Le piano au cinéma

Le piano, qui ne fait pas que de la figuration, avec Albert Lévy, Wojciech Kilar, Chopin, Racmaninov, Liszt, Herman Hupfeld, Morricone...

Le contrebassistePierre Boussaguetest sur la scène de Gare au Théatre à Vitry sur Seine lundi 2 novembre à 20h.

Avec « Pour ou contrebasse », Pierre Boussaguet vous invite à un voyage musical ludique agrémenté d’anecdotes piquantes, avec son accent, qui chante comme sa contrebasse.

C’est un des contrebassistes incontournables dans l’univers du jazz, il partage son temps entre la scène internationale et le studio. Très demandé comme accompagnateur, il a joué Tommy Flanagan, Wynton Marsalis, Didier Lockwood, Diana Krall, Lalo Schifrin, Michel Legrand….

« Le Baroque Nomade » propose ce spectacle dans le cadre de sa saison où se rencontrent, leurs amis, leurs invités, leurs envies, allant des musiques traditionnelles aux créations contemporaines, en passant par le Baroque du Grand siècle.

" Le singe d’une nuit d’été " de Gaston Serpette et " Pomme d’Api " de Jacques Offenbach à l’Opéra de Toulonsamedi 31 octobre à 20h et dimanche 1er octobre à 14h30.

Pomme d’Api est sans doute une des opérettes les plus enlevées d’Offenbach, on y passe en un instant du rire à la mélancolie. Gaston Serpette n’a pas la notoriété et le génie de son aîné, mais « Le Singe d’une Nuit d’Été » est une œuvre aussi singulière que drôle. Pour ce joyeux diptyque, la mise en scène est concoctée par Yves Coudray et réunit sur scène en alternance :

les sopranos : Clara Leloup / Amélie Tatti

les barytons : Antoine Philippot / Gilen Goicoechea

les ténors : Matthieu Justine / Pierre-Emmanuel Roubet

et l’Orchestre de l’Opéra de Toulon

La danseuse et chorégrapheAnne Teresa de Keersmaeker& le pianiste Pavel Kolesnikov se partagent la scène du théatre Les Salins à Martigues les mercredi 4 Novembre et jeudi 5 novembre à 20h30.

Anne Teresa De Keersmaeker, elle-même et en solo sur la scène des Salins : c’est un événement ! En compagnie du jeune et virtuose pianiste Pavel Kolesnikov, elle poursuit son long compagnonnage avec Bach.

Avec sa trentaine de variations, Les Variations Goldberg Bach lancent un défi : inventer une forme dansée en perpétuelle transformation, gravitant autour d’un foyer fixe.

Anne Teresa De Keersmaeker reste fidèle à l’un de ses principes essentiels : fonder ses chorégraphies sur l’étude des partitions musicales.

Orchestre National de Lyon et la mezzo Michèle Losier à l’Auditorium samedi 7 novembre à 18h

De Schubert à Mendelssohn en passant par Berlioz, un radieux soleil italien baigne ce programme de l’Orchestre national de Lyon conduit par la chef italienne, Speranza Scapucci. La mezzo-soprano canadienne Michèle Losier (qui fut la Cenerentola de Rossini à l’Opéra de Lyon fin 2017) sera, ce 7 novembre, la voix des « Nuits d’été ».

Franz Schubert : Ouverture de Rosamunde

Hector Berlioz : Les Nuits d’été

Felix Mendelssohn Bartholdy : Symphonie n° 4, en la majeur, op. 90, «Italienne »

Michèle Losier, mezzo-soprano

Orchestre national de Lyon

Speranza Scappucci, direction

