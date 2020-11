Le choix des auditeurs : Morlet, Glass, Kapsberger, Chopin, Satie, Strauss, Williams...

Votre programmation musicale inspirée par l'illustration "Frontispiece to Chopins Third Ballade" d'Aubrey Beardsley.

Cette illustration qui vous a été proposée pour composer la programmation musicale du jour est visible au sein de l'exposition "Aubrey Beardsley (1872-1898)" présentée au Musée d'Orsay, jusqu'au 10 janvier 2021.

Retour sur une carrière intense et prolifique brusquement interrompue par la disparition à 25 ans de l'artiste Aubrey Beardsley. L'exposition "Aubrey Beardsley (1872-1898)" est la première monographie en France et la première de cette importance en Europe depuis celle du Victoria & Albert Museum en 1966.

Maestro !

Diffusion du documentaire Rachmaninov, le son d'une âme russe sur Arte dimanche 22 novembre à 18h55

Il incarne le romantisme tardif et a légué une somme d'oeuvres pianistiques et concertantes qui reflètent l'âme russe, le compositeur et pianiste Sergueï Rachmaninov (1873-1943) fera l'objet d'un documentaire diffusé dimanche sur Arte. Au travers d'interviews, le documentaire évoquera le parcours de vie rocambolesque du compositeur entre déchirements intimes, dépression en exils et tragédies de l'Histoire. Le documentaire réalisé par Peter Rosen sera l'occasion d'écouter des interprétations virtuoses d'oeuvres majeures de Rachmaninov, dont son mélancolique Concerto pour piano n°3, par des pianistes contemporains comme Valentina Lisitsa, Nobuyuki Tsujii ou Denis Matsuev.

Retour sur la vie et l'oeuvre de Sergueï Rachmaninov avec le documentaire Rachmaninov, le son d'une âme russe dimanche 22 novembre à 18h55 sur Arte.

Les tuyaux de Kerscho !

Enregistrement du Ring de Wagner à la Bastille pour une diffusion fin décembre sur France Musique

Prévue initialement en version scénique, l'intégrale du Ring, ou Der Ring des Nibelungen d'après son intitulé originel, a été portée par le directeur musical de l'Opéra de Paris Philippe Jordan, qui clôt ainsi son mandat. Cycle de quatre opéras de Richard Wagner, ou plus précisément d'un prologue (L'Or du Rhin) et de trois journées (La Walkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux), cette tétralogie s'apparente à d'autres récits fondateurs reprenant aux tragiques grecs l'idée d'un cycle dramatique constitué de la même structure. Des emprunts à la mythologie gréco-romaine ou aux contes populaires se superposent à la mythologie des Eddas et des Sagas. La musique trace un fascinant parcours faisant pénétrer le spectateur au coeur de l'âme des personnages, de leurs sentiments les plus subtils et enivrants. Le temps wagnérien, lui, est différent du temps usuel de l'opéra, puisqu'il intègre à la fois une action extérieure et une action intérieure plus lente que la première.

Le temps, Philippe Jordan le prend également pour s'adapter aux conditions sanitaires actuelles et enregistre à la Bastille la semaine prochaine son Ring des Nibelungen dans une version de concert, pour les micros de France Musique.

Fin décembre, notre antenne bouleversera donc ses programmes pour diffuser en exclusivité l'opéra en quatre cycles.

Le concert de la pianiste Slávka Vernerová avec le Rudolf Firkušný Piano Festival est disponible en ligne

Pianiste renommée en République Tchèque, Slávka Vernerová a donné des concerts partout dans le monde : un récital à la Tonhalle de Zurich, un concert accompagnée par le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra et a joué sous la direction de Jiří Bělohlávek avec le BBC Symphony Orchestra pour le festival de musique classique BBC Proms.

Diffusé sur la page YouTube du Rudolf Firkušný Piano Festival depuis le live du 7 novembre dernier, le récital de Slávka Vernerová est un hommage à son professeur Ivan Moravec qui aurait eu 90 ans ce mois-ci. Le programme est composé de morceaux qu'elle a pu travailler sous la supervision de Moravec, "le pianiste des pianistes" praguois disparu en juillet 2015 qui décrivait Vernerová comme la meilleure élève de sa carrière de professeur.

Au programme, donc, de ce récital : La Sonate 1er octobre 1905 de Leoš Janáček, les Humoresques opus 101 pour piano de Dvořák, le Printemps opus 22a de Josef Suk ainsi que le Carnaval opus 9 de Schumann.

Le concert est à réécouter dans son intégralité via la page YouTube du Rudolf Firkušný Piano Festival.

La Chronique : " Les Grands Macabres "