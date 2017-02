Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places !

Les amants magnifiques, Comédie-ballet en cinq actes de Molière et Lully / Dimanche 19 février 2017 à 14h30 / Opéra Grand Avignon

En partenariat avec France Musique

Direction musicale : Hervé Niquet

Le Concert Spirituel

Ballet L’Eventail et Ballet de l’Opéra Grand Avignon

Mise en scène : Vincent Tavernier

Chorégraphie : Marie-Geneviève Massé

Décors : Claire Niquet

Costumes : Erick Plaza-Cochet

CHANTEURS

Climène, 1er Amour et 1ère Grecque : Margo Arsane

La Nymphe du Tempé, la Prêtresse : Lucie Roche

Caliste : Eva Zaicik

Tircis : Laurent Deleuil

Lycaste, 2ème Grec : Clément Debieuvre

Ménandre, 3ème Amour : Martial Pauliat

Philinte, 4ème Amour : Victor Sicard

Le Triton, le 1er satyre, le 3ème Grec : Virgile Ancely

Eole, le 2ème satyre : Geoffroy Buffières

COMÉDIENS

La Princesse Aristione : Mélanie Lemoine

La Princesse Eriphile : Marie Loisel

Cléonice : Claire Barrabès

Sostrate : Laurent Prévôt

Iphicrate : Maxime Costa

Thimoclès : Benoît Dallongeville

Clitidas : Pierre-Guy Bluzeau

Anaxarque : Quentin-Maya Boyé

Cléon : Olivier Berhault

DANSEURS

Anne-Sophie Berring, Berengère Bodénan, Romain Arreghini

Bruno Benne, Olivier Collin, Pierre-François Dollé

Robert Le Nuz, Artour Zakirov

Comédie en cinq actes en prose mêlée de musique et d’entrées de ballet, Les Amants magnifiques sont le spectacle total par excellence.

La scène se passe dans la Grèce antique, parmi les vallons et les bois de la délicieuse vallée du Tempé… Deux grands rois rivalisent d’imagination pour gagner le coeur de la princesse Eriphile, en lui offrant tour à tour de somptueuses fêtes… Mais le vainqueur ne sera pas celui qu’on croit!

Sur ce scénario proposé par Louis XIV pour le carnaval de 1670, afin de manifester la suprématie de la France dans les arts de la scène, Molière et Lully convoquent tous les agréments de la comédie, de la musique, du chant, du mime et de la danse. Quintessence du divertissement de cour, l’œuvre déborde d’imagination, d’humour et de poésie.

Quelle musique voyez-vous sur "The Signal" de John William Godward (1899)

, © The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jean-Joseph Cassanea de Mondonville

Isbé : L'Amour nous cède la victoire (Prologue) La Volupté et choeur

Chantal Santon-Jeffery / Purcelle Choir

Orfeo Orchestra

Direction Gyorgy Vachegyi

Glossa 924001

Domenico Scarlatti

Sonate pour viole d'amour en ré mineur K 90: Extrait

Mario Sollazzo: pianoforte

Ensemble Alraune

Musica Nova Antiqua

Rubrique Kesako

Georges Bizet

Carmen: L'amour est un oiseau rebelle (Acte I)

Maria Callas: soprano

Chœur du NDR de Hambourg

Orchestre Symphonique du NDR de Hambourg

Direction: Georges Prêtre

Suite 15003

Olivier Messiaen

Turangalila-Symphonie : Jardin du sommeil d'amour

Jean-Yves Thibaudet: piano

Takashi Harada : Ondes Martenot

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Direction: Riccardo chailly

Decca 4780423

Adolph Von Henselt

Variations de concert en Mi Maj op 1 sur le motif de l'opéra L'elixir d'amour

Daniel Grimwood : piano

Edition Peters Sounds

Manuel De Falla

L'amour sorcier: Chanson du feu follet / Sortilège pour reconquérir l'amour perdu / Scène / Danse et chanson de la fausse sorcière / Final

Ginesa Ortega: chant

Orchestre de chambre du théâtre lliure

Direction: Josep Pons

Harmonia Mundi 905213

Ernest Chausson

Poème de l'amour et de la mer op 19 : La fleur des eaux - pour soprano et orchestre

Jessye Norman: soprano

Orchestre National de Monte-Carlo

Direction: Armin Jordan

Erato 01902959535393

Charles Dollé

Suite n°2 en ut min op 2 n°2 : Rondeau L'amoureux

Robin Pharo et Ronald Martin Alonso: basses de viole

Thibaut Roussel: théorbe

Loris Barrucand: orgue

Paraty 416145

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour hautbois d'amour en la majeur BWV 1055

Solistes baroques de Munich

Direction: Dorothea Seel

Andreas Helm: hautbois

Hanssler Classic HC 16606

Franz Schubert

Ständchen D 920 (version 1) - pour mezzo-soprano choeur d'hommes à 4 voix et piano

Birgit Remmert : Mezzo Soprano

Andras Schiff: piano

Choeur Arnold Schöenberg

Direction: Erwin Ortner

Teldec 45099454622

Maria Theresia Von Paradies

Sicilienne en Mi bémol Maj - pour violon et piano

Edward Elgar

Salut d'amour opus 12 - pour violon et piano

Pinchas Zukerman: violon

Marc Neikrug : piano

Philips 4161582

Jean-Baptiste Lully

Persée 1770 : Fin du 1er acte

Le Concert Spirituel

Direction: Hervé Niquet

Alpha Classics (Date de sortie 10 mars 2017)