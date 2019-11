Le choix des auditeurs: Smetana, Shore, Franck, Sibelius, Wagner, Khachaturian....

actuellement dans l'exposition "Tolkien, voyage en Terre du Milieu" à la BnF - François Mitterrand jusqu'au 16 février 2020

Lorsqu’en 1937 J.R.R. Tolkien, brillant professeur de langues et littératures médiévales à Oxford, publie Le Hobbit, il est loin d’imaginer que l’ensemble de ses récits fera de lui l’une des figures littéraires les plus importantes du XXe siècle. Dévoilant à la fois l’homme et son oeuvre, l’exposition de la Bibliothèque nationale de France, la plus grande jamais réalisée sur le sujet, est conçue comme un voyage en Terre du Milieu, elle permet au public d’appréhender le monde imaginaire forgé par Tolkien, ses paysages, ses peuples et leurs langues, toutes inventées, ses arts et son histoire… Pour la première fois en France seront présentés de nombreux manuscrits et dessins originaux de Tolkien, les quelques 300 pièces exposées mettent en lumière le créateur de mondes et son œuvre protéiforme.

Maestro

Au début du XXe siècle, Paris canaille chante l'amour, la joie de vivre et l'insouciance. Ce documentaire d’Yves Riou et Philippe Pouchain présente les grands chanteurs de cette période (Mayol, Polin, Yvette Guibert), et les plus belles chansons de la Belle Époque interprétées par des artistes du début des années 1960 (Gainsbourg, Gréco, Fernandel...). Les images d’archive illustrent l’incroyable inventivité d’une période où les découvertes scientifiques se confondaient avec le renouveau artistique incarné, entre autres, par des compositeurs comme Aristide Bruant et Vincent Scotto.