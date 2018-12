Le programme musical de Denisa Kerchova : Bach, Boccherini, Poulenc

On vous offre des places

Vous pouvez remporter aujourd'hui vos places pour assister, le dimanche 23 décembre à 15h, à la représentation deFantasiode Jacques Offenbach dans une mise en scène de Thomas Jolly à l'Opéra de Montpellier.

Vaut-il mieux suivre son cœur que de se soumettre à la raison d’État ? Tel est le dilemme que doit résoudre la jolie princesse Elsbeth, obligée par son père, le roi de Bavière, d’épouser le prince de Mantoue. Ce dernier, afin de se faire aimer pour lui-même, a échangé ses habits avec son aide de camp. Mais Fantasio, étudiant travesti en bouffon de la cour, révèle la supercherie.

Éphéméride

Création à Paris le 11 décembre 1935 de la Suite Française FP80, de Francis Poulenc à la Salle Chopin avec l’Orchestre de la Société Philharmonique de Paris, sous la direction de Charles Munch.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "La Blanchisseuse", de Henri de Toulouse Lautrec ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 14 décembre en vous inspirant du tableau La Blanchisseuse de Toulouse Lautrec.

Ce tableau est actuellement visible musée Marmottan Monet à Paris dans le cadre de l'exposition "Collections privées : Un voyage des impressionnistes aux fauves" du 13 septembre 2018 au 10 février 2019.

Programmation musicale

Aram Khatchaturian

Gayaneh, Suite : Danse du sabre - arrangement pour piano et orchestre Oscar Levant : Piano

Columbia Concert Orchestra

Lou Bring, direction

SONY CLASSICA 88985471862/3

Ludwig Van Beethoven

Quatuor à cordes n°11 en fa min op 95 (Quartetto serioso) : Allegro assai vivace ma serioso

Quatuor Emerson : Eugene Drucker : Violon, Philip Setzer : Violon, Lawrence Dutton : Alto, David Finckel : Violoncelle

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 02894796135

Ludwig Van Beethoven / Gustav Mahler

Quatuor à cordes n°11 en fa min op 95 : 3. Allegro assai vivace ma serioso - arrangement pour orchestre à cordes

Orchestre D'Auvergne

Roberto Fores Veses, direction

APARTE AP152

Bedrich Smetana

Quatuor a cordes n°1 en mi min t 116 de ma vie (orchestre) : Allegro moderato alla polaka

Orchestre Philharmonique De New York

George Szell, direction

WHRA WHRA 6018

Bedrich Smetana

Quatuor à cordes n°1 en mi min T 116 (De ma vie) : 2. Allegro moderato a la polka Hans Liviabella : Violon

Barbara Ciannamea : Violon

Ivan Vukcevic : Alto

Felix Vogelsang : Violoncelle

Quatuor Energie Nove

DYNAMIC CDS7817

Johannes Brahms / Arnold Schoenberg

Quatuor n°1 en sol min op 25 : 2. Intermezzo - arrangement pour orchestre

Orchestre Symphonique De La Radio De Francfort

Paavo Jarvi, direction

NAIVE V5447

Franz Schubert / Gustav Mahler

Quatuor à cordes n°14 en ré min D 810 : Presto - arrangement pour orchestre à cordes Orchestre Symphonique De La Radio De Baden Baden

Michael Gielen, direction

SWR MUSIC SWR19007CD

Francis Poulenc

Suite française FP 80 : Bransle de Bourgogne; Pavane; Petite marche militaire - pour 9 instruments à vent percussions et clavecin Orchestre De Paris Georges Pretre, direction

EMI CLASSICS 9721762

Luigi Boccherini / Andreas Staier

Quintette à cordes n°60 en Ut Maj op 30 n°6 G 324 (La musica notturna della strade di Madrid) : 1. Ave Maria. Imitando il tocco dell'Ave Maria della Parrochia; 2. Minuetto; 3. Rosario. Largo assai - arrangement pour orchestre à cordes et clavecin

Andreas Staier : Clavecin

Orchestre Baroque De La Casa Da Musica De Porto

Andreas Staier, direction

HARMONIA MUNDI HMM 902337

Aaron Copland

Old American songs livre I : Simple gift; I bought me a cat; livre II : The little horses - arrangement pour choeur et orchestre Don Becker : Baryton

Mormon Tabernacle Choir

Orchestre Symphonique De L'Utah

Michael Tilson-Thomas, direction

CBS MK 42140

Bela Bartok

Concerto op posth Sz 120 BB 128 : Allegro vivace - arrangement pour violoncelle et orchestre

Yo-Yo Ma : Violoncelle

Orchestre Symphonique De Baltimore

David Zinman, direction

SONY CLASSICAL 88697 52307 2/47

Modeste Moussorgski / Maurice Ravel

Tableaux d'une exposition : Il vecchio castello - arrangement pour orchestre

Orchestre De La Suisse Romande

Ernest Ansermet, direction

DECCA ELOQUENCE 4825003

Piotr Ilitch Tchaikovski

Décembre Noël op 37b n°12 - arrangement pour orchestre

Orchestre Symphonique D'Urss Alexander Gauk, direction

BRILLIANT CLASSICS 8866/6

Samuel Barber

Adagio op 11 - arrangement pour violon et orchestre du 2ème mouvement du quatuor à cordes

Mikhail Simonyan : Violon

Orchestre Symphonique De Londres

Kristjan Jarvi, direction

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 00289 477 9827

Franz Liszt

Rapsodie hongroise en ut dièse min S 244 n°2 (Lento a capriccio) - arrangement pour orchestre

Orchestre Symphonique De La Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

BR KLASSIK 900146

Claude Debussy / Andre Caplet

Suite bergamasque L 75 : Clair de lune - arrangement pour orchestre

Orchestre De L'Ulster

Yan Pascal Tortelier, direction

CHANDOS CHAN 7018

Jacques Offenbach

Fantasio : Voyez dans la nuit brune (Acte I) Air de Fantasio

Marianne Crebassa : Mezzo-soprano

Orchestre Du Mozarteum De Salzbourg

Marc Minkowski, direction

ERATO 0190295927622