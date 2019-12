Le Piccolo : la musique version miniature !

Agenda des régions

Concert du nouvel an par l'Orchestre National de Montpellier au Corum, les 31 décembre à 18h et 1er janvier à 12h

L’Orchestre national Montpellier Occitanie et son chef Michael Schønwandt ont concocté un programme original pour cette Saint-Sylvestre. Laissez-vous séduire par une manière rafraîchissante d’accueillir la nouvelle année, avec un concert dont le maître-mot est "plaisir" !

Marlène Baleinepar la Chapelle Rhénane à l'Opéra National du Rhin, un opéra jeune public à partir du 5 janvier à Strasbourg puis Mulhouse

Cette création destinée au jeune public a pour origine l’album éponyme de Davide Calì et Sonja Bougaeva.

La jeune Marlène est handicapée par un corps qui lui cause bien des soucis : son poids et ses formes sont l’objet de critiques et commentaires cruels des filles de sa classe.

Les passages à la piscine sont pour elle un calvaire : risée de ses camarades, elle se fait surnommer "Marlène Baleine".

Un jour, le maître nageur lui glisse un « truc » à l’oreille qui fait immédiatement effet. Les dangers qui la paralysent disparaissent. Marlène se transforme et s’épanouit en acceptant ce qu’elle est, bien plus qu’une apparence physique.

Programmation musicale

Leon-Louis Mayeur

Le nid - caprice pour deux flûtes

Jean Louis Beaumadier : Piccolo

Maxence Larrieu : Piccolo

Jean Koerner : Piano

CALLIOPE

Traditionnel

Folk songs (Intégrale) : Ballo - pour soprano flute traversiere piccolo clarinette alto violoncelle

Folk songs (Intégrale) : Lo fiolaire - pour soprano flute traversiere piccolo clarinette alto violoncelle

Folk songs (intégrale) : Azerbaijan love song - pour soprano flute traversiere piccolo clarinette alto violoncelle

ARTS OU ARTS MUSIC

Luisa Castellani : Soprano

Vittorio Ceccanti : Violoncelle

Sabrina Giuliani : Alto (instrument)

Michele Marasco : Flûte traversière

Divers

Vittorio Ceccanti, direction

Jacques Christophe Naudot

Concerto en Sol Maj op 17 n°5 : Allegro - version pour piccolo cordes et basse continue

Concerto en Sol Maj op 17 n°5 : Adagio - version pour piccolo cordes et basse continue

Concerto en Sol Maj op 17 n°5 : Allegro - version pour piccolo cordes et basse continue

Les Buffardins

Frank Theuns, direction

ACCENT

Josquin Des Pres

Scaramella va alla guerra - à 4 voix

Ensemble Micrologus

Patrizia Bovi, direction

MICROLOGUS