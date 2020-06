Le choix des auditeurs : Waldteufeul, Gounod, Carrara, Poulenc, Georges van Parys, Jean Françaix, Gaby Verlor,

votre programmation musicale inspirée du tableau "Le Moulin de la galette" à l'Atelier des lumières à Paris.

Ce tableau :"Le Moulin de la galette"d'Auguste Renoir, est visible dans l'exposition numérique «Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée», à l'Atelier des Lumières à Paris jusqu'en janvier 2021.

C'est un parcours itinérant à travers le lien entre la création artistique et les rives de la Méditerranée, de l’impressionnisme à la modernité. En sept séquences, le visiteur est emporté de l’impressionnisme avec Monet et Renoir, au pointillisme avec Signac et Cross, en passant par le fauvisme avec Camoin, Derain, Vlaminck, Marquet, Matisse. L’exposition retrace aussi la fascination méditerranéenne de Bonnard, Dufy et Chagall.

Grâce 140 vidéoprojecteurs et une sonorisation spatialisée, les 500 oeuvres dispersées à travers le monde, inondent l’Atelier des Lumières de leurs couleurs éclatantes, les couleurs vives et puissantes submergent l’espace, s'emparent des sols et des murs (jusqu’à 10 mètres de haut ): les œuvres s’animent, se recomposent trait après trait, donnant l’illusion d’un miroitement de la mer et d’un soleil étincelant.

La création visuelle et musicale est de Gianfranco Iannuzzi, Massimiliano Siccardi et Renato Gatto.

Maestro dimanche 14 juin sur Arte à 18h55

En 2019La Folle Journée, dédiée aux "Carnets de voyage", se terminait par un concert qui nous transportait de l'Europe de l'Est, entre classique et klezmer, au Pays basque en passant par la Norvège et l'Italie, à voir sur Arte concert.

ARTE remet en ligne cette soirée de clôture de la 25e édition de la Folle Journée de Nantes, qui s’ouvrait avec le fougueux Sirba Octet, suivaient l'Orchestre national du Tatarstan et la violoniste Diana Tishchenko puis le tout jeune pianiste Alexander Malofeev, l'étoile montante du violoncelle Anastasia Kobekina, et la soprano Raquel Camarinha clôturait la soirée avec des airs de Bellini et Puccini.