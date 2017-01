Le programme musical de Denisa Kerschova

On vous offre des places

Stabat Mater opus 58, B. 71 pour soli, chœur et orchestre

Anton Dvorak (1841-1904) / Opéra Comédie, Montpellier, JEUDI 2 février 2017, 20h

Livret en latin de Jacopone da Todi

Création le 23 décembre 1880 à Prague

Opéra chanté en latin avec surtitres en français

La grande fresque chorale sacrée de Dvořák met en scène, à la suite de Pergolèse, Haydn et Rossini, les douleurs de Marie au pied de la croix. Le compositeur tchèque y effectue un travail de deuil en lien avec la disparition de ses trois enfants en l’espace de deux ans. Avec intimité et sincérité alternent des climats touchants, fragiles, parfois résignés, jamais accablés.

Une musique à la vocalité incandescente parvenant à transcender la souffrance, et il démontre au passage que le témoignage d’espoir de la musique est universel et atemporel.

Laurence Equilbey: direction musicale

Sandra Pocceschi : conception et réalisation

Giacomo Strada : conception et réalisation

Matteo Bambi : lumières

Helena Juntunen : soprano

Dovlet Nurgeldiyev : ténor

Agata Schmidt : mezzo-soprano

Ilya Silchukov : basse

Noëlle Gény: chef de chœur

Christophe Grapperon : chef associé accentus

Chœur accentus

Chœur Opéra national Montpellier Occitanie

Orchestre national Montpellier Occitanie

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570 / Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Johann Strauss Fils

Eine Nacht in Venedig : Introduction et scène des sourds : Carneval ruft euch zum Ball (Acte III n°14) Annina Ciboletta Herzog et Choeur

Rita Streich: soprano

Christine Görner: soprano

Chœur de la radio Bavaroise

Orchestre Symphonique Graunke

Direction: Franz Allers

Emi classics 6150782

Ferenc Farkas

Maschere pour orchestre de chambre: Il capitano / Pantalone / Colombina / Povero Pulcinella / Arlecchino

Orchestre de Concert de la MAV de Budapest

Direction: Peter Csaba

Toccata Classics 0176

Rubrique Kesako

Joseph Haydn

Sonate n°41 pour piano en La Maj HOB XVI:26 : Menuet al rovescio - Trio

Einav Yarden : piano

Challenge Classics 72742

Joseph Haydn

Symphonie en Sol Maj HOB I : 47 (Palindrome) : Menuet - Trio al Roverso / Finale : Presto assai

Academy of Ancient Music

Direction: Christopher Hogwood

Oiseau Lyre 4437772

Orazio Vecchi

L'amfiparnasso : Daspuo ch'o stabilìo sto parentao (Acte III Sc 1) Pantalone / Ancor ch'al parturire (Acte III Sc 2) Gratiano

Ensemble Clément Janequin

Direction: Dominique Visse

Harmonia Mundi 901461

Rubrique cinéma

Antonio Carlos Jobim / Luiz Bonfa

BOF de Orfeu Negro de Albert Camus

Manha de Carnaval

Moochin 04/5

Darius Milhaud

Le carnaval de Londres opus 172: Extraits

Capella Cracoviensis

Direction: Karl Anton Rickenbacher

Schwann 311382

André Campra

La carnaval de Venise: Extraits

Luigi de Donato: basse

Blandine Staskiewicz: mezzo-soprano

Concert Sprituel

Direction: Hervé Niquet

Glossa 921622

Traditionnel

Carnaval de Québec (Canada): En-dessus, en dessous

Orchestre non identifié

Playasound 65008

Claude Debussy

Sonate en ré mineur L 135: Prologue / Sérénade / Finale

Victor Julien-Laferrière : violoncelle

Adam Laloum : piano

Mirare 310

_Messe des ânes , des ivrognes et des joueur_s

Graduale Bachi / Sequentia: vinum bonum / Quantus Bachi / hunc diem / Ite missa est / Deo Gratias / Tityri tu patule

New London Consort

Direction: Philip Pickett

Oiseau Lyre 4331942

Franz Liszt

Rhapsodie hongroise nº9 en Mi bémol Maj / Carnaval de pesth

Georges Cziffra: piano

EMI 769282

Anton Dvorak

Stabat mater op 58 b 71 : Virgo virginum praeclara (Choeur) / Fac ut portem Christi mortem (Duo)

Erin Wall: soprano

Christian Elsner: ténor

Chœur et Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Direction: Mariss Jansons

BR KLASSIK 900142