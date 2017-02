Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places

Michel Portal et Paul Meyer (clarinettes) accompagnés par Jérôme Ducros (piano)

Musée de l'Armée à Paris - Salle Turenne

Mardi 21 Février à 20h

Site du Musée de l'Armée

Quelle musique voyez-vous sur "The Signal" de John William Godward (1899)

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 : Allegretto (3eme mouvement)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette op 64 : Acte 1

"Juliette jeune fille" et "Arrivée des invités "

Orchestre Philharmonique d'Oslo

Direction : Vasily Petrenko

Lawo LWC 1105

Biago Marini

Con le stelle in ciel - pour mezzo-soprano et basse continue

Magdalena Kozena, mezzo-soprano

Private Musicke

Direction : Pierre Pitzl

DGG 4778764

Rubrique Kezako

John Lennon / Paul Mac Cartney

All you need is love

Schola Musica

Direction: Martin Dagenais

Plama PMC 185372

John Lennon / Paul Mac Cartney

All you need is love

Les Boreades

Direction : Eric Milnes

Atma Classique ACD22351

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto nº20 en re min k 466 pour piano et orchestre : 1er Mouvement - Allegro

Georg Solti : piano et direction

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne

Phoenix PX 5153

Giovanni Battista Pergolese

La serva padrona : « A Serpina penserete » - Air de Serpina

Renata Scotto, soprano

Virtuoses de Rome

Direction : Renato Fasano

Ricordi 74321687782

Rubrique Ephéméride

Albert Roussel

Poème chinois n°2 op 12 : "Amoureux séparés" - pour ténor et piano

Yann Beuron, ténor

Billy Eidi, piano

Timapni 2C2064

Leos Janacek

Katia Kabanova JW 1/8

Ouverture et Deux Interludes

Orchestre de la philharmonie tchèque de Prague

Direction : Charles Mackerras

Supraphon 3739203

Henry Purcell

If music be the food of love Z 379b - pour soprano et quatuor à cordes

Dorothee Mields : soprano

Quatuor Salagon

Carus 83029

Johannes Brahms

Sonate pour violon et piano n°3 en ré min op 108 : Presto agitato (dernier mvt)

Josef Suk : violon

Julius Katchen : piano

Decca 4830379

Reynaldo Hahn

L'heure exquise ; Offrande ; A Chloris

Marie-Nicole Lemieux, mezzo-soprano

Daniel Blumenthal, piano

Naive Records V 5022

Jaakko Mantyjarvi

Kosijat (Les amoureux) : Kuu - pour soprano 2 altos 2 ténor, baryton et choeur a cappella

Chœur de la radio suédoise

Sofia Niklasson : soprano

Christiane Hojlund, Tove Nilsson : contraltos

Love Enstrom, Conny Thimander : ténors

Andreas Olsson : baryton

Channel Classics 32812

Jean Jacques Rousseau

3 airs (extraits des 4 airs) : Allegretto, siciliana et andante

Michel Portal, Paul Meyer : clarinettes

EMI 5567322

Antoine Charpentier

Les fous divertissants : "Dialogue de deux fous amoureux"

Christoph Wittmann, Nicholas Hurndall-Smith, ténors

New Chamber Opera Ensemble

Direction : Gary Cooper

ASV GAU 167

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 197 : Gott ist unsre Zuversicht - cantate de mariage pour 4 voix solistes, choeur et orchestre

Hana Blazikova, soprano

Damien Guillon, contre-ténor

Gerd Türk, ténor

Peter Kooij, basse

Bach Collegium Japan

Direction : Masaaki Suzuki

BIS 2021

Ludwig Van Beethoven

Concerto pour piano n°1 en Ut Maj op 15 : Largo

Julius Katchen : piano

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : Piero Gamba

Decca 4830359