sibelius

Pelleas et Mélisande op. 46

Dans le parc à la fontaine merveilleuse

Les trois sœurs aveugles

Pastorale

Sinfonietta de Tapiola

Direction : Tuomas Ollila

Ondine 9522

Ludwig Van Beethoven

An die ferne Geliebte op. 98 (A la bien-aimée lointaine) - pour ténor et pianoforte

Mark Padmore, ténor

Kristian Bezuidenhout, pianoforte

Harmonia Mundi 907611

Gabriel Fauré

Sonate n°1 en Sol Maj op 13 - pour violon et piano

Allegro quasi presto (4ème mouvement)

Anne Sophie Mutter: violon

Lambert Orkis: piano

DGG 4792949

Antoine Esprit Blanchard

De Profundis : Requiem aeternam - pour choeur

Chœur de chambre les Eléments

Orchestre Les Passions

Direction : Jean Marc Andrieu

Ligia Digital 020231316

Clara Schumann

12 Gedichte aus Liebesfrühling op 37- transcription pour clarinette et harpe

Er ist gekommen in Sturm und Regen op 37 n°2

Dionysis Grammenos: clarinette

Anneleen Lenaerts : harpe

Warner Classics 0190295913229

</div>