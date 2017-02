Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places !

Dans le cadre du Festival Vents d'hivers, de la saison musicale musée de l'armée-Invalide

Vendredi 17 février - Salle Turenne du musée de l'armée, esplanade des Invalides - 20h

Ensemble La Petite Bande / Sigiswald Kuijken, direction, violon et violoncello da spalla

Benjamin Alard, clavecin

Solistes

Jean-François Madeuf, trompette et cor naturels

Pierre-Yves Madeuf, cor naturel

À l'occasion des 250 ans de la mort de Georg Philipp Telemann

Concerto TWV 51 : D7 en ré, pour trompette, 2 violons et basse continue

Sonata pour violoncello da spalla et basse continue

Concerto TWV 51 : D8 en ré majeur, pour cor, violon, 2 violons altos et basse continue

Sonata TWV 44 : D1 en ré majeur, pour trompette si piace, 2 violons, violon alto et basse continue

Concerto TWV 52 : D1 en ré majeur, pour 2 cors, 2 violons, violon alto et basse continue

Sonata TWD 41 : D6 en ré majeur, pour violoncello da spalla et basse continue

Suite TWV 55 : D7 en ré majeur, pour trompette, 2 violons, violon alto et basse continue

Pour la deuxième fois aux Invalides, le privilège nous est offert de venir écouter Sigiswald Kuijken et sa Petite Bande, accompagnée par son claveciniste, Benjamin Alard, avec la complicité de Jean-François et Pierre-Yves Madeuf aux trompettes et cors. Le grand Telemann, l'un des plus éminents compositeurs allemands de l'époque baroque, y est mis à l'honneur, à l'occasion des 250 ans de sa disparition. Un concert d'exception !

Quelle musique voyez-vous sur Les musiciens de Caravage ?

, © Rogers Fund, 1952 / The Metropolitan Museum of Art

En savoir plus Quelle musique voyez-vous sur Les musiciens de Caravage

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Antonio Vivaldi

Concerto en Sol Maj RV 532 P 133 pour 2 mandolines, cordes et basse continue

Giovanni Antonini: Chef d'orchestre

Il Giardino Armonico

Dulio Galfetti: mandoline

Wolfgang Paul: mandoline

TELDEC 4509-91182-2

Traditionnel

14 pièces de sources mélangées : En la Santa Helena

Jordi Savall: Chef d'orchestre

Hesperion XXI

Montserrat Figueras: soprano

ALIA VOX AVSA 9888A+B

Rubrique Kesako

Luigi Boccherini

Menuet

Comedian Harmonists

BDMUSIC 78492

Claude Debussy

Prélude à l'après-midi d'un faune L 86

Pierre Boulez: Chef d'orchestre

New Philharmonia Orchestra

SONY CLASSICAL 88843013332-04

Heinrich Ignaz Franz Von Biber

Passacaille en sol min aria pour violon et basse continue (l'ange gardien)

Gunar Letzbor: violon

Lorenz Duftschmid: viole

ARCANA A 901</div>

Rubrique Maestro

arte : Dimanche 12 février à 18h20

En 1936, la France fredonne sur tous les tons les lendemains qui chantent. Casquettes et guinguettes, succès et vedettes... : riche en archives, ce documentaire restitue formidablement la bande son de l’époque.

Maurice Chevalier

Fleur de Paris

Maurice Chevalier

FREMEAUX ET ASSOCIES FA 163

Anonyme

La folia : Rodrigo Martinez (1490)

Jordi Savall: Dessus de viole

ALIA VOX AV 9805

Niccolo Paganini

Sonate de concert: Adagio assai espressivo / Rondeau

James Galway: flûte

Kazuhito Yamashita: guitare

RCA RD 85679

Francoise Hardy

Mon amie la rose

Francoise Hardy

VOGUE FH 2

Anonyme

Tarentella napoletana tono hypodorico (tarantelle)

Christina Pluhar: chef d'orchestre et arrangement

Lucilla Galeazzi

Marco Beasley

Alfio Antico: tambour

Cristina Pluhar: guitare

Eero Palviainen: guitare baroque

Johanna Seitz: harpe

Pierre Boragno: cornemuse

Michele Claude: percussions

ALPHA (ET MBM) @ ALPHA 910</div>

Georg Friedrich Haendel

Alcina HWV 34 : Ah mio cor (Acte II Sc 8) Air d'Alcina

Alexander Weimann: chef d'orchestre

Arion Orchestre Baroque

Karina Gauvin: soprano (Meleagro)

ATMA CLASSIQUE ACD2 2648

Antonio Soler

Fandango

Frederick Haas: clavecin

HITASURA PRODUCTIONS HSP002

John Dowland

Come again

Sting: chant et archiluth

Edin Karamazov: Luth

DGG 06025 170 3139

Georg Philipp Teleman

Concerto pour cor en Ré maj TWV 51

Sigiswald Kuijken: chef d'orchestre

La Petite Bande

Pierre Yves Madeuf: cor naturel

ACCENT ACC24318

Marco Dall'Aquila

Nous bergiers

Paul O'Dette: luth

HARMONIA MUNDI HMU 907043

Eric Weissberg

Dueling banjos BOF Délivrance (1970)

Eric Weissberg: banjo

WEA INTERNATIONAL 5310500525