Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places !

Mardi 7 février 2017 | 20h | Chapelle de la Trinité

LA FORZA DEL DESTINO: Ouverture d'opéra pour orchestre symphonique de Giuseppe Verdi

MESSA DI GLORIA pour solistes, chœur et orchestre symphonique de Giacomo Puccini

Karl Laquit ténor

Bardassar Ohanian basse

Les Siècles Romantiques

Jean-Philippe Dubor Direction

Ecrite par le jeune Puccini, alors âgé de 22 ans,la Messa di gloria connaît d'emblée un accueil enthousiaste.

Cette première oeuvre d'importance révèle le grand compositeur de la maturité avec ce jaillissement mélodique et cette orchestration chatoyante si caractéristiques.

Puccini, le plus grand compositeur d'opéra italien du XXème siècle, réutilisera des passages entiers de ce chef-d'oeuvre sacré dans ses opéras ultérieurs (Edgar, Manon Lescaut, Tosca et Suor Angelica).

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Laszlo Berki

L'été à Paris

Dezsö Balogh: clarinette

100 violons tziganes

Directions: Jozsef Lendvay-Csocsi

Sony 89078

Rubrique Kezako

Jacques Loussier

Concerto n° 2 pour violon tabla et orchestre

Adam Kostecki: violon

Piotr Iwicki: tabla

Orchestre de chambre de la Philharmonie polonaise

Naxos 8573200

Frédéric Chopin

Ballade n°1 en sol mineur opus 23

Thierry de Brunhoff: piano

Vega MT 10209

Giuseppe Verdi

La force du destin: ouverture

Weast Eastern Divan Orchestra

Direction: Daniel Barenboim

Warner Classics 2564621902

Anton Dvorak

7 mélodies Tziganes (arrangement pour violon et piano): Quand ma vieille mère m'apprenait à chanter op 55 n°4 B104 n°4

Christian Ferras: violon

Shuku Iwasaki: piano

DGG 4825037

Richard Wagner

Lohengrin WWV 75 : prélude (Acte I)

Philharmonia Orchestra

Direction: Otto Klemperer

Warner Classics 0825646075904

Rubrique cinéma

Peter Sarstedt

BOF du film "The Darjeeling Limites": Where do you go to (my lovely)

Peter Sarstedt

ABKCO Records 1877192402

Paul Ben-Haim

3 Chansons sans paroles (version pour hautbois et piano)

Alexei Ogrintchouk : Hautbois

Leonid Ogrintchouk: piano

BIS 2023

Ignace Jan Paderewski

Concerto pour piano en la mineur opus 17 : Finale

Nelson Goerner: piano

Orchestre Symphonique de la radio polonaise

Direction: Jacek Kasprzyk

NARODOWY INSTYTUT FYDERYKA CHOPINA 044

Arnold Schoenberg

3 pièces

Florent Boffard: piano

Mirare 191

Johannes Brahms

Quatuor n° 1 en sol mineur opus 25 (version pour orchestre)

Intermezzo : allegro ma non troppo

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction: Robert Craft

Koch-records 374932H1

Bela Bartok

Improvisation sur des chants paysans hongrois SZ 74

SZ74 n° 1 / n° 2 / n° 4 / n° 5

Cédric Thibergien : piano

Hyperion 68133

Jean-Sébastien Bach

Sonate n°1 en sol min BWV 1001 : Siciliano - pour violon

Adolf Busch : violon

Music et Arts 1244

Giacomo Puccini

Messa di Gloria : Sanctus - Benedictus - pour ténor baryton chœur et orchestre

William Johns : ténor

Philippe Huttenlocher : basse

Chœur et Orchestre de la Fondation Gulbenkian de Lisbonne

Direction: Michel Corboz

ERATO 55026

Mario Castelnuovo-Tedesco

Concerto n°1 en Ré Maj op 99 : Allegretto giusto - pour guitare et orchestre

John Williams : guitare

Orchestre de Chambre Anglais

Direction: Charles Groves

CBS M2K 44791