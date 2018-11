Le programme musical d'Aurélie Moreau : Junior

On vous offre des places

Gagnez des places pour le Jazz et Goûter du dimanche 18 novembre, 17h00 au Sunset-Sunside à Paris. Un Jazz & goûter consacré à Miles Davis.

Chaque dimanche à l’heure du goûter, les enfants à partir de 2-3 ans (et leurs parents) sont initiés au jazz au Sunside à Paris. On y retrouve les thématiques incontournables : Walt Disney, Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Django Reinhardt, Michael Jackson, les Beatles, Serge Gainsbourg, Elvis Presley, Charlie Parker, Miles Davis, James Bond, Herbie Hancock, Nina Simone... Mais aussi de nouvelles thématiques pour cette 11ème saison : Stevie Wonder, Ray Charles, les comédies musicales de Broadway, Lalo Schifrin, les dessins animés, Diana Ross…

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Intérieur hollandais (I)" de Joan Miró ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 9 novembre en vous inspirant du tableau "Intérieur hollandais (I)" de Joan Miró ?

Ce tableau est actuellement visible au Grand Palais dans le cadre de l'exposition Miró du 3 octobre 2018 au 4 février 2019.

Programmation musicale

Maurice Ravel

Sonate pour violon et piano : 2. Blues

Joshua Bell : Violon

Jeremy Denk : Piano

SONY CLASSICAL 88697891822

Maurice Ravel

Concerto en Ré Maj pour la main gauche pour piano et orchestre : Allegro

Jean Yves Thibaudet : Piano

Orchestre Symphonique de Montreal

Charles Dutoit, direction

DECCA 452448-2

Ragtime - pour 11 instruments

Boston Symphony Chamber Players

DGG 463667-2

Scott Joplin

Maple leaf rag

Boston Pops Orchestra

Arthur Fiedler, direction

DEUTSCHE GRAMOPHON 423771-2

Erik Satie

Parade : Choral, Prélude du rideau rouge, Prestidigitateur chinois

Orchestre des Concerts Lamoureux

Yutaka Sado, direction

ERATO 8573-85827-2

Claude Debussy

Children's corner pour piano : Golliwogg's cake-walk

Momo Kodama : Piano

TRITON OVCT-00043

Francis Poulenc

Concerto pour 2 pianos en ré min FP 61 : Allegro ma non troppo, Finale

Martha Argerich : Piano

Alexander Gurning : Piano

Orchestre de la Suisse Italienne

Erasmo Capilla, direction

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4779884

Dimitri Chostakovitch

Suite de jazz n°2 : Marche, Valse lyrique

Orchestre Royal du Concertgebouw D'Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

DECCA 433702-2

Nikolai Kapustin

Divertissement op 126 : Allegro

Trio Beethoven de Bonn :

Mikhail Ovrutsky : Violon

Grigory Alumyan : Violoncelle

Rinko Hama : Piano

CAVI MUSIC AVI8553277

Nikolai Kapustin

Etudes de concert op 40 pour piano : Intermezzo, Pastoral

Sun Shan Shan : Piano

MINDFEEL MFCD018

Darius Milhaud

La création du monde op 81 - ballet nègre pour 18 instruments

Orchestre National de France

Leonard Bernstein, direction

EMI CDC 7478452

Leonard Bernstein

Candide : Make our garden grow (Finale)

Jerry Hadley

June Anderson

Adolph Green

Christa Ludwig

Choeur Symphonique de Londres

Orchestre Symphonique de Londres

Leonard Bernstein, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON 447 958-2

George Antheil

A jazz symphony - pour orchestre

Orchestre Symphonique du Ndrd de Hambourg

Eiji Oue, direction

CPO CPO 777 109-2

Frank Churchill

Someday my prince will come (alternate take)

Miles Davis : Trompette

Hank Mobley : Saxophone ténor

Wynton Kelly : Piano

Paul Chambers : Contrebasse

Jimmy Cobb : Batterie

CBS 4632462/1

Alexis Weissenberg

6 arrangements de chansons de Trenet : En avril, à Paris, Ménilmontant

Marc Andre Hamelin : Piano

HYPERION CDA67656

George Antheil

Jazz sonata

Marc Andre Hamelin : Piano

HYPERION CDA67656