Le programme musical de Denisa Kerschova

Gracias a la vida !

Du Baroque des missions jésuites au folklore argentin

Bárbara Kusa, soprano

Mariana Rewerski, mezzo

Ensemble La Chimera

Eduardo Egüez, théorbe et direction

Mercredi 22 février 2017 - 20h30

Salle Cortot

La présence espagnole en Amérique du Sud ne tarda guère à susciter un syncrétisme musical absolument fascinant, notamment à l'époque baroque, dont on a récemment redécouvert les prodigieuses richesses et qui influe directement sur les pratiques musicales actuelles. La Chimera nous propose de parcourir trois siècles de musique en Argentine, traçant une filiation évidente entre les pièces scintillantes en langue guaraní de l'époque baroque et les chansons populaires fameuses de Violeta Parra, Mercedes Sosa, Julio Nuhmauser ou Jorge Fandermole.

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 : Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade n° 10 en si bémol majeur K 361 : Adagio - Menuetto

Orchestre du XVIIIeme siècle

Direction : Frans Bruggen

Decca 4789831

Francesco Cavalli

La Calisto : Dolcissimi baci

Raquel Andueza, soprano

Xavier Sabata, contre-ténor

Ensemble La Galania

ANIMA E CORPO MUSICA 006

Rubrique Kezako

Frédéric Chopin

Variations pour piano et orchestre en Si bémol majeur sur « La ci darem la mano » du Don Juan de Mozart op. 2 : Alla Polacca (dernière variation ) - Thème et variations

Kun-Woo Paik : piano

Orchestre de la philharmonie nationale de Varsovie

Decca 4751692

Jean Sébastien Bach

Fugue en sol mineur BWV 1000

Rolf Lislevand : luth

Astree E 8807

Alexander von Zemlinsky

Symphonie lyrique op 18 pour orchestre et baryton : Friede mein Herz

Roman Trekel / Orchestre Symphonique de Houston direction Hans Graf

Naxos 8572048

Rubrique Cinéma

Bande originale du film « Hiroshima, mon amour » de Alain Resnais

Giovanni Fusco et Georges Delerue

Hiroshima mon amour suite

Orchestre non identifié

Universal 2786037

Robert Schumann

Impromptus sur une romance de Clara Wieck op 5 : Impromptus n°7 – 8 – 9 – Allegro con brio

Cedric Pescia : piano

CLAVES 50110304

Claude Debussy

3 chansons de Bilitis L 90 : La flûte de Pan - La chevelure - Le tombeau des Naiades

Frederica Von Stade / Martin Katz

Sony Classical 8887518341203

John Adams

Harmonium : Negative Love

Chœur et Orchestre Symphonique de San Francisco

Direction : John Adams

Nonesuch 7559795492

Johannes Brahms

Sonate n° 1 en mi mineur opus 38 : Allegro non troppo

Sonia Wieder Atherton, violoncelle

Imogen Cooper, piano

RCA 88697201872

Anonyme

En aquel amor

Barbara Kusa, soprano

La chimera

Direction : Eduardo Eguez

La musica LMU 001

Anton Dvorak

Legende en ut dièse min op 59 n°6 b 122 n°6 pour orchestre

Orchestre du Festival de Budapest

Direction : Ivan Fischer

Philips 4646472