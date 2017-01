Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places !

Jeudi 02 février - 20h / Auditorium de Lyon : Auditorium

Gustav MahlerSymphonie n° 3, en ré mineur

Orchestre national de Lyon

Spirito :

Chœur Britten

Jeune Chœur symphonique

Nicole Corti, chef de chœur

Maîtrise de l'Opéra de Lyon

Karine Locatelli, chef de chœur

David Zinman, direction

Jennifer Johnston, mezzo-soprano

Plus longue symphonie jamais écrite à son époque, la Troisième de Mahler est un envoûtant récit de la Création, évoquant l’éveil des forces telluriques, la naissance des plantes, des animaux et de l’homme, avant de chanter les Anges et l’Amour. Comme dans sa Deuxième Symphonie, Mahler a choisi des textes précis : ici un extrait d’Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche, là un poème populaire du Cor merveilleux de l’enfant. Pour les mettre en musique, il a enrichi son effectif d’une voix soliste de contralto et d’un choeur d’enfants. L’orchestre accueille à sa tête le chef new-yorkais David Zinman, auteur avec le Tonhalle- Orchester de Zurich de l’une des plus belles intégrales des symphonies de Mahler. Sous sa baguette, rigueur et lisibilité épargnent tout épanchement inutile ; la musique parle d’elle-même, avec ses contrastes saisissants et ses sautes d’humeur, pour revenir à l’essentiel du projet mahlérien : «Ce n’est presque plus de la musique, ce ne sont pour ainsi dire que des bruits de la Nature. Cela donne le frisson de voir comment la vie se dégage progressivement de la matière inanimée et pétrifiée…»

Quelle musique voyez-vous sur Fêtards du Mardi Gras de Frans Hals ?

, © © Bequest of Benjamin Altman, 1913

En savoir plus Quelle musique voyez-vous sur Fêtards du Mardi Gras de Frans Hals

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Alexandre Glazounov

Carnaval ouverture en Fa Maj op 45 - pour orchestre

Orchestre Symphonique de la radio slovaque

Direction: Howard Griffiths

Christophorus CHE2012

Rubrique Késako

Nino Rota

Suite de Casanova : l'intermezzo della mantide religiosa

Michelangelo Carbonara : piano

Brilliant classics 9097

Nino Rota

L'intermezzo della mantide religiosa

Orchestre non identifié

Direction: Carlo Savina

CAM 74321107852

Giovanni Pacolini

Danse pour 3 luths: Passamezzo de zorzi / Saltarello de zorzi / Padoana de zorzi

I fagiolini : David miller / Lynda Sayce / Eligio Quinteiro: luths

Chandos 0665</div>

Rubrique gramophone

E. Montassut / Alix Combelle / J. Gruyer

Carnaval à Baia

Les Frères Eloi

Orchestre de Michel Ramos

Radium 760

Anton Dvorak

Carnaval op 92 b 169

Orchestre de Philadelphie

Direction: Wolfgang Sawallisch

Water lily Acoustics 849059

Peter Illich Tchaikovsky

Les Saisons opus 37b (arrangement pour orchestre à cordes): Février Carnaval

Deutsche Streicherphilharmonie

Direction: Michael Sanderling

Genuin 10169

Heitor Villa Lobos

Caranaval das Criancas W 157

Nelson Freire: piano

Decca 4783533

Roberto Sierra

Carnaval : The Phoenix

Orchestre Symphonique de Nashville

Direction: Giancarlo Guerrero

Naxos 8559738

Wolfgang Amadeus Mozart

Sérénade n°12 en ut min K 388: Menuetto in Canone / Allegro

Wiener Mozart Blaser

Direction: Nikolaus Harnoncourt

Teldec 643097

Conduit Manuscrit de Florence

Deus misertus conduit pour ensemble vocal a cappella

Chanson Pieuse anonyme

On doit la mere dieu honorer pour ensemble vocal et instrumental

Ensemble Obsidienne

Direction: Emmanuel Bonnardot

Calliope 9344

Moisei Vainberg

Trio à cordes opus 48: Andante / Moderato assai 4'39''

Gidon Kremer (violon) / Danil Grishin (alto) / Guiedre Dirvanauskaite (violoncelle)

ECM 236869

Gustav Mahler

Symphonie n° 3 en ré mineur: Lustig im tempo und keck im Ausdruck / Es sungen drei Engel - avec contralto choeur d'enfants et choeur de femme

Birgit Remmert : mezzo-soprano

Schweizer Kammerchor / Zurcher Sangerknaben / Orchestre de la Tonhalle de Zurich

Direction: David Zinman

RCA 88697129182

Dimitri Chostakovitch

Concerto n°1 en la min op 77 : Burlesque

Yossif Ivanov: violon

Philharmonie royale de Flandre

Direction: Pinchas Steinberg

Ambroisie 175

Jean-Sebastien Bach

Cantate BWV 244a : Klagt Kinder klagt es aller Welt : Hemme dein gequältes Kränken (4ème partie) Air de soprano / Nun scheiden wir (4ème partie) Récitatif de basse / Die Augen sehn nach deiner Leiche (4ème partie) Chœur

Sabine Devieilhe : soprano

Christian Immler: baryton

Ensemble Pygmalion

Directin: Raphael Pichon

Harmonia Mundi 902211