Le Groupe des Six fête Noël au Boeuf sur le toit

Les concerts-salade de Jean Wiener étaient des concerts variés, éclectiques qui représentaient la musique nouvelle française. Aujourd'hui, nous vous proposons donc un concert-salade du Groupe des Six pour fêter Noël au Boeuf sur le toit avec Auric, Poulenc, Darius mais aussi Satie ou Cole Porter...

Fantasias

Pour retrouver la chronique de Laurent Valière sur le film : "Pierre et le Loup"

C'est ici !

La chronique : " Les grands Macabres " :

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : "Fragson ou le malheur d’avoir un père"

C'est ici !

Programmation musicale

No no Nanette / Introduction / Tea for two / No no Nanette / Where has my hubby gone blues / The one you love / You can dance with any girl at all / I want to be happy

Vincent Youmans : Piano

BIOGRAPH BLP 1 007

Francis Poulenc

Mouvements perpétuels FP 14 : Assez modéré - version pour flûte traversière, cor anglais, clarinette, basson, cor, violon, alto, violoncelle et contrebasse

Mouvements perpétuels FP 14 : Très modéré - version pour flûte traversière, cor anglais, clarinette, basson, cor, violon, alto, violoncelle et contrebasse

Mouvements perpétuels FP 14 : Aletre - version pour flûte traversière, cor anglais, clarinette, basson, cor, violon, alto, violoncelle et contrebasse

Orchestre de la Garde Républicaine

François Boulanger, direction

EMI 5668362

J Zamecnik

Polly

Jean Wiener : Piano

Clément Doucet : Piano

ADES 140942

Philippe Pares - Georges van Parys

Some day

Jean Wiener : Piano

Clément Doucet : Piano

EMI CLASSICS 5099972570326

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate en Ré Maj K 448 : Allegro con spirito - pour 2 pianos

Sonate en Ré Maj K 448 : Molto allegro - pour 2 pianos

Jean Wiener : Piano

Clément Doucet : Piano

EMI CLASSICS 5099972570326

George Antheil

A jazz symphony

Ensemble Modern

HK Gruber, direction

RCA 09026 68066 2

Paul Cartoux - Maurice Yvain - Edgard Costil

J'ai pas su y faire

Alexandre Tharaud : Piano

Juliette

VIRGIN CLASSICS 440737

Cole Porter

Let's do it

Alexandre Tharaud

Madeleine Peyroux

VIRGIN CLASSICS 440737

Paul Segnitz

Poppy Cock

Alexandre Tharaud : Piano

Florent Jodelet : Piano

VIRGIN CLASSICS 440737

Milhaud Darius

Saudades do Brasil op 67 : 7. Corcovado - pour orchestre

Saudades do Brasil op 67 : 9. Sumaré - pour orchestre

Saudades do Brasil op 67 : 8. Tijuca - pour orchestre

Orchestre national de France

Leonard Bernstein, direction

WARNER CLASSICS 0190295689544/3

Erik Satie

Parade : Petite fille américaine

Parade : Acrobates

Parade : Final

Parade : Suite au Prélude du rideau rouge

Royal Philharmonic Orchestra de Londres

Philippe Entremont, direction

Sony Classical 88875177492/7

Georges Auric - Johannes Brahms / Françoise Sagan - Gordon Langford

Quand tu dors près de moi - arrangement pour ensemble vocal d'hommes a cappella

David Hurley : Contre-ténor

Timothy Wayne-Wright : Contre-ténor

Robin Tyson : Contre-ténor

Patrick Dunachie : Contre-ténor

Paul Phoenix : Ténor

Julian Gregory : Ténor

Christopher Gabbitas : Baryton (voix)

Christopher Bruerton : Baryton (voix)

Philip Lawson : Baryton (voix)

Stephen Connolly : Basse (voix)

Jonathan Howard : Basse (voix)

The King's Singers

SIGNUM SIGCD565

Georges Auric

Trio en Ré Maj : Décidé

Trio en Ré Maj : Romance

Trio en Ré Maj : Final

Ensemble Trielen

Michel Hoffmann : Hautbois

Christophe Dravers : Clarinette

Philippe David : Basson

AD VITAM RECORDS AV150230

Georges Auric - Michel Legrand - Joseph Kosma - Francis Lai

Improvisation libre sur des musiques de film et sur les Feuilles mortes

Cyprien Katsaris

PIANO 21 P21 037-N

Josephine Baker

C'est lui : pour moi y'a qu'un homme dans Paris (Film Zou-Zou "1934")

Josephine Baker

PHONOTHEQUE NATIONALE APN 87-6