Le programme musical de Denisa Kerschova

Little Nemo, Opéra tout public en français, d’après la bande dessinée Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay (1905)

CRÉÉ au Théâtre Graslin de Nantes le 14 janvier 2017

LIVRET Olivier Balazuc & Arnaud Delalande, sur une histoire d’Arnaud Delalande / MUSIQUE David Chaillou

Samedi 04 février à 14h00 / Auditorium de Dijon

ARS NOVA ENSEMBLE INSTRUMENTAL

DIRECTION MUSICALE Philippe Nahon

CHŒUR D’ANGERS NANTES OPÉRA

DIRECTION DU CHOEUR Xavier Ribes

MISE EN SCÈNE Olivier Balazuc

DÉCORS | COSTUMES Bruno de Lavenère

LUMIÈRES Laurent Castaingt

VIDÉO Étienne Guiol

SON Christophe Hauser

RÉALISATION EN INFORMATIQUE MUSICALE José Miguel Fernandez

ASSISTANAT LA MISE EN SCÈNE Rhym Aïda Amich

CHEFS DE CHANT Hélène Peyrat et Frédéric Jouannais

Little Némo, c’est d’abord une bande dessinée — une des premières de l’histoire du genre — créée par Winsor McCay en 1905. Publiée dans le journal américain New York Herald, elle met en scène un petit garçon, Némo (« personne » en latin), qui chaque nuit s’embarque, du fond de son lit, pour le royaume de Slumberland (« Le pays du sommeil ») à la recherche de La Princesse, fille du roi Morphée.

Un opéra à venir découvrir et apprécier en famille ! Little Nemo, c’est un spectacle pour partir à la découverte de ce rêve éveillé qu’est l’opéra, une véritable initiation à la musique et au chant où David Chaillou, le compositeur, fait se croiser les genres, du savant au populaire, de Mozart à l’opéra bouffe, dans une libre fantaisie que n’aurait pas reniée Winsor McCay.

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Richard Wagner

Le vaisseau fantôme : ouverture

Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Direction: Andris Nelsons

Royal Concertgebouw Orchestra RCO 14004"

Erich Wolfgang Korngold

Suite opus 23 : Walzer

Leon Fleisher : piano

Joseph Silverstein, Kaime Laredo: violons

Yo-Yo Ma: violoncelle

Sony Classical 8869752307265

Rubrique Kézako

Pierre de Geyter / Toru Takemitsu (transcription)

L'internationale

Remi Jousselme: guitare

Contrastes Records CR201604

Manuel de Falla

Nuits dans les jardins d'Espagne: Danza Lejana / En los jardines de la sierra de Cordoba

Alicia de Larrocha: piano

Orchestre de la Suisse Romande

Direction: Sergiu Comissiona

Decca 4738202

Traditionnel

Chanson / Danse

Sonia Wieder Atherton : violoncelle

Dariah Hovora : piano

RCA 74321425332

Rubrique J'aurais voulu être là

Hanns Eisler

Hollywood songbook et variations improvisées: An den kleinen Radioapparat / Die landschaft des Exils / L'automne californien

Laurent Naouri : Baryton

Guillaume de Chassy: piano / Thomas Savy : calrinette / Arnault Cuisinier : contrebasse

Alpha 210

Silvius Leopold Weiss

Sonate n°39 en Ut Maj - pour luth : 6. presto

Jakob Lindberg : luth

BIS 1534

Georg Friedrich Haendel

Israel en Egypte : Première partie : No. 10 chorus - But as for His People / No. 11 Chorus - Egypt was Glad when they Departed

Chœur Monteverdi

Englisg Baroque Soloists

Direction: John Eliot Gardiner

Philips 4321102

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°1 en Ut Maj op 21: Allegro molto e vivace / Adagio - Allegro molto e vivace

Orchestre Symphonique de Bamberg

Direction: Joseph Keilberth

DGG 4795906

Franz Schubert

Fantaisie en fa min op 103 D 940 - pour piano à 4 mains

Alexandre Tharaud et Zhu Xiao Mei : piano

Harmonia Mundi 901773

Eugene Ysaye

Exil opus 25

Orchestre Royal de Wallonie

Direction: Georges Dumortier

EMI 7496392

David Chaillou

Little Némo (début)

Chloé Briot: Némo enfant

Choeur d'Angers Nantes Opéra

Ars Nova

Direction: Philippe Nahon

Enregistrement Radio France