Le choix des auditeurs : Satie, Boulez, Arvo Pärt, Scott Joplin, Ginastera...

Votre programmation musicale inspirée par le tableau "Violon et feuille de musique" de Picasso

Le tableau " Violon et feuille de musique " est visible dans l'exposition "Les musiques de Picasso", qui se tient à La Philharmonie de Paris, jusqu'au 3 janvier 2021.

Maestro :

Dimanche 27 septembre à 18h55, dans la série « Les grands rivaux en musique » :Maria Callas et Renata Tebaldi.La rivalité qui aurait opposée " la Callas " à " la Tebaldi " a-t-elle vraiment existé ou était-ce une invention de la presse ?

Les deux divas les plus célèbres de leur époque : Maria Callas, la "tigresse", et Renata Tebaldi, la "voix d’ange", étaient diamétralement opposées. Passion, modernité et scandale pour l’une, attachement au style classique et au bel canto pour l’autre. Maria Callas est aujourd’hui considérée comme une chanteuse mythique dans le monde entier, Renata Tebaldi reste presque inconnue du grand public, malgré ses nombreux rôles dans des œuvres phares : comme Madame Butterfly en 1958 ou Otello en 1962.

Comment expliquer une telle différence ? Cette rivalité a-t-elle existé ? De Milan à Paris en passant par New York, des éléments de réponse en images et en musique.

Des places à gagner :

Pour le concert du violoniste Christian Tetzlaff et l’Orchestre de Chambre de Paris sous la direction de Lars Vogt, au TCE le mercredi 30 septembre à 20h

Lars Vogt et Christian Tetzlaff, partenaires musicaux de longue date, se retrouvent pour leurs compositeurs de prédilection et pour une soirée conçue comme un voyage dans des contrées lointaines.

Cap au nord ! Avec l’Ecosse de Mendelssohn, la Finlande de Sibelius, les Alpes autrichienne qui ont inspirées la seconde Symphonie de Brahms, et la Bohême natale de Dvořák…

Progralle

Mendelssohn : ouverture des Hébrides

Sibelius : Sérénade pour violon et orchestre n° 2 en sol mineur

Dvorak : Concerto pour violon

Brahms : Symphonie n° 2 en ré majeur

Agenda :

Rareté et expérimentation chambriste seront au menu du concert "Julien Hanck and friends", demain samedi 26 septembre à 20h30 Salle Cortot.

Le pianiste Julien Hanck a réuni 8 interprètes parmi lesquels la pianiste Dana Ciocarlie, la violoncelliste Hermine Horiot... Dans une sorte de festin musical, Brahms, Schubert, mais aussi Enesco, Fazil Say, et les beaucoup plus rares Lepo Sumera ou Amanda Maier se retrouveront pour des rencontres audacieuses, alliages inédits, coups de théâtre et fondus-enchaînés !...

La chronique : " Les grands Macabres " :

pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " John Bonham, le plus grand batteur de tous les temps (sources concordantes) "

