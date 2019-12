Le panthéon musical de Marcel...

Agenda des régions

Offenbach, c’est l’essence des folies du Second Empire : légèreté, frivolité… chez lui, seul le plaisir compte, autorisant tous les excès… La société résumée dans chaque opérette ou opéra-bouffe.

L’Auditorium de Lyon se met à l’heure de la Vie parisienne et au moment de passer la nouvelle année, pour que la fête soit totale, il y a le maître de cérémonie, ce sera le chef Andrea Molino et l’invitée d’honneur, Vénus elle-même, c’est à dire Véronique Gens ! On entendra des airs extraits de Pomme d’api, Tromb-Al-Cazar, Robinson Crusoé, ou encore de La Belle Hélène : « Je suis gai, soyons gai. » !

En quatre épisodes du Mahabharata le Théâtre du Soleil et l’école de Purisai rendent hommage au maître Sambandan et aux origines d’ « Une chambre en Inde », mise en scène par Ariane Mnouchkine. Ils nous entrainent dans un conte fantastique : le royaume est partagé entre les Kauravas et les Pandavas. Héritant des terres inhospitalières, les Pandavas y construisent un magnifique palais d'illusions, avec l'aide de la déesse Maya. Lorsque Les Kauravas visitent le palais. Duryodhana, leur aîné, meurt de jalousie. Il ne cesse de se perdre dans ce palais d'illusions, ce qui provoque le rire des Pandavas et de leur femme commune, Draupadi….

Des places à gagner

Pour l’opérette « Yes » par les Brigands au Théatre de l’Athénée jusqu’au 16 janvier à 20h.

Yes ! est une pièce chic et swing, emblème pétillant du Paris des Année Folles.

De retour à l’Athénée, Les Brigands et le Palazzetto Bru Zane proposent de redécouvrir un grand succès de Maurice Yvain, à mi-chemin entre l’opérette et la comédie musicale, mêlant amour, jalousie et lutte des classes.

Aux commandes du spectacle, Bogdan Hatisi (échappé de la troupe des Chiens de Navarre), et Vladislav Galard (compagnon de route de Jeanne Candel et Samuel Achache), y laissent s’épanouir leur goût commun pour la légèreté et le burlesque, dans une version pour 9 chanteurs, 2 pianos et un trio jazz, très proche de celle de la création de cette oeuvre reprise un nombre incalculable de fois entre les 2 guerres.

Pour l’exposition « Couturiers de la danse – de Chanel à Versace » au Centre national du Costumes de Scène à Moulin jusqu’au 3 mai prochain

Depuis un siècle les grands couturiers ne cessent de sublimer sur scène, les créations des chorégraphes. Coco Chanel et les ballets russes, Gianni Versace et Maurice Béjart, Christian Lacroix puis Balmain par Olivier Rousteing avec le ballet de l’Opéra de Paris, Issey Miyake et William Forsythe, les exemples sont aussi nombreux que prestigieux. Avec "Couturiers de la danse", le Centre national du costume de scène rend hommage à ces fructueuses collaborations et présente une sélection de 120 costumes dans des vitrines pensées comme des écrins, et enrichie de photos et vidéos. Conçue par le journaliste et auteur Philippe Noisette et scénographiée par l’architecte et artiste Marco Mencacci, l’exposition dévoile un véritable ballet de formes et de matières.

